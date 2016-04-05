|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 04 січ, 2024 17:38
Hotab написав:Slon_Nosov
,
whois2010, повністью підтримую.
таке терти не треба!
Підтримаю.
З поправкою:ЛАД не тупий. Більше того, багато розумних речей інколи видає. . Просто у нього дещо інші питання гіпертрофовані. Кожного кренить у бік своїх акцентуацій. У ЛАДа своя»совок був багато в чому гарний». Я б навіть погодився. Але диявол в деталях . «Гарний за рахунок людожерства персон з несовковими мізками».
Які за миску супу в кайданках будувати гарний комунізм.
Без цього він зовсім не гарний.
в тому і проблема , що ЛАД відкидає все погане (16 растріляних дівізій тільки під час Другої Світової, своїх солдат росттріляли),про ГУЛАГ (це все солженіцин напридумував)
залишається тільки хорошее: потужний пвк, багато зброї, безкоштовна освіта/медицина (як пригадаю радянську стоматологію-до дому ще не дійшов, а пломба вже випала), кіно/спорт/балет/цирк?
ця людина не маленький гвінтик, типу киви, вона паплюжить історічні факти і сповідує свою біблію -совок
про те, чому Другу світову -неможна називати "великою вітчизняною" дуже ясно пояснив Рамиз Юнус, на 11хвилини
до речі, дуже оптімістичний аналіз від шановного Рамиз Юнуса
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10491
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3214 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 04 січ, 2024 17:43
prodigy написав: ЛАД написав: Letusrock написав:
...........
розклад такий:
є тил, що не бажає воювати особисто, тобто - кляті ухилянти / боягузи / зрадники / тримачі екон.фронту / інваліди
є військо яке втомилось і теж не бажає продовжувати довічно
є партнери які теж "усталі ат вайни"
є прошарок чиновників що безкарно краде як в останній день, попутно розказуючи пересічним про незворотність померти (пересічним) за вільну державу
Якщо ОП не почне будувати стратерію виходячи з цих реалій то знов буде біда.
Відірвані від реальності плани вже бачили цей рік, коли від "потужного контрнаступу, кави в Криму, росія вже програла" плавно перейшли до "ризику втрати державності"
Яку стратегію можна побудувати, "виходячи з цих реалій"? Капітуляція?
партнери які теж "усталі ат вайни"
це російське іпсо яке прадажні западі ЗМІ (NT, WP) почали розгоняти з кінця жовтня
є військо яке втомилось
вчора зустрів сусіда (не бачив його півроку),
а виявилось що більше...майже рік воює в 3* бригаді морської піхоти (зараз в Кринках),
приїхав на тиждень в відпуску (через 3 дні назад)-каже, що ніякої зневіри немає, "тиснемо ворога, віджимаємо метри/кілометри і в такому дусі", людина довго жила в рф (школу закінчив там), останні 25 років мешкає в Одесі.До армії потрапив по повістці. Спершу визвали пройти коміссію і потім через кілька місяців в січні 2023 призвали.
Не спорю.
Просто написал, что следует из "реалій", названных Letusrock
"ом.Slon_Nosov
досить розгоняти зраду...
А де Ви її побачили?
У Вас із зором все добре?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27173
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5216 раз.
- Подякували: 4824 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 04 січ, 2024 17:44
холява написав:ЛАД
ЛАД , Доброго вечора !
Я пишаюсь вами , що ви не зірвались .
Витримка що надо .
З Повагою !
Дякую!
Сам пишаюсь.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 04 січ, 2024 18:14, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27173
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5216 раз.
- Подякували: 4824 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 04 січ, 2024 17:48
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10491
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3214 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 04 січ, 2024 17:49
prodigy написав: ЛАД написав:
Китай на Тайвань пока не решается напасть, хотя разница в силах там, пожалуй, побольше, чем у нас.
по словам Юнуса в Тайвані зараз 70% населення про-китайське
Китай поверне Тайвань без жодного пострілу (як Гонконг у 1999
), якщо мирним референдумом, то США будуть заперечувати
З Гонконгом інша історія. Його британці як взяли в аренду, так і повернули вчасно. Могли б і не повернути, але ж там таки був договір аренди. Був предмет для розмови
З Тайванем дещо складніше.
