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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61816182618361846185>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:40

  Hotab написав:Бойовий позивний )

"Зношений", прийом, це "Земля", ти що там порваний? Нічо, заштопаєм, буде бойовий позивиний "Штопаний".
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:41

  Успіх написав:
  flyman написав:Успіху потрібна демобілізація, а ви йому пихаєте мобілізацію
Якщо більше мобілізують, то логічно, що швидше інших ДЕмобілізують!
Бо як ви тут всі пишете - якщо є одягу/зброї/техніки на лям воїнів, то що робити "зайвим" 300К мобілізованим?
Тепер(коли завершився контрнаступ) вже не повинно бути великих втрат, а мобілізувати будуть по максимуму...
Логіку ловиш? ;)


Я так розумію , що ви виставили себе як саму бойову одиницю арміі ?
Та не вжє ?
Ви ОДИН , хто волає з сніданку і до вечері , хоча і маемо велику кількість дуже поважних ФРОНТОВИКІВ .
Наступ ще не закінчився і я сьогодні допомогаю .... наслідки .....
продовження .
Коли ж тебе хтось з побратимів завезе до сірого кутка і вправить тобі протези мозку ? (отпи ..... т)
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:44

  flyman написав:
  Hotab написав:Бойовий позивний )

"Зношений", прийом, це "Земля", ти що там порваний? Нічо, заштопаєм, буде бойовий позивиний "Штопаний".



Коли я буду збирати твоі рештки після бою , я теж буду відповідно писати ,-НЕВПІЗНАНИЙ .
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:47

  Успіх написав:
  Slon_Nosov написав:план Б, виборці Зе воюють до перемоги, інші за власним бажанням.
А отут виборці послідовні за свого обранця #янелоха :)
Ми - не лохи! :)
(щоб ви в тилу лобстерами давились і кричали: - "дайоШ кордони 91го?!")

Тому, "хоч тушкою, хоч чучелом")) хоч роботами, хоч найманцями бідних країн, а хоч ухилянтами - але фронтовиків треба замінити!!!


Ось саму тому ти не швидко поїдешь до дому, нажаль насправді...
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:47

Любіть Україну, як сонце любіть... Як вітер, і трави, і води

  Hotab написав:Ти нам зараз можеш багато наобіцяти
...ну калькулятору ж ніхто не забороняє писати про сплату хуліардних податків і надважливість його перебування в тилу))

Але, на моменті, я реально не бачу себе і свою сім'ю за кордоном!
Хочу жити в Україні!
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:52

КНДР розпочала передачу балістичних ракет росії, – The Wall Street Journal.

Мова поки йде про ракети малої дальності. Також рф веде переговори з Іраном щодо балістичного озброєння. Поставка може відбутися цієї весни.

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ros ... 81420.html

.

Россияне планируют оснащать крылатые ракеты кассетными боеприпасами, - ЦНС

Пока не зафиксированы случаи применения таких ракет, но, это ещё одна причина не игнорировать тревоги.

https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-planuy ... eprypasom/
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:55

Успіх

26 повідомлень тільки до 13,55 .
Дивись , не загинь на форумі артилерист -герой .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:59

Знову напишу свій сон))

  холява написав:вправить тобі протези мозку
"Не шуми луже, не пи...ди друже!"©😁
Фронтовиків треба було ще після 12міс демобілізувати, або хоч повністю і НОРМАЛЬНО перевірити їхнє здоров'я!
Особливо психічне!

Що, забили болт?

Як так, що 22міс. люди зі зброєю і 120ма патронами "на поготові", а НЕ перевірений їхній психічний стан?
Як так?

Добре, що це все мені приснилось!

А якщо б це було насправді, тоді що очікувати? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:04

Ну як так?©

  холява написав:Успіх

26 повідомлень тільки до 13,55 .
Дивись , не загинь на форумі артилерист -герой .

І я ж так кажу ухилянтам:
✓ будете ситі
✓ будет одягнуті
✓ будете гарні зарплати і премії мати
✓ ще й будете мати час писати на форумі, якщо старлінк буде близько

Коротше - повно плюшок, але ЧОМУСЬ ніяк не хочуть йти ухилянти мене підмінити?!

Ніяк НЕ хочуть поміняти своє тилове пекло на фронтовий рай?!
Ну як так?! :?: :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:08

  Успіх написав:
  холява написав:Успіх

26 повідомлень тільки до 13,55 .
Дивись , не загинь на форумі артилерист -герой .

І я ж так кажу ухилянтам:
✓ будете ситі
✓ будет одягнуті
✓ будете гарні зарплати і премії мати
✓ ще й будете мати час писати на форумі, якщо старлінк буде близько

Коротше - повно плюшок, але ЧОМУСЬ ніяк не хочуть йти ухилянти мене підмінити?!

Ніяк НЕ хочуть поміняти своє тилове пекло на фронтовий рай?!
Ну як так?! :?: :shock:

А де філіпінки яких іпати? А блекджек?
А що з мишами? Миші не потрібні.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 січ, 2024 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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