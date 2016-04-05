ЛАД написав:Политика любимого Вами Порошенко (действительно опытного политика и дипломата с большим стажем) в 2014 тоже не заслуживает большой похвалы. В Испании хватило ума после референдума о независимости Каталонии не развязывать войну, а решить мирно.
Стесянюсь спросить, а в Каталонии тоже был свой аналог Гиркина ? Или была накачка оружие из соседней страны ? Или почти всё руководство ЛДНР было из соседней страны ?
Аналогия вообще неуместна и тянет на манипуляцию
В Каталонии действительно хотели независимость, в ЛДНР хотели "независимость", чтобы сразу же присоединится к РФ. Как в Крыму
И обошлось не совсем мирно, было куча протестов Референдум признали незаконным, а организаторы получили сроки
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 04 січ, 2024 16:59, всього редагувалось 1 раз.
whois2010, повністью підтримую. таке терти не треба!
Підтримаю. З поправкою:ЛАД не тупий. Більше того, багато розумних речей інколи видає. . Просто у нього дещо інші питання гіпертрофовані. Кожного кренить у бік своїх акцентуацій. У ЛАДа своя»совок був багато в чому гарний». Я б навіть погодився. Але диявол в деталях . «Гарний за рахунок людожерства персон з несовковими мізками». Які за миску супу в кайданках будувати гарний комунізм. Без цього він зовсім не гарний.
В точності, як я прогнозував декілька днів тому -- коли немає єдиного чіткого Закону і кожен посадовець робить на власний розсуд, то виникають отакі ситуації -- простий чиновник вирішує, як Бог, і при цьому ніхто не несе відповідальності за явне утискання прав. Право оцей громадянин має. Повне право. Повніше нікуди: і сам знятий з обліку, і дітей купа, а скористатися їм не може з-за самого дрібного чиновника.
І таке буде наростати сніжним комом в усіх сферах, раз вже почали таким шляхом йти. В усіх і комом. Якщо не припинять у зародку зараз. Бо буде дійсно лихо від росту невдоволення та подразнення людей. https://varta1.com.ua/news/batka-vosmi- ... 75190.html *Прийшли у військкомат, і нам сказали, що, якщо його знято з обліку, то він взагалі жодного відношення до них не має і жодних виправлень вони робити не будуть, звичайно ж, косять на прикордонників і розповідають, що це вони створюють такі проблеми за власним бажанням, замкнене коло! Потрапити у військкомат неможливо, та цариця, яка веде прийом, не хоче розмовляти! Викликали адвоката, відстоюватимемо свої права далі!» – написала Сьомкіна-Мецкер.*
Schmit написав:1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі.
это само по себе ничего не меняет. Кого, каких конкретно классных специалистов (а не просто болтунов-политиков) Вы хотели бы видеть в таком уряде?
Питання не до мене, але відповім. Бачити б хотілося не політиків, а менеджерів-управлінців. Зараз потрібно керувати всіма галузями, а не набивати політичний рейтинг, просираючі країну. Тож це мали б бути та хоч найманці-іноземці, а не місцевий бомонд. Призвіщ не знаю, бо передбачаю від вас таке дивне питання.
У нас уже были "найманці-іноземці". И результаты? И не вижу ничего "дивного" в таком вопросе. Чесать языком бла-бла-бла все хорошо умеют, а когда доходит до конкретики...
ЛАД написав:
Schmit написав:2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня...
Согласен, надо. Но что это изменит именно сегодня?
Це змінить те, що суспільство побачить, що криси схаменулися, що вони намагаються врятувати, а не потопити корабель. Відповідно ставлення громадян, загальний дух зміниться
Уже писал, бросьте лозунги. И оправдывать себя тем, что "они" не так поступает. О том, что коррупция с началом войны не прекратится, а только усилится я писал ещё в начале войны. Но перечитай те слова Старикана viewtopic.php?p=5669122#p5669122.
ЛАД написав:
Schmit написав: Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
Объявить не сложно. Но опять - что это изменит? "мобілізувати 18-60" - вообще всех? И что с ними, мобилизованными дальше делать? "перевести економіку на військові рейки" - что это означает в Вашем понимании? Обязать АВК или Рошен выпускать ракеты вместо конфет?
Якби ми були б не на фінансовому форумі, а спілкувалися б у курилці, вас би по-простецьки запитали, ти тупий? Годі з себе клоуна корчити, доросла ж наче людина. Мобілізація 18-60 додасть величезний пласт потенціальних мобілізованих в діаапзоні 22-27, наприклад. А "військові рейки", це не рошен, а зброя замість асфальта та музею голодомору. Видно, что Вы привыкли к общению в курилке. Бла-бла-бла. Если речь о том, что Вы хотите призывать не с 27 или 25, а с 18, так и говорите. Чтобы было понятно, что Вы имеете ввиду не призыв поголовно всех мужчин. "а зброя замість асфальта" - это как раз то, о чём я спрашивал: "Обязать АВК или Рошен выпускать ракеты вместо конфет?" Кто будет делать эту зброю?
