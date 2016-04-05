|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 04 січ, 2024 14:40
Hotab написав:
Бойовий позивний )
"Зношений", прийом, це "Земля", ти що там порваний? Нічо, заштопаєм, буде бойовий позивиний "Штопаний".
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33791
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1570 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 04 січ, 2024 14:41
Успіх написав: flyman написав:
Успіху потрібна демобілізація, а ви йому пихаєте мобілізацію
Якщо більше мобілізують, то логічно, що швидше інших ДЕмобілізують!
Бо як ви тут всі пишете - якщо є одягу/зброї/техніки на лям воїнів, то що робити "зайвим" 300К мобілізованим?
Тепер(коли завершився контрнаступ) вже не повинно бути великих втрат, а мобілізувати будуть по максимуму...
Логіку ловиш?
Я так розумію , що ви виставили себе як саму бойову одиницю арміі ?
Та не вжє ?
Ви ОДИН , хто волає з сніданку і до вечері , хоча і маемо велику кількість дуже поважних ФРОНТОВИКІВ .
Наступ ще не закінчився і я сьогодні допомогаю .... наслідки .....
продовження .
Коли ж тебе хтось з побратимів завезе до сірого кутка і вправить тобі протези мозку ? (отпи ..... т)
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3990
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4092 раз.
- Подякували: 4452 раз.
-
- Профіль
-
4
19
1
Додано: Чет 04 січ, 2024 14:44
flyman написав: Hotab написав:
Бойовий позивний )
"Зношений", прийом, це "Земля", ти що там порваний? Нічо, заштопаєм, буде бойовий позивиний "Штопаний".
Коли я буду збирати твоі рештки після бою , я теж буду відповідно писати ,-НЕВПІЗНАНИЙ .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3990
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4092 раз.
- Подякували: 4452 раз.
-
- Профіль
-
4
19
1
Додано: Чет 04 січ, 2024 14:47
Успіх написав:
А отут виборці послідовні за свого обранця #янелоха
Slon_Nosov написав:
план Б, виборці Зе воюють до перемоги, інші за власним бажанням.
Ми - не лохи!
(щоб ви в тилу лобстерами давились і кричали: - "дайоШ кордони 91го?!")
Тому, "хоч тушкою, хоч чучелом")) хоч роботами, хоч найманцями бідних країн, а хоч ухилянтами - але фронтовиків треба замінити!!!
Ось саму тому ти не швидко поїдешь до дому, нажаль насправді...
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2402
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 1023 раз.
- Подякували: 700 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 січ, 2024 14:47
Hotab написав:
Ти нам зараз можеш багато наобіцяти
...ну калькулятору ж ніхто не забороняє писати про сплату хуліардних податків і надважливість його перебування в тилу))
Але, на моменті, я реально не бачу себе і свою сім'ю за кордоном!
Хочу жити в Україні!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5791
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 872 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 04 січ, 2024 14:52
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4285
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 січ, 2024 14:55
Успіх
26 повідомлень тільки до 13,55 .
Дивись , не загинь на форумі артилерист -герой .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3990
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4092 раз.
- Подякували: 4452 раз.
-
- Профіль
-
4
19
1
Додано: Чет 04 січ, 2024 14:59
холява написав:
вправить тобі протези мозку
"Не шуми луже, не пи...ди друже!"©😁
Фронтовиків треба було ще після 12міс демобілізувати, або хоч повністю і НОРМАЛЬНО перевірити їхнє здоров'я!
Особливо психічне!
Що, забили болт?
Як так, що 22міс. люди зі зброєю і 120ма патронами "на поготові", а НЕ перевірений їхній психічний стан?
Як так?
Добре, що це все мені приснилось!
А якщо б це було насправді, тоді що очікувати?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5791
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 872 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 04 січ, 2024 15:04
холява написав:Успіх
26 повідомлень тільки до 13,55 .
Дивись , не загинь на форумі артилерист -герой .
І я ж так кажу ухилянтам:
✓ будете ситі
✓ будет одягнуті
✓ будете гарні зарплати і премії мати
✓ ще й будете мати час писати на форумі, якщо старлінк буде близько
Коротше - повно плюшок, але ЧОМУСЬ ніяк не хочуть йти ухилянти мене підмінити?!
Ніяк НЕ хочуть поміняти своє тилове пекло на фронтовий рай?!
Ну як так?!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5791
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 872 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 04 січ, 2024 15:08
Успіх написав: холява написав:Успіх
26 повідомлень тільки до 13,55 .
Дивись , не загинь на форумі артилерист -герой .
І я ж так кажу ухилянтам:
✓ будете ситі
✓ будет одягнуті
✓ будете гарні зарплати і премії мати
✓ ще й будете мати час писати на форумі, якщо старлінк буде близько
Коротше - повно плюшок, але ЧОМУСЬ ніяк не хочуть йти ухилянти мене підмінити?!
Ніяк НЕ хочуть поміняти своє тилове пекло на фронтовий рай?!
Ну як так?!
А де філіпінки яких іпати? А блекджек?
А що з мишами? Миші не потрібні.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 04 січ, 2024 15:12, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33791
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1570 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|150981
|
|
|6076
|538877
|
|
|1
|16549
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|