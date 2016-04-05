Hotab написав:Schmit , все що має приставку «авіа» зразу кратно піднімає прайс. Це плата за гарантії і якість. Бо діапазон Т не квартирний , -+50 С І багато чого іншого.
+ у американцев, судя по видео, проблемі біли не только с точностью, но и с самой ракетой, а больше с её запуском. Но вообще, ставить сегодня вопрос о копировании оружия 80-летней давности... Можно ещё предложить скопировать хамасовские ракеты. Ну а чё - в любом гараже можно собирать. В больших количествах.
А кулемет Браунінг М2 якої давності? а ДШК? Так ото ж. "Технічний" спеціаліст ЛАД у шоці, а люди роблять. На жаль лише в гаражі без допомоги держави.
pesikot написав:От тільки муляє питання - а чому раніше не домовились ?-
раніше не було самої кровавої війни в Європі з часів WWII. я вважаю, що на відміну від пуйла, Сі не повний кретин. Він розуміє наслідки тривалої війни (або навіть морської блокади)-це руйнування китайської казки і сотні млн китайців будить їсти тільки рис(і то лімітовано), як за часи Мао. Можете мені повірити на слово- на пасажирському лайнері у 1988р відвідав Шанхай, в ютубі є цікаві відео: https://www.youtube.com/watch?v=V1LAozAHBC0 https://www.youtube.com/watch?v=75V0uDarzYY
там були такі злидні, люди всі одягнені як мао-полумілітарі гімнстерки, на вулуцях майже немає народу (на відео людей багато), магазинів майже немає-нас привезли в торгсин-де ціни космос (китайська велика ваза 300+ дол), у мене зарплата була 133руб+22% в валюте і Шанхай 2023-самий потужний порт у світі
для порівняння:
Грузооборот портов Китая (морских и речных) за 2022 год показал незначительную динамику, увеличившись на 0,9% в сравнении с предыдущим года — до 15,68 млрд тонн.
Грузооборот морских портов страны по итогам 2023 года составит более 900 млн тонн
От тільки якщо вони не втримають в намордниках дрібноту (дрібних чиновників, дрібних силовиків. Які дивлячись на верхи, допетрять - а ми чим гірші. Гойда... І з кожним рухом насолода від бонусів... То буде торба. Тобто тупе прожигання, скажу цинічно, ресурсу. В кращому випадку. І хз який результат - в гіршому.
А чим вони можуть втримати, я навіть приблизно не бачу.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 січ, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Я уже как-то писал, удалили, Вы прогрессируете с огромной скоростью. Я Вам прямо завидую.
P.s. Так что там насчёт "16 растріляних дівізій"? P.p.s. Ещё немного и мне захочется напомнить Вам ответ наполеоновского комполка Камбронна англичанам при Ватерлоо в изложении Виктора Гюго в романе "Отверженные".
пересічний після роботи сидить в барі, а якщо має дружину і дітей, то дивиться те цікаво дружині, або дітям (так у моїх друзів і рідних)-Comedyclub або дізельшоу? або серіал (словопацана), да...попри війну деякі люди дивляться це лайно
політологів (будь яких) ніхто шукати не буде і дивитись більше 10-11хв. теж я скинув посилання брату-через 2 години питаю -подивився? він каже не маю бажання, розкажи мені стисло(якщо вже дивися)-кажу стисло: все буде добро, Україна переможе
пересічний після роботи сидить в барі, а якщо має дружину і дітей, то дивиться те цікаво дружині, або дітям (так у моїх друзів і рідних)-Comedyclub або дізельшоу? або серіал (словопацана), да...попри війну деякі люди дивляться це лайно
політологів (будь яких) ніхто шукати не буде і дивитись більше 10-11хв. теж я скинув посилання брату-через 2 години питаю -подивився? він каже не маю бажання, розкажи мені стисло(якщо вже дивися)-кажу стисло: все буде добро, Україна переможе
Отож. І це ж все таки Ваше оточення. А уявіть у тих, хто менш ))
Люди такі, які вони є. І всі розрахунки треба робити, виходячи саме з цього. А не - вони повинні бути свідомими.
detroytred написав:А не - вони повинні бути свідомими.
Белгород не цікавився політикою, а коли прилетіло-то, а нас за что?
більшість людей (які залишились в Україні) цікавить одне питання-кінець війни
ті кошти, які витрачають на єдиний марафон-це сотні тисяч дронів (або реб) люди не цікавляться ні чим (ні розстріл 16(15) дивізій їх не цікавить, не те, що Хатинь не була розстріляна бандерівцями (як я дізнався у 2004р з книги Сергея Дробязко- Восточные формирования в составе германского Вермахта (1941-1945 гг.)"