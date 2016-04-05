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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:46
Schmit написав:
3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
При оголошенні стану війни всі без винятку громадяни країни згідно з Конвенції ООН є біженцями, з усіма наслідками.
Ніхто громадян не має права утримувати біля військових дій.
Тому й прийняли та продовжують – той огризок законодавчої творчості для кріпаків.
Востаннє редагувалось копейка
в Чет 04 січ, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:47
xio13 написав:
А звернули увагу як майстерно влада переключає негатив на всіх крім себе: винні ухилянти, а не казнокради з яйцями по 17 грн, чи бруківкою, чи стадіонами і барабанами.
Ось навіть успіх звинувачує не казнокрадів і яйця по 17 , а ухилянтів які все життя платили за все самі, а виявляється мають комусь борг сплатити.
Армія поліціянтів, прокурорів та чиновників які все життя зп з бюджету отримували не при чому. А ось сусід 35+ і батько 55+ це ухилянти через яких війна
)
Никто не снимает вину с казнокрадов "з яйцями по 17 грн". Но если Вы думаете, что в случае поражения пострадают казнокрады и их станет меньше...
Правильно написал чуть выше Starikan
:
Надо просто дождаться, чтобы "путин пришел - порядок навел".
Перестрелял слуг и квартал, как учитель Голобородько.
Может, вас это устроит. Я же не настаиваю.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:50
Goodman написав: Успіх написав:
Де проста/звичайна людяність?
спитай у нього :
"Если Украина проиграет войну, выжить будет проще военным, чем уклонистам, — командир роты "Айдара" Дикий
Вооруженное подразделение сможет организованно прорвать границу, выйти в ЕС и там интернироваться. Те, кто принял советскую оккупацию в 40-х, полностью зависели от того, на кого сосед настучит, кого вышлют, кого нет. А УПА в 47-м году, последние недобитые подразделения, взяли и организованно прорвались через Польшу и Словакию, и дальше себе спокойно жили."
Уклонистам ещё проще. Они в таком случае просто могут выехать. Без оружия и "прорывов границы".
Плохо, что у нас командир роты начинает говорить о таких вещах. Примерно то же, что фотографы в ВР.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:18
Schmit написав: Успіх написав: xio13 написав:
Розумієте? Долларові мільйонери які ніколи не підуть воювати просять вас це зробити своїми силами.
"Оплатити покупки".
Ви будете в окопі, а вони будуть на ТВ, ви будете в бліндажі, а вони будуть в дорогому ресторані
І?Який вихід?
(особливо, коли ми в стані війни)
Тільки давайте без цього: "то треба було..."
Що нам зараз треба?
1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі.
это само по себе ничего не меняет.
Кого, каких конкретно классных
специалистов (а не просто болтунов-политиков) Вы хотели бы видеть в таком уряде?
2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня...
Согласен, надо.
Но что это изменит именно сегодня
?
3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
Объявить не сложно. Но опять - что это изменит?
"мобілізувати 18-60" - вообще всех?
И что с ними, мобилизованными дальше делать?
"перевести економіку на військові рейки" - что это означает в Вашем понимании? Обязать АВК или Рошен выпускать ракеты вместо конфет?
4. Сексологинь повернути в борделі, до "вибивання" ресурсів і зброї в союзників залучити професійних дипломатів.
"професійні дипломати" - це хто? Ті, які за 32 роки не спромоглися нічого зробити? Всі досягнення безвіз і томос? Вам від томоса сьогодні дуже тепло? Чи допомагає при блекаутах?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:25
Slon_Nosov написав: Успіх написав:
Якщо я пишу, що на "горизонті голосування" є на моменті, лише пес Патрон, кіт Снаряд, і метелик Хаймарс - то що це означає?!
Це лише означає що в тебе деменція...
Добре коли людина може робити висновки після помилок своїх або їнших людей.
голосувати треба не за популистів!
За кого?
"Имя, сестра! Имя!"
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:31
Letusrock написав:
...........
розклад такий:
є тил, що не бажає воювати особисто, тобто - кляті ухилянти / боягузи / зрадники / тримачі екон.фронту / інваліди
є військо яке втомилось і теж не бажає продовжувати довічно
є партнери які теж "усталі ат вайни"
є прошарок чиновників що безкарно краде як в останній день, попутно розказуючи пересічним про незворотність померти (пересічним) за вільну державу
Якщо ОП не почне будувати стратерію виходячи з цих реалій то знов буде біда.
Відірвані від реальності плани вже бачили цей рік, коли від "потужного контрнаступу, кави в Криму, росія вже програла" плавно перейшли до "ризику втрати державності"
Яку стратегію можна побудувати, "виходячи з цих реалій"? Капітуляція?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:37
ЛАД написав: Slon_Nosov написав: Успіх написав:
Якщо я пишу, що на "горизонті голосування" є на моменті, лише пес Патрон, кіт Снаряд, і метелик Хаймарс - то що це означає?!
Це лише означає що в тебе деменція...
Добре коли людина може робити висновки після помилок своїх або їнших людей.
голосувати треба не за популистів!
За кого?
"Имя, сестра! Имя!"
на данний час це не має вже значення, останній (сподіваюсь що не останній) президент складати повноваження самостійно не буде і це вже на довго. це молода копія вови з північних болот.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Чет 04 січ, 2024 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:37
ЛАД написав: Schmit написав:
1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі.
это само по себе ничего не меняет.
Кого, каких конкретно классных
специалистов (а не просто болтунов-политиков) Вы хотели бы видеть в таком уряде?
Питання не до мене, але відповім. Бачити б хотілося не політиків, а менеджерів-управлінців. Зараз потрібно керувати всіма галузями, а не набивати політичний рейтинг, просираючі країну. Тож це мали б бути та хоч найманці-іноземці, а не місцевий бомонд. Призвіщ не знаю, бо передбачаю від вас таке дивне питання.
