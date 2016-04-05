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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:11
Успіх написав: холява написав:
вправить тобі протези мозку
"Не шуми луже, не пи...ди друже!"©😁
Фронтовиків треба було ще після 12міс демобілізувати, або хоч повністю і НОРМАЛЬНО перевірити їхнє здоров'я!
Особливо психічне!
Що, забили болт?
Як так, що 22міс. люди зі зброєю і 120ма патронами "на поготові", а НЕ перевірений їхній психічний стан?
Як так?
Добре, що це все мені приснилось!
А якщо б це було насправді, тоді що очікувати?
Я тобі вже декілько разів писав , до лікаря, чі до командира і направу до псіхіатра .
НО ..........
Як ви тут розповсюджуете особисту думку про вашу непомірну втому , то як людина с досвідом засвідчую , у вас нема того що є у ФРІІЗА , УНІКДІМИЧА , БАНДЕРЛОГА , БОБУА (от тут би я покопав ) , прошу вибачення кого не назвав .
Вам , щоб зняти втому , треба побути поближче до НУЛЯ .
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:12
detroytred написав:
Хто небудь розуміє, що відбувається в суспільстві? На прикладі нашої гілки.
По суті потехеньку нівелюються всл герої, прості всл, які зараз служать.
А також служиві силовики (поліція і т.д.).
Все тупо зведеться до того, хто кого зможе нагнути-примусити йти воювати. Без будь-яких підстав..
Це не пагано і не гарно, це звичайних хід речей (звісно є виключення). При боротьбі за виживання. І всіх, і воасне кожного.
Рано чи пізно обгортка спадає.
Потім історики знов красиво упакують.
Колись попереджали що до влади йде "похоронна команда", тоді чомусь більшості було смішно... тепер ці виборці здебільшого втекли з країни, продовжують дивитись квартал та не бажають захищати країну, сумно...
військові дивляться на бардак і відсутність стратегії та задаюсть питання до чого все йде.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Чет 04 січ, 2024 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:16
Slon_Nosov написав: detroytred написав:
Хто небудь розуміє, що відбувається в суспільстві? На прикладі нашої гілки.
По суті потехеньку нівелюються всл герої, прості всл, які зараз служать.
А також служиві силовики (поліція і т.д.).
Все тупо зведеться до того, хто кого зможе нагнути-примусити йти воювати. Без будь-яких підстав..
Це не пагано і не гарно, це звичайних хід речей (звісно є виключення). При боротьбі за виживання. І всіх, і воасне кожного.
Рано чи пізно обгортка спадає.
Потім історики знов красиво упакують.
Колись попереджали що до влади йде "похоронна команда", тоді чомусь більшості було смішно... тепер ці виборци здебільшого втекли з країни, продовжують дивитись квартал та не бажають захищати країну, сумно...
військові дивляться на бардак і відсутність стратегії та задаюсть питання до чого все йде.
Йде по пи... до хунти? Навряд.
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flyman
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:18
flyman написав: Успіх написав: холява написав:Успіх
26 повідомлень тільки до 13,55 .
Дивись , не загинь на форумі артилерист -герой .
І я ж так кажу ухилянтам:
✓ будете ситі
✓ будет одягнуті
✓ будете гарні зарплати і премії мати
✓ ще й будете мати час писати на форумі, якщо старлінк буде близько
Коротше - повно плюшок, але ЧОМУСЬ ніяк не хочуть йти ухилянти мене підмінити?!
Ніяк НЕ хочуть поміняти своє тилове пекло на фронтовий рай?!
Ну як так?!
А де філіпінки яких іпати? А блекджек?
А що з мишами? Миші не потрібні.
Найкращий досвід у INVESTOR - напишу по англійскі бо адміни накажуть , masturbation .
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:21
Schmit написав: ЛАД написав: Schmit написав:
[youtube]uT41HJTvsYI...
А нам слабо?
Что слабо?
1. Что копировать?
2. Не сравнивайте возможности промышленности США 1944 и Украины 2023. США тогда - ведущая индустриальная держава мира, Украина сегодня...
3. Даже у США копирование заняло много времени, результаты так себе, оружие фактически не применялось. а только послужило (возможно) основой для последующих работ.
Всё это при том, что, как отмечается в приведенном видео, оружие было технически несложным. Сегодняшнее в основном гораздо сложнее.
Осучаснити систему наведення і буде норм.
систему наведення чого?
ЛАД написав:
Вам ещё не надоело писать о 73% и доказывать, что война идёт из-за 2019 года
?
И мечтать о том, как было бы здорово, если бы...