Тайвань (Кита́йская Респу́блика (Тайва́нь)) вважає себе справжнім Китаем і Китай(Кита́йская Наро́дная Респу́блика) вважає себе ... справжнім Китаем
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8943
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 04 січ, 2024 17:54
ЛАД
,
А не "Підтримаю", а по сути возразить можете?
С чем конкретно Вы не согласны в моих постах viewtopic.php?p=5669316#p5669316 или viewtopic.php?p=5669342#p5669342?
Буду рад прочитать.
Зараз треба бігти на гейт, нема коли, треба безкоштовні напої і їжу додавити в біснес-лаунжі.. може трохи пізніше. Але до того часу життя підкине інші теми, мені здається . Якщо ні, і буду вільний - відповім.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10562
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2135 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 04 січ, 2024 17:58
Hotab написав:detroytred
,
Тепер вигадали про нетримання ніколи в руках зброї та урівняння в окопі з такими.
Відверто кажучи, я не хотів вас образити.
Скажу більше, я по собі казав. Якби не ініціатива ком.брига моєї вертолітної бригади, у нас може жоден пілот не тримав би калаш в руках за останні 20 років. Але у нього багато ідей було ( ітому він вже генерал, і не в Херсоні, а в Києві) , і нас вивозили в поле зі спецназом Альфа. Вони показували роботу з різною зброєю. Вчили ставити (але не знімати… це до Фріза) розтяжки. Тікати від переслідування, коли таки збили.
Але це не догма, не стандарт. По замовчуванню ви як викладач можете 20 років не тримати в руках калаш. І у мене за це нема до вас претензій.
З. І. Додам одне. Пілот, який працював з альфою завжди буде краще того, хто не працював. Але і близько не буде на рівні офіцера Альфи.
І ще таке... -- не бачив і не чув про якийсь суттєвий зв`язок між ефективністю солдата і бонусами для нього.
Наприклад, за вбивство одного москвина давати один рік відпустки (хай і неоплачуваної).
Хтось би пішов у посадку, в надії, що мине розтяжки і не буде помічений.
Хтось сам купував би ударні дрони, поки не вдасться.
А так... Таке враження ніби ефективність, ККД -- взагалі не потрібні...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1681
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 04 січ, 2024 18:07
ЛАД написав: Schmit написав: ЛАД написав:
систему наведення чого?
А відео про що було? вже й забули?
Оце пам'ять.
ФАУ-1? Через 80 лет? С точностью +-6 км?
Убили наповал. И сколько времени ушло у американцев на копирование? И сложности были не только с системой управления. Вы сами своё видео смотрели?
Простите, сколько Вам лет? Вы уже школьник? Или ещё в детском саду?
Зараз GPS наведення з крильцями прикручують навіть до болванки ФАБ, не кажучи вже про ракету. Не розумію, що вас шокує. Ви точно технічний спеціаліст "или ещё в детском саду"?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4008
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 січ, 2024 18:12
pesikot написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Китай на Тайвань пока не решается напасть, хотя разница в силах там, пожалуй, побольше, чем у нас.
по словам Юнуса в Тайвані зараз 70% населення про-китайське
Китай поверне Тайвань без жодного пострілу (як Гонконг у 1999
), якщо мирним референдумом, то США будуть заперечувати
З Гонконгом інша історія. Його британці як взяли в аренду, так і повернули вчасно. Могли б і не повернути, але ж там таки був договір аренди. Був предмет для розмови
З Тайванем дещо складніше.
Тайвань (Кита́йская Респу́блика (Тайва́нь)) вважає себе справжнім Китаем і Китай(Кита́йская Наро́дная Респу́блика) вважає себе ... справжнім Китаем
цього не треба пояснювати, я був в Гонконзі (і знаю історію) більше 10 (перший раз у 1988р), в 1994-95 працював 2 контракти на судні яке було під прапором Китая і Гонконга (може когось це здивує-у нас була два прапора на флагштоку-питали у капітана який над яким піднімати-а він цього не знав)
зрозумійте сенс того, що намагаюсь донести-війни Китаю за Тайвань не буде, країни домовляться
[/b]
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10491
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3214 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 04 січ, 2024 18:13
Schmit , все що має приставку «авіа» зразу кратно піднімає прайс. Це плата за гарантії і якість. Бо діапазон Т не квартирний , -+50 С
І багато чого іншого.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10562
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2135 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|151077
|
|
|6076
|538980
|
|
|1
|16588
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|