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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 січ, 2024 13:26
Успіх написав: Letusrock написав:
Якщо ОП не почне будувати стратерію виходячи з цих реалій то знов буде біда
.
Наче, вже всі військові про це натякають...
Тож подивимось(залишився тиждень) що вони там понапридумують у нових законах?
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flyman
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Додано: Чет 04 січ, 2024 13:36
flyman написав:
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Вже плять, була цифра 36,6)))
Нехай добре думають, як закони писати...
Вони ж бачили то відео про мавпу, як її за хвіст і до землі...
Для чого злити і так злих фронтовиків?))
Тож ще раз, щоб там собі занотували:
✓ 12міс - для піхоти і демобілізація по бажанні!
✓ 18-24міс - для арти!(відповідно від перебування від дальності від лінії фронту)
✓ 36міс - для тиловиків!
І тоді ще буде шанс, що все буде Україна!©👍
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Додано: Чет 04 січ, 2024 13:44
Успіх написав: flyman написав:
36
Вже плять, була цифра 36,6)))
Нехай добре думають, як закони писати...
Вони ж бачили то відео про мавпу, як її за хвіст і до землі...
Для чого злити і так злих фронтовиків?))
Тож ще раз, щоб там собі занотували:
✓ 12міс - для піхоти і демобілізація по бажанні!
✓ 18-24міс - для арти!(відповідно від перебування від дальності від лінії фронту)
✓ 36міс - для тиловиків!
І тоді ще буде шанс, що все буде Україна!©👍
план Б, виборці Зе воюють до перемоги, інші за власним бажанням.
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Slon_Nosov
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Додано: Чет 04 січ, 2024 13:53
Успіх написав: Andrey2512 написав:
даже если отпустят, то это не на долго...
Тому я вже вибудовую план Б!))
І, на жаль, це не "третя дитина"(чому?-я вже двічі пояснював)
Тож, як сам про себе не подбаєш, то ніхто про тебе не подбає!©
Клятий ухилянт. Всього 36 місяців не може повоювати.
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Hotab
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Додано: Чет 04 січ, 2024 13:56
Успіх написав: Andrey2512 написав:
даже если отпустят, то это не на долго...
Тому я вже вибудовую план Б!))
І, на жаль, це не "третя дитина"(чому?-я вже двічі пояснював)
Тож, як сам про себе не подбаєш, то ніхто про тебе не подбає!©
Так а шо план б? Розвівся з жінкою, вона їде за кордон, а ти стаєш єдиним опікуном дитини через суд, який прийме рішення згідно того що мати виїхала без дитини. І тебе демобілізують
Демобілізація через хвороби і інвалідність не особо прокате. А ось з дитиною прокате.
Або розвобдишся з дружиною, і одружуєшся з дівчиною з 1-2 групоб інвалідності. Тебе теж демобілізують.
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xio13
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:02
Slon_Nosov написав:
план Б, виборці Зе воюють до перемоги, інші за власним бажанням.
А отут виборці послідовні за свого обранця #янелоха
Ми - не лохи!
(щоб ви в тилу лобстерами давились і кричали: - "дайоШ кордони 91го?!")
Тому, "хоч тушкою, хоч чучелом")) хоч роботами, хоч найманцями бідних країн, а хоч ухилянтами - але фронтовиків треба замінити!!!
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:09
Успіх написав:
Тому я вже вибудовую план Б!))
Хоч у когось в країні є план Б)
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Andrey2512
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:09
Hotab написав:
Клятий ухилянт. Всього 36 місяців не може повоювати
О, який ти самокритичний?!
Справді, що ти не міг, навіть, 22міс. при повномасштабній війні прослужити?
Україна у вогні, а ти поїхав в Африку бабло рубати?
Вишиванку прихопив з собою, щоб по Вайберу рідним показуватись, як тобі "болить за Україну"?
Занзібарські воїни вони такі продажні...
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:11
xio13 написав: Успіх написав: Andrey2512 написав:
даже если отпустят, то это не на долго...
Тому я вже вибудовую план Б!))
І, на жаль, це не "третя дитина"(чому?-я вже двічі пояснював)
Тож, як сам про себе не подбаєш, то ніхто про тебе не подбає!©
Так а шо план б? Розвівся з жінкою, вона їде за кордон, а ти стаєш єдиним опікуном дитини через суд, який прийме рішення згідно того що мати виїхала без дитини. І тебе демобілізують
Демобілізація через хвороби і інвалідність не особо прокате. А ось з дитиною прокате.
Або розвобдишся з дружиною, і одружуєшся з дівчиною з 1-2 групоб інвалідності. Тебе теж демобілізують.
Там зараз теж більшість схем закрили. Про «дружина за кордоном» точно не знаю, а просто розлучитись і дитину типа собі , а не дружині - не проходить.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 04 січ, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:13
Успіх
,
Справді, що ти не міг, навіть, 22міс. при повномасштабній війні прослужити?
Я не зміг 22, а ти не можеш 24
Я зношеніший більше, просто.
А загалом, хто вирішує скільки місяців достатньо, щоб бути «не ухилянт»? Головне не менше ніж долярчик, чи що?
Завжди є ті, хто більше долярчика, і він все одно ухилянт))
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