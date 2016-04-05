Додано: Чет 04 січ, 2024 17:11

В точності, як я прогнозував декілька днів тому -- коли немає єдиного чіткого Закону і кожен посадовець робить на власний розсуд, то виникають отакі ситуації -- простий чиновник вирішує, як Бог, і при цьому ніхто не несе відповідальності за явне утискання прав.Право оцей громадянин має. Повне право. Повніше нікуди: і сам знятий з обліку, і дітей купа, а скористатися їм не може з-за самого дрібного чиновника.І таке буде наростати сніжним комом в усіх сферах, раз вже почали таким шляхом йти. В усіх і комом. Якщо не припинять у зародку зараз. Бо буде дійсно лихо від росту невдоволення та подразнення людей.*Прийшли у військкомат, і нам сказали, що, якщо його знято з обліку, то він взагалі жодного відношення до них не має і жодних виправлень вони робити не будуть, звичайно ж, косять на прикордонників і розповідають, що це вони створюють такі проблеми за власним бажанням, замкнене коло! Потрапити у військкомат неможливо, та цариця, яка веде прийом, не хоче розмовляти! Викликали адвоката, відстоюватимемо свої права далі!» – написала Сьомкіна-Мецкер.*