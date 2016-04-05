ЛАД написав:Политика любимого Вами Порошенко (действительно опытного политика и дипломата с большим стажем) в 2014 тоже не заслуживает большой похвалы. В Испании хватило ума после референдума о независимости Каталонии не развязывать войну, а решить мирно.
Стесянюсь спросить, а в Каталонии тоже был свой аналог Гиркина ? Или была накачка оружие из соседней страны ? Или почти всё руководство ЛДНР было из соседней страны ?
Аналогия вообще неуместна и тянет на манипуляцию
В Каталонии действительно хотели независимость, в ЛДНР хотели "независимость", чтобы сразу же присоединится к РФ. Как в Крыму
И обошлось не совсем мирно, было куча протестов Референдум признали незаконным, а организаторы получили сроки
Полных и абсолютных аналогий не бывает. Естественно различия были. Протесты были, и сильные. Но военных действий не было. И да, Карлес Пучдемон был приговорён 14 октября 2019 года Верховным судом Испании к 13 годам заключения, но пока что он был задержан 24 сентября 2021 года на Сардинии, но освобождён с условием не покидать остров.
А ты хоть помнишь, что ты изначально написал, что Порошенко поступил неправильно в 2014 году и, по сути, ты написал, что это Порошенко развязал войну
Забывая такие факты, что Порошенко на момент начала боевых действий не был Президентом. Забывая такие факты, как Гиркин, как "отойдите за поребрик", как чеченцы, штурмующие аэропорт в Донецке
В Каталонии не было военных действий, потому что стороники независимости их и не начинали В отличии, от стороников "ЛДНР"
prodigy написав:................. в тому і проблема , що ЛАД відкидає все погане (16 растріляних дівізій тільки під час Другої Світової, своїх солдат росттріляли),про ГУЛАГ (це все солженіцин напридумував)
Вы ещё и фантазёр. Интересно, где это Вы у меня такое вычитали. О ГУЛАГЕ я читал немного больше, чем Солженицина. "Розстріл" пишется через "з". Но о 16 расстрелянных дивизиях нигде не встречал. Уточните, что Вы имеете ввиду.
про те, чому Другу світову -неможна називати "великою вітчизняною" дуже ясно пояснив Рамиз Юнус, на 11хвилини [youtube]kzLL7YJH8aA... до речі, дуже оптімістичний аналіз від шановного Рамиз Юнуса
Послушал. Пока не всё, первые 20 мин. Если Вы 2 слова "на 11хвилині" считаете убедительным объяснением, почему с 22.06.41 войну нельзя называть Отечественной, то я Вам завидую. Как мало Вам надо для счастья.
А не "Підтримаю", а по сути возразить можете? С чем конкретно Вы не согласны в моих постах viewtopic.php?p=5669316#p5669316 или viewtopic.php?p=5669342#p5669342? Буду рад прочитать.
Зараз треба бігти на гейт, нема коли, треба безкоштовні напої і їжу додавити в біснес-лаунжі.. може трохи пізніше. Але до того часу життя підкине інші теми, мені здається . Якщо ні, і буду вільний - відповім.
Дякую. Але теми в тих моїх постах практично постійно обговорюються на форумі. Там немає нічого нового.
prodigy написав:по словам Юнуса в Тайвані зараз 70% населення про-китайське Китай поверне Тайвань без жодного пострілу (як Гонконг у 1999), якщо мирним референдумом, то США будуть заперечувати
З Гонконгом інша історія. Його британці як взяли в аренду, так і повернули вчасно. Могли б і не повернути, але ж там таки був договір аренди. Був предмет для розмови
З Тайванем дещо складніше. Тайвань (Кита́йская Респу́блика (Тайва́нь)) вважає себе справжнім Китаем і Китай(Кита́йская Наро́дная Респу́блика) вважає себе ... справжнім Китаем
цього не треба пояснювати, я був в Гонконзі (і знаю історію) більше 10 (перший раз у 1988р), в 1994-95 працював 2 контракти на судні яке було під прапором Китая і Гонконга (може когось це здивує-у нас була два прапора на флагштоку-питали у капітана який над яким піднімати-а він цього не знав)
зрозумійте сенс того, що намагаюсь донести-війни Китаю за Тайвань не буде, країни домовляться
Ок, прийнято.
