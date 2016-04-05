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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:18
Andrey2512 написав: Успіх написав:
Тому я вже вибудовую план Б!))
Хоч у когось в країні є план Б)
В мене ще рік тому був план Б(якраз побратим робив собі план Б
і питав у мене, чи я не хочу теж?)
А я думав, вагався... і - думаю, "та потерплю ще до контрнаступу, а там восени вже буде або наша перемога, або заморозка/АТО і більшість війська розпустять по домівках...
Тож тепер, мене так легко не наіпати!
Я ВЖЕ(ще не дочекавшись нових законів і постачання ф-16) - почав планувати/вибудовувати план Б!
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:20
Успіх написав: Hotab написав:
Клятий ухилянт. Всього 36 місяців не може повоювати
О, який ти самокритичний?!
Справді, що ти не міг, навіть, 22міс. при повномасштабній війні прослужити?
Україна у вогні, а ти поїхав в Африку бабло рубати?
Вишиванку прихопив з собою, щоб по Вайберу рідним показуватись, як тобі "болить за Україну"?
Занзібарські воїни вони такі продажні...
Успіх, ось дивіться уявіть шо це просто форум де ми фантазуємо не особисто про вас, а абстрактно, так ось:
Воїн успіх загримів в ЗСУ, в перші тижні, місяці, так би мовою на патріотизмі, як резервіст і тд.
Через 22 місяці, Успіх не хоче захищати країну, вірніш не так, він мріє про демобілізацію, хоча війна іде і вона не планує припинятись.
Виходить що строк патріотизму у успіха 22 місяці.
Виходить : успіх = ухилянт, якому просто не пощастило. Тому що він зараз би не пішов в зсу своєю волею.
Як вам така фантазія?
То виходить ухилянт абсолютно кожен який не хоче воювати, або хто воює але хоче демобілізації?
Бо патріотизм і святий обов'язок захисту країни не має строку давності.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:21
Hotab написав:
А загалом, хто вирішує скільки місяців достатньо, щоб бути «не ухилянт»? Головне не менше ніж долярчик
, чи що?
Завжди є ті, хто більше долярчика, і він все одно ухилянт))
ловіть аксіому від тиловиків : Головне щоб не більше
ніж батальйон Монако / сини данілова / верховний 4х ухилянт (вставте свій варіант)
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:23
Hotab написав:Успіх
,
Справді, що ти не міг, навіть, 22міс. при повномасштабній війні прослужити?
Я не зміг 22, а ти не можеш 24
Я зношеніший більше, просто.
А загалом, хто вирішує скільки місяців достатньо, щоб бути «не ухилянт»? Головне не менше ніж долярчик, чи що?
Завжди є ті, хто більше долярчика, і він все одно ухилянт))
Справжні неухилянти, це ті, що на війні з 2014.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:26
beee написав:
«Якщо ситуація погіршиться, ми готові взяти до рук зброю»: очільник МВС про мобілізацію поліції
Ігор Клименко розповів, що поліція з початку повномасштабної війни на 80% збільшила свій функціонал — завдань стало більше й режим став жорсткіший. Водночас додаткових наборів на службу не проводили, адже розуміють, що в Україні зараз тяжка ситуація.
Схеми відкосу:
1. Влаштуватися в тцк (в саме логово)
2. Влаштуватися в поліцію
3. Прикордонну службу на західний фронт
4.Сбу
5.ДСО
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:28
Hotab написав:
Я зношеніший більше, просто
Отож! Якщо зношений, то лежиш в лікарні, чи сидиш дома і лікуєшся/оклигуєш... максимум, ходиш на не дуже важку роботу... - а не їдеш за кордон рубати бабло!
Я, коли мене демобілізують, НЕ планую їхати за кордон ні на заробітки, ні на постійне, чи тимчасове проживання!
А то ти муху нагадуєш: - як іпати філіпінку(рубати бабло за кордоном), то ти жеребець(воїн) невіпаний, а як піти на фронт - так зразу сітківка відклеюється(зношений робишся)
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:32
Успіх написав:
як іпати філіпінку(рубати бабло за кордоном), то ти жеребець(воїн) невіпаний, а як піти на фронт - так зразу сітківка відклеюється(зношений робишся)
ти так пишеш, ніби це погано
Вітальєн, давай мемасік насчьот: "жеребець апріорі невіпаний"
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 04 січ, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:32
Успіх
, отут про філіпінку поржав))
Ти нам зараз можеш багато наобіцяти, як будеш лежати і лікуватись, а по факту побіжиш каруселити ))
Ти не перший такий зношений на словах. Другий. Після мухи без сітківки )))
шлюб з Чітою - "єто другоє"
Муха знає, що у чіти має бути ірпенська прописка . Тоді при такому шлюбі воєнком забоїться муху пустити в казарму без бронеплит на зад
Бойовий позивний «теплий». (Вже не горяч)
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:38
xio13 написав:
Як вам така фантазія?
Фантазія не погана, але...
Але спочатку нехай той(будь-хто) що мені таке хоче закидати, відіпашить, як я 22міс., а тоді може мені щось і заявляти!
А то виходить так, наче, крикнули ви, чи хтось інший Кличку, що ви сильніші за нього, а стати з ним в ринг і протриматись хоч 2 раунди - то будете придумувати 100500 відмазок, чому ви не можете стати з ним в ринг!
Отож!
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Додано: Чет 04 січ, 2024 14:39
Хто небудь розуміє, що відбувається в суспільстві? На прикладі нашої гілки.
По суті потехеньку нівелюються всл герої, прості всл, які зараз служать.
А також служиві силовики (поліція і т.д.).
Все тупо зведеться до того, хто кого зможе нагнути-примусити йти воювати. Без будь-яких підстав..
Це не пагано і не гарно, це звичайних хід речей (звісно є виключення). При боротьбі за виживання. І всіх, і воасне кожного.
Рано чи пізно обгортка спадає.
Потім історики знов красиво упакують.
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