ЛАД написав:
Schmit написав:4. Сексологинь повернути в борделі, до "вибивання" ресурсів і зброї в союзників залучити професійних дипломатів.
"професійні дипломати" - це хто? Ті, які за 32 роки не спромоглися нічого зробити? Всі досягнення безвіз і томос? Вам від томоса сьогодні дуже тепло? Чи допомагає при блекаутах?
Професійні дипломати, це дипломати за фахом. Де зараз Пристайко, знаєте? Клімкін? Ну можна вас ще призначити, бо ви дядя нівроку, все спотворити зможете не гірше працівниці массажного салону.
"дипломати за фахом" совсем не тождественно "професійні дипломати" или, точнее, хорошие дипломаты. Так же, как далеко не все, окончившие университет, хорошие учёные и не всегда могут вообще быть учёными.
А що до томосу... Пам'ятаєте, як долярчики гигикали, "шо, а то путін нападьот"? А зараз кроввю харкає. Тож, як з'ясувалося, важливі і мова, і релігія, і армія. Може мене забанять, але ви або тупа русня чи просто тугенька людинка), або провокатор. Не відповідайте мені будь ласка
Не буду уточнять, кто вы - вероятно, как минимум, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, а то и Нобелевки. Но их всей вашей триады реально нужна армия. И ещё промышленность, способная эту армию вооружить. А мова и религия... Или вы собираетесь джихад провозгласить?
Letusrock написав:........... розклад такий: є тил, що не бажає воювати особисто, тобто - кляті ухилянти / боягузи / зрадники / тримачі екон.фронту / інваліди є військо яке втомилось і теж не бажає продовжувати довічно є партнери які теж "усталі ат вайни" є прошарок чиновників що безкарно краде як в останній день, попутно розказуючи пересічним про незворотність померти (пересічним) за вільну державу
Якщо ОП не почне будувати стратерію виходячи з цих реалій то знов буде біда. Відірвані від реальності плани вже бачили цей рік, коли від "потужного контрнаступу, кави в Криму, росія вже програла" плавно перейшли до "ризику втрати державності"
Яку стратегію можна побудувати, "виходячи з цих реалій"? Капітуляція?
партнери які теж "усталі ат вайни"
це російське іпсо яке прадажні западі ЗМІ (NT, WP) почали розгоняти з кінця жовтня
є військо яке втомилось
вчора зустрів сусіда (не бачив його півроку), а виявилось що більше...майже рік воює в 3* бригаді морської піхоти (зараз в Кринках), приїхав на тиждень в відпуску (через 3 дні назад)-каже, що ніякої зневіри немає, "тиснемо ворога, віджимаємо метри/кілометри і в такому дусі", людина довго жила в рф (школу закінчив там), останні 25 років мешкає в Одесі.До армії потрапив по повістці. Спершу визвали пройти коміссію і потім через кілька місяців в січні 2023 призвали.
ЛАД написав:Политика любимого Вами Порошенко (действительно опытного политика и дипломата с большим стажем) в 2014 тоже не заслуживает большой похвалы. В Испании хватило ума после референдума о независимости Каталонии не развязывать войну, а решить мирно.
Стесянюсь спросить, а в Каталонии тоже был свой аналог Гиркина ? Или была накачка оружие из соседней страны ? Или почти всё руководство ЛДНР было из соседней страны ?
Аналогия вообще неуместна и тянет на манипуляцию
В Каталонии действительно хотели независимость, в ЛДНР хотели "независимость", чтобы сразу же присоединится к РФ. Как в Крыму
И обошлось не совсем мирно, было куча протестов Референдум признали незаконным, а организаторы получили сроки
Полных и абсолютных аналогий не бывает. Естественно различия были. Протесты были, и сильные. Но военных действий не было. И да, Карлес Пучдемон был приговорён 14 октября 2019 года Верховным судом Испании к 13 годам заключения, но пока что он был задержан 24 сентября 2021 года на Сардинии, но освобождён с условием не покидать остров.
whois2010, повністью підтримую. таке терти не треба!
Підтримаю. З поправкою:ЛАД не тупий. Більше того, багато розумних речей інколи видає. . Просто у нього дещо інші питання гіпертрофовані. Кожного кренить у бік своїх акцентуацій. У ЛАДа своя»совок був багато в чому гарний». Я б навіть погодився. Але диявол в деталях . «Гарний за рахунок людожерства персон з несовковими мізками». Які за миску супу в кайданках будувати гарний комунізм. Без цього він зовсім не гарний.