ЛАД написав: Schmit написав:
2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня...
Согласен, надо.
Но что это изменит именно сегодня
?
Це змінить те, що суспільство побачить, що криси схаменулися, що вони намагаються врятувати, а не потопити корабель. Відповідно ставлення громадян, загальний дух зміниться
ЛАД написав: Schmit написав:
Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
Объявить не сложно. Но опять - что это изменит?
"мобілізувати 18-60" - вообще всех?
И что с ними, мобилизованными дальше делать?
"перевести економіку на військові рейки" - что это означает в Вашем понимании? Обязать АВК или Рошен выпускать ракеты вместо конфет?
Якби ми були б не на фінансовому форумі, а спілкувалися б у курилці, вас би по-простецьки запитали, ти тупий? Годі з себе клоуна корчити
, доросла ж наче людина.
Мобілізація 18-60 додасть величезний пласт потенціальних мобілізованих в діаапзоні 22-27, наприклад. А "військові рейки", це не рошен, а зброя замість асфальта та музею голодомору.
ЛАД написав: Schmit написав:
4. Сексологинь повернути в борделі, до "вибивання" ресурсів і зброї в союзників залучити професійних дипломатів.
"професійні дипломати" - це хто? Ті, які за 32 роки не спромоглися нічого зробити? Всі досягнення безвіз і томос? Вам від томоса сьогодні дуже тепло? Чи допомагає при блекаутах?
Професійні дипломати, це дипломати за фахом. Де зараз Пристайко, знаєте? Клімкін? Ну можна вас ще призначити, бо ви дядя нівроку, все спотворити зможете не гірше працівниці массажного салону.
А що до томосу... Пам'ятаєте, як долярчики гигикали, "шо, а то путін нападьот"? А зараз кроввю харкає. Тож, як з'ясувалося, важливі і мова, і релігія, і армія.
Може мене забанять, але ви або тупа русня чи просто тугенька людинка), або провокатор.
Не відповідайте мені будь ласка
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:40
whois2010 написав: ЛАД написав: Schmit написав:
1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі.
это само по себе ничего не меняет.
Кого, каких конкретно классных
специалистов (а не просто болтунов-политиков) Вы хотели бы видеть в таком уряде?
Питання не до мене, але відповім. Бачити б хотілося не політиків, а менеджерів-управлінців. Зараз потрібно керувати всіма галузями, а не набивати політичний рейтинг, просираючі країну. Тож це мали б бути та хоч найманці-іноземці, а не місцевий бомонд. Призвіщ не знаю, бо передбачаю від вас таке дивне питання.
ЛАД написав: Schmit написав:
2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня...
Согласен, надо.
Но что это изменит именно сегодня
?
Це змінить те, що суспільство побачить, що криси схаменулися, що вони намагаються врятувати, а не потопити корабель. Відповідно ставлення громадян, загальний дух зміниться
ЛАД написав: Schmit написав:
Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
Объявить не сложно. Но опять - что это изменит?
"мобілізувати 18-60" - вообще всех?
И что с ними, мобилизованными дальше делать?
"перевести економіку на військові рейки" - что это означает в Вашем понимании? Обязать АВК или Рошен выпускать ракеты вместо конфет?
Якби ми були б не на фінансовому форумі, а спілкувалися б у курилці, вас би по-простецьки запитали, ти тупий? Годі з себе клоуна корчити
, доросла ж наче людина.
Мобілізація 18-60 додасть величезний пласт потенціальних мобілізованих в діаапзоні 22-27, наприклад. А "військові рейки", це не рошен, а зброя замість асфальта та музею голодомору.
ЛАД написав: Schmit написав:
4. Сексологинь повернути в борделі, до "вибивання" ресурсів і зброї в союзників залучити професійних дипломатів.
"професійні дипломати" - це хто? Ті, які за 32 роки не спромоглися нічого зробити? Всі досягнення безвіз і томос? Вам від томоса сьогодні дуже тепло? Чи допомагає при блекаутах?
Професійні дипломати, це дипломати за фахом. Де зараз Пристайко, знаєте? Клімкін? Ну можна вас ще призначити, бо ви дядя нівроку, все спотворити зможете не гірше працівниці массажного салону.
А що до томосу... Пам'ятаєте, як долярчики гигикали, "шо, а то путін нападьот"? А зараз кроввю харкає. Тож, як з'ясувалося, важливі і мова, і релігія, і армія.
Може мене забанять, але ви або тупа русня чи просто тугенька людинка), або провокатор.
Не відповідайте мені будь ласка
whois2010, повністью підтримую.
таке терти не треба!
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:46
Schmit написав: ЛАД написав: Schmit написав:
-------------------ЛАД
Что слабо?
1. Что копировать?
2. Не сравнивайте возможности промышленности США 1944 и Украины 2023. США тогда - ведущая индустриальная держава мира, Украина сегодня...
3. Даже у США копирование заняло много времени, результаты так себе, оружие фактически не применялось. а только послужило (возможно) основой для последующих работ.
Всё это при том, что, как отмечается в приведенном видео, оружие было технически несложным. Сегодняшнее в основном гораздо сложнее.
------------------
Осучаснити систему наведення і буде норм.
систему наведення чого?
А відео про що було? вже й забули?
Оце пам'ять.
ФАУ-1? Через 80 лет? С точностью +-6 км?
Убили наповал. И сколько времени ушло у американцев на копирование? И сложности были не только с системой управления. Вы сами своё видео смотрели?
Простите, сколько Вам лет? Вы уже школьник? Или ещё в детском саду?
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