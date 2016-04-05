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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6179618061816182>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 13:26

  Успіх написав:
  Letusrock написав:Якщо ОП не почне будувати стратерію виходячи з цих реалій то знов буде біда.
Наче, вже всі військові про це натякають...

Тож подивимось(залишився тиждень) що вони там понапридумують у нових законах? 8)

36
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 13:36

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  flyman написав:36
Вже плять, була цифра 36,6)))

Нехай добре думають, як закони писати...
Вони ж бачили то відео про мавпу, як її за хвіст і до землі... ;)

Для чого злити і так злих фронтовиків?))

Тож ще раз, щоб там собі занотували:
✓ 12міс - для піхоти і демобілізація по бажанні!
✓ 18-24міс - для арти!(відповідно від перебування від дальності від лінії фронту)
✓ 36міс - для тиловиків!

І тоді ще буде шанс, що все буде Україна!©👍
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 13:44

  Успіх написав:
  flyman написав:36
Вже плять, була цифра 36,6)))

Нехай добре думають, як закони писати...
Вони ж бачили то відео про мавпу, як її за хвіст і до землі... ;)

Для чого злити і так злих фронтовиків?))

Тож ще раз, щоб там собі занотували:
✓ 12міс - для піхоти і демобілізація по бажанні!
✓ 18-24міс - для арти!(відповідно від перебування від дальності від лінії фронту)
✓ 36міс - для тиловиків!

І тоді ще буде шанс, що все буде Україна!©👍


план Б, виборці Зе воюють до перемоги, інші за власним бажанням.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 13:53

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:даже если отпустят, то это не на долго...
Тому я вже вибудовую план Б!))

І, на жаль, це не "третя дитина"(чому?-я вже двічі пояснював)

Тож, як сам про себе не подбаєш, то ніхто про тебе не подбає!©

Клятий ухилянт. Всього 36 місяців не може повоювати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 13:56

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:даже если отпустят, то это не на долго...
Тому я вже вибудовую план Б!))

І, на жаль, це не "третя дитина"(чому?-я вже двічі пояснював)

Тож, як сам про себе не подбаєш, то ніхто про тебе не подбає!©


Так а шо план б? Розвівся з жінкою, вона їде за кордон, а ти стаєш єдиним опікуном дитини через суд, який прийме рішення згідно того що мати виїхала без дитини. І тебе демобілізують

Демобілізація через хвороби і інвалідність не особо прокате. А ось з дитиною прокате.
Або розвобдишся з дружиною, і одружуєшся з дівчиною з 1-2 групоб інвалідності. Тебе теж демобілізують.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:02

Отака занудна поведінка!©)))

  Slon_Nosov написав:план Б, виборці Зе воюють до перемоги, інші за власним бажанням.
А отут виборці послідовні за свого обранця #янелоха :)
Ми - не лохи! :)
(щоб ви в тилу лобстерами давились і кричали: - "дайоШ кордони 91го?!")

Тому, "хоч тушкою, хоч чучелом")) хоч роботами, хоч найманцями бідних країн, а хоч ухилянтами - але фронтовиків треба замінити!!!
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тому я вже вибудовую план Б!))


Хоч у когось в країні є план Б)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:09

І не порівнюї АТО з повномасштабною війною! Це як палець з .

  Hotab написав:Клятий ухилянт. Всього 36 місяців не може повоювати
О, який ти самокритичний?!
Справді, що ти не міг, навіть, 22міс. при повномасштабній війні прослужити?
Україна у вогні, а ти поїхав в Африку бабло рубати?
Вишиванку прихопив з собою, щоб по Вайберу рідним показуватись, як тобі "болить за Україну"?

Занзібарські воїни вони такі продажні...
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:11

  xio13 написав:
  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:даже если отпустят, то это не на долго...
Тому я вже вибудовую план Б!))

І, на жаль, це не "третя дитина"(чому?-я вже двічі пояснював)

Тож, як сам про себе не подбаєш, то ніхто про тебе не подбає!©


Так а шо план б? Розвівся з жінкою, вона їде за кордон, а ти стаєш єдиним опікуном дитини через суд, який прийме рішення згідно того що мати виїхала без дитини. І тебе демобілізують

Демобілізація через хвороби і інвалідність не особо прокате. А ось з дитиною прокате.
Або розвобдишся з дружиною, і одружуєшся з дівчиною з 1-2 групоб інвалідності. Тебе теж демобілізують.

Там зараз теж більшість схем закрили. Про «дружина за кордоном» точно не знаю, а просто розлучитись і дитину типа собі , а не дружині - не проходить.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 січ, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:13

Ахтунг, успіх ухилянт!!

Успіх ,


Справді, що ти не міг, навіть, 22міс. при повномасштабній війні прослужити?

Я не зміг 22, а ти не можеш 24 :lol:
Я зношеніший більше, просто. :D
А загалом, хто вирішує скільки місяців достатньо, щоб бути «не ухилянт»? Головне не менше ніж долярчик, чи що? :mrgreen:
Завжди є ті, хто більше долярчика, і він все одно ухилянт))
Hotab
 
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  #<1 ... 6179618061816182>
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