От тільки муляє питання - а чому раніше не домовились ?-
Успіх написав:І, взагалі, ухилянти! Годі тут скиглити і розводити політичний срач! Пишіть на плакатах: "Ми - ухилянти, НЕ хочемо йти на фронт! Тому вимагаємо замість нас відправляти можновладців, поліціянтів, суддів, прокурорів, або роботів, дронів, чи найманців з бідних країн!"
І ходіть з цими плакатами довкола ОПи)) чи ВР.
Кажется это ты так ходил, когда хотели поднять налоги ФОП. ))
Правильно тут написали, что опять у тебя виноваты ухылянты, а не те, кто довёл ситуацию до этого состояния.
Hotab написав:Schmit , все що має приставку «авіа» зразу кратно піднімає прайс. Це плата за гарантії і якість. Бо діапазон Т не квартирний , -+50 С І багато чого іншого.
+ у американцев, судя по видео, проблемы были не только с точностью, но и с самой ракетой, а больше с её запуском. Но вообще, ставить сегодня вопрос о копировании оружия 80-летней давности... Можно ещё предложить скопировать хамасовские ракеты. Ну а чё - в любом гараже можно собирать. В больших количествах.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 січ, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Вместе с проектом про мобилизацию, придатком примут 10379. Там уголовка уже при отказе ВЛК. Т.е.виновен изначально, ещё не ясно годен или нет. Штрафы под 120 к за утерю военника. И полный букет беспрецедентных нарушений всех мыслимых норм. Юристы ручки поднимают и говорят, это уже не в правовом поле, это банда
beee написав:Никто тебя не собирается заменить. Пополняются потери
Якщо умовне військо має налічувати 1 лям воїнів, а "нестача" 150-200К, а хочуть мобілізувати(і наберуть) 500К, то +/-300К воїнів демобілізують/замінять!
Очень жаль, что количество ЗСУ засекречено. Складывается ощущение, что тыловой штат раздут. Делаю вывод на основе рассказов знакомых, которые служат. Есть знакомые профи военные (были военными до войны) и призванные в начале войны, все они сидят в тылу, один из Киева поехал по месту прописки в пригород Львова и там же до сих пор несёт службу. И есть два знакомых мобилизованных, которые после прохождения влк поехали на полигон и в зону бд.
prodigy написав: до речі, дуже оптімістичний аналіз від шановного Рамиз Юнуса
Браво! Цікаво!
Але зверну увагу на інше. От слухаю я цього Юнуса і все більше переконуюсь: ну про яку відповідальність пересічного може бути мова? Про яку? Якщо оцей Раміз стверджує, що ВП та ін. видання, СМІ ... То що вже про а-ля наші казати.
І про яку єдність поглядів може бути мова, коли один володіє інфою від Раміза, другий від ..., третій і т!д. Прийшов той пересічний з роботи, йому дітей побачити, футбол, з дружиною хоч парою слів, на вихідних відпочити... а він буде Раміза (якого ще знайти треба, що такий є. І ще не гарантія, що він об'єктивний та знаючий) годину+ слухати?!
Ось і виходить, що пересічний, як отой віруючий. Тільки це йому залишається. Обрати кому вірити. А демократія це сотні пасторів... І всі найоп-ють... А щоб слухати справжніх експертів це треба цим, м'яко кажучи, дуже цікавитись. Слухати багатьох, щоб скласти картинку.
Тому в цього Раміза перш за все, наприклад, мене зацікавили інструменти, які він застосовує, щоб отримати своє бачення... Дякую.
З.и. і прикиньте, як Успіху до сраки оці розклади, ігри великих дядьок і перспективи через роки... Це писець. Суміщення несумісного ніколи не було, нема і не буде. Тобто пофіг на правду. Вона в кожного своя.