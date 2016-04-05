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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:46
Schmit написав:
3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
При оголошенні стану війни всі без винятку громадяни країни згідно з Конвенції ООН є біженцями, з усіма наслідками.
Ніхто громадян не має права утримувати біля військових дій.
Тому й прийняли та продовжують – той огризок законодавчої творчості для кріпаків.
Востаннє редагувалось копейка
в Чет 04 січ, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:47
xio13 написав:
А звернули увагу як майстерно влада переключає негатив на всіх крім себе: винні ухилянти, а не казнокради з яйцями по 17 грн, чи бруківкою, чи стадіонами і барабанами.
Ось навіть успіх звинувачує не казнокрадів і яйця по 17 , а ухилянтів які все життя платили за все самі, а виявляється мають комусь борг сплатити.
Армія поліціянтів, прокурорів та чиновників які все життя зп з бюджету отримували не при чому. А ось сусід 35+ і батько 55+ це ухилянти через яких війна
)
Никто не снимает вину с казнокрадов "з яйцями по 17 грн". Но если Вы думаете, что в случае поражения пострадают казнокрады и их станет меньше...
Правильно написал чуть выше Starikan
:
Надо просто дождаться, чтобы "путин пришел - порядок навел".
Перестрелял слуг и квартал, как учитель Голобородько.
Может, вас это устроит. Я же не настаиваю.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:50
Goodman написав: Успіх написав:
Де проста/звичайна людяність?
спитай у нього :
"Если Украина проиграет войну, выжить будет проще военным, чем уклонистам, — командир роты "Айдара" Дикий
Вооруженное подразделение сможет организованно прорвать границу, выйти в ЕС и там интернироваться. Те, кто принял советскую оккупацию в 40-х, полностью зависели от того, на кого сосед настучит, кого вышлют, кого нет. А УПА в 47-м году, последние недобитые подразделения, взяли и организованно прорвались через Польшу и Словакию, и дальше себе спокойно жили."
Уклонистам ещё проще. Они в таком случае просто могут выехать. Без оружия и "прорывов границы".
Плохо, что у нас командир роты начинает говорить о таких вещах. Примерно то же, что фотографы в ВР.
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