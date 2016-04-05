Ти ж голосував за звичайного хлопця з наріду, який їде на роботу на ровері, практично як і ти.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 12:40
Додано: Чет 04 січ, 2024 12:43
Не тільки Чаплига і Соскін вміють казочки розказувати))
Додано: Чет 04 січ, 2024 12:46
Це не дзвінок «згори» в класичному сенсі. Нема кому за мене зверху телефонувати. Це той факт, що через корупцію на місцях на таможні , у лейтенанта забрали право самостійно приймати рішення. Йому не довіряють. Тепер типу «подвійний контроль».
Я думаю явище тимчасове, поки не приймуть той новий закон. Закону ще нема, а закрити кран намагання ВЖЕ є. Тому отак зараз все.
Додано: Чет 04 січ, 2024 12:49
Виявилось, що і його покусав сивочолий
Мабуть, так у світі повелося© що кожен президент передає по наслідству наступному "техніку наіпаловства"
Додано: Чет 04 січ, 2024 12:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
розклад такий:
є тил, що не бажає воювати особисто, тобто - кляті ухилянти / боягузи / зрадники / тримачі екон.фронту / інваліди
є військо яке втомилось і теж не бажає продовжувати довічно
є партнери які теж "усталі ат вайни"
є прошарок чиновників що безкарно краде як в останній день, попутно розказуючи пересічним про незворотність померти (пересічним) за вільну державу
Якщо ОП не почне будувати стратерію виходячи з цих реалій то знов буде біда.
Відірвані від реальності плани вже бачили цей рік, коли від "потужного контрнаступу, кави в Криму, росія вже програла" плавно перейшли до "ризику втрати державності"
Додано: Чет 04 січ, 2024 12:58
Додано: Чет 04 січ, 2024 13:00
Напад росії і білорусі на Україну
Ты реально думаешь, что тебя отпустят?))) Все 500к пойдут на восполнение потерь и усиление. Какая ротация, о чём ты? Та даже если отпустят, то это не на долго...
П.С. Кто трёт на мышь мои сообщения? Даже уведомления нет про удаление
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