Живите сегодня и не мечтайте о несбывшемся.
На 100% впевнений, що причина переростання конфлікту в повномасштабну війну криється у 2019 році. Приведені тоді до влади некомпетентні, профнепридатні і необучаємі професійні безробітні (щоб не сказати гірше) своїми діями/бездіяльністю на стільки ослабили обороноздатність держави, що ху**ло вирішило, а чому б цим не скористатись.
Не хочется Вас обижать. Вы, по крайней мере, искренни. Но это уже тянет на диагноз. И диагноз тяжёлый.
Политика любимого Вами Порошенко (действительно опытного политика и дипломата с большим стажем) в 2014 тоже не заслуживает большой похвалы. В Испании хватило ума после референдума о независимости Каталонии не развязывать войну, а решить мирно.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:21
холява написав: flyman написав: Успіх написав:
І я ж так кажу ухилянтам:
✓ будете ситі
✓ будет одягнуті
✓ будете гарні зарплати і премії мати
✓ ще й будете мати час писати на форумі, якщо старлінк буде близько
Коротше - повно плюшок, але ЧОМУСЬ ніяк не хочуть йти ухилянти мене підмінити?!
Ніяк НЕ хочуть поміняти своє тилове пекло на фронтовий рай?!
Ну як так?!
А де філіпінки яких іпати? А блекджек?
А що з мишами? Миші не потрібні.
Найкращий досвід у INVESTOR - напишу по англійскі бо адміни накажуть , masturbation .
На мишей?!
Старий збоченець.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:31
ЛАД написав: Schmit написав: ЛАД написав:
Что слабо?
1. Что копировать?
2. Не сравнивайте возможности промышленности США 1944 и Украины 2023. США тогда - ведущая индустриальная держава мира, Украина сегодня...
3. Даже у США копирование заняло много времени, результаты так себе, оружие фактически не применялось. а только послужило (возможно) основой для последующих работ.
Всё это при том, что, как отмечается в приведенном видео, оружие было технически несложным. Сегодняшнее в основном гораздо сложнее.
Осучаснити систему наведення і буде норм.
систему наведення чого?
А відео про що було? вже й забули?
Оце пам'ять.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:38
detroytred написав:
.........
А трусцою бігли обидва. І також їх папередники.
"папередники", пожалуй, как Вы написали "бігли в іншому напрямку".
До того ж партнери по суті підвели. Бо мали і могли б компенсувати зброєю, санкціями-впливом та фінансами усе. Навіть до результату -- перемоги.
Думаю, "партнери" при желании могли просто предотвратить нападение. Не такой Путин грозный. Меньше надо было предупреждать нас о грядущем нападении, в больше и решительнее Путина. Китай на Тайвань пока не решается напасть, хотя разница в силах там, пожалуй, побольше, чем у нас.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:40
ЛАД написав: detroytred написав:
.........
А трусцою бігли обидва. І також їх папередники.
"папередники", пожалуй, как Вы написПартали "бігли в іншому напрямку".
До того ж партнери по суті підвели. Бо мали і могли б компенсувати зброєю, санкціями-впливом та фінансами усе. Навіть до результату -- перемоги.
Думаю, "партнери" при желании могли просто предотвратить нападение. Не такой Путин грозный. Меньше надо было предупреждать нас о грядущем нападении, в больше и решительнее Путина. Китай на Тайвань пока не решается напасть, хотя разница в силах там, пожалуй, побольше, чем у нас.
Партнери знущаються: дивіться ми Україні нічого не даєм, а ти нічого не можеш.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:42
Успіх написав: Slon_Nosov написав:
план Б, виборці Зе воюють до перемоги, інші за власним бажанням.
Ми - не лохи!
Тому, "хоч тушкою, хоч чучелом")) хоч роботами, хоч найманцями бідних країн, а хоч ухилянтами - але фронтовиків треба замінити!!!
Комите́т бедноты (комбе́д) — орган Советской власти в сельской местности в годы «военного коммунизма», созданный декретами ВЦИКа от 11 июня и Совнаркома от 6 августа 1918 года.
Комитеты были образованы «для реализации политики „военного коммунизма“ в условиях продовольственного кризиса», а также для «консолидации социальной базы советской власти на селе».
...на комбеды также были возложены обязанности по набору добровольцев и проведение мобилизации в ряды РККА.
Пан Долярчик вже може лізти на броньовик з такими гаслами. Як раз і президентська виборча кампанія на носу. Кандидати всі - військові: пес Патрон, Долярчик та полковник Л.Арестович.
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