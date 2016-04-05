Додано: Чет 04 січ, 2024 18:13

prodigy написав: .................

в тому і проблема , що ЛАД відкидає все погане (16 растріляних дівізій тільки під час Другої Світової, своїх солдат росттріляли),про ГУЛАГ (це все солженіцин напридумував) .................в тому і проблема , що ЛАД відкидає все погане (16 растріляних дівізій тільки під час Другої Світової, своїх солдат росттріляли),про ГУЛАГ (

про те, чому Другу світову -неможна називати "великою вітчизняною" дуже ясно пояснив Рамиз Юнус, на 11хвилини

[youtube]kzLL7YJH8aA...

до речі, дуже оптімістичний аналіз від шановного Рамиз Юнуса

Вы ещё и фантазёр.Интересно, где это Вы у меня такое вычитали. О ГУЛАГЕ я читал немного больше, чем Солженицина."Розстріл" пишется через "з".Но о 16 расстрелянных дивизиях нигде не встречал. Уточните, что Вы имеете ввиду.Послушал. Пока не всё, первые 20 мин.Если Вы 2 слова "на 11хвилин" считаете убедительным объяснением, почему с 22.06.41 войну нельзя называть Отечественной, то я Вам завидую.Как мало Вам надо для счастья.