Додано: Чет 04 січ, 2024 15:04

холява написав: Успіх



26 повідомлень тільки до 13,55 .

Дивись , не загинь на форумі артилерист -герой . 26 повідомлень тільки до 13,55 .Дивись , не загинь на форумі артилерист -герой .

повно плюшок, але ЧОМУСЬ ніяк не хочуть йти ухилянти мене підмінити?!



Ніяк НЕ хочуть поміняти своє тилове пекло на фронтовий рай?!

І я ж так кажу ухилянтам:✓ будете ситі✓ будет одягнуті✓ будете гарні зарплати і премії мати✓ ще й будете мати час писати на форумі, якщо старлінк буде близькоКоротше -Ну як так?!