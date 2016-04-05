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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61866187618861896190>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:41

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Schmit , все що має приставку «авіа» зразу кратно піднімає прайс. Це плата за гарантії і якість. Бо діапазон Т не квартирний , -+50 С
І багато чого іншого.

+ у американцев, судя по видео, проблемі біли не только с точностью, но и с самой ракетой, а больше с её запуском.
Но вообще, ставить сегодня вопрос о копировании оружия 80-летней давности...
Можно ещё предложить скопировать хамасовские ракеты. Ну а чё - в любом гараже можно собирать. В больших количествах.

А кулемет Браунінг М2 якої давності? а ДШК?
Так ото ж.
"Технічний" спеціаліст ЛАД у шоці, а люди роблять. На жаль лише в гаражі без допомоги держави.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:От тільки муляє питання - а чому раніше не домовились ?-


раніше не було самої кровавої війни в Європі з часів WWII. я вважаю, що на відміну від пуйла, Сі не повний кретин. Він розуміє наслідки тривалої війни (або навіть морської блокади)-це руйнування китайської казки і сотні млн китайців будить їсти тільки рис(і то лімітовано), як за часи Мао.
Можете мені повірити на слово- на пасажирському лайнері у 1988р відвідав Шанхай, в ютубі є цікаві відео:
https://www.youtube.com/watch?v=V1LAozAHBC0
https://www.youtube.com/watch?v=75V0uDarzYY

там були такі злидні, люди всі одягнені як мао-полумілітарі гімнстерки, на вулуцях майже немає народу (на відео людей багато), магазинів майже немає-нас привезли в торгсин-де ціни космос (китайська велика ваза 300+ дол), у мене зарплата була 133руб+22% в валюте і Шанхай 2023-самий потужний порт у світі

для порівняння:
Грузооборот портов Китая (морских и речных) за 2022 год показал незначительную динамику, увеличившись на 0,9% в сравнении с предыдущим года — до 15,68 млрд тонн.


Грузооборот морских портов страны по итогам 2023 года составит более 900 млн тонн

рф в 17 раз від Китаю
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:44

  beee написав: это банда

Єто влада сили))

От тільки якщо вони не втримають в намордниках дрібноту (дрібних чиновників, дрібних силовиків. Які дивлячись на верхи, допетрять - а ми чим гірші. Гойда... І з кожним рухом насолода від бонусів...
То буде торба.
Тобто тупе прожигання, скажу цинічно, ресурсу. В кращому випадку.
І хз який результат - в гіршому.

А чим вони можуть втримати, я навіть приблизно не бачу.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 січ, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:46

  prodigy написав:.......балабол

Я уже как-то писал, удалили, Вы прогрессируете с огромной скоростью.
Я Вам прямо завидую.

P.s. Так что там насчёт "16 растріляних дівізій"?
P.p.s. Ещё немного и мне захочется напомнить Вам ответ наполеоновского комполка Камбронна англичанам при Ватерлоо в изложении Виктора Гюго в романе "Отверженные". :)
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:48

  prodigy написав:і сотні млн китайців будить їсти тільки рис(і то лімітовано), як за часи Мао.

Враховуйте, що на те вони і не цивілізовані)) м'які еуропеці, вони запросто можуть знов почати їсти тільки рис.
Навіть тільки по святах рис.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:55

detroytred

пересічний після роботи сидить в барі, а якщо має дружину і дітей, то дивиться те цікаво дружині, або дітям (так у моїх друзів і рідних)-Comedyclub або дізельшоу?
або серіал (словопацана), да...попри війну деякі люди дивляться це лайно

політологів (будь яких) ніхто шукати не буде і дивитись більше 10-11хв. теж
я скинув посилання брату-через 2 години питаю -подивився? він каже не маю бажання,
розкажи мені стисло(якщо вже дивися)-кажу стисло: все буде добро, Україна переможе
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:58

  prodigy написав:detroytred

пересічний після роботи сидить в барі, а якщо має дружину і дітей, то дивиться те цікаво дружині, або дітям (так у моїх друзів і рідних)-Comedyclub або дізельшоу?
або серіал (словопацана), да...попри війну деякі люди дивляться це лайно

політологів (будь яких) ніхто шукати не буде і дивитись більше 10-11хв. теж
я скинув посилання брату-через 2 години питаю -подивився? він каже не маю бажання,
розкажи мені стисло(якщо вже дивися)-кажу стисло: все буде добро, Україна переможе

Отож.
І це ж все таки Ваше оточення.
А уявіть у тих, хто менш ))

Люди такі, які вони є.
І всі розрахунки треба робити, виходячи саме з цього.
А не - вони повинні бути свідомими.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:58

ЛАД балабол, я відповів о 17:16 про дивізії
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:05

  prodigy написав:ЛАД балабол, я відповів о 17:16 про дивізії

Спасибо за объяснение, так и думал.
Но Вы поищите ответ Камбронна по Гюго, раз Вы так хорошо умеете пользоваться гуглом.
Интересно, скоро Вы дорастёте до уровня матроса, а то "балабол" как-то слабо.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А не - вони повинні бути свідомими.

Белгород не цікавився політикою, а коли прилетіло-то, а нас за что?

більшість людей (які залишились в Україні) цікавить одне питання-кінець війни

ті кошти, які витрачають на єдиний марафон-це сотні тисяч дронів (або реб)
люди не цікавляться ні чим (ні розстріл 16(15) дивізій їх не цікавить, не те, що Хатинь не була розстріляна бандерівцями (як я дізнався у 2004р з книги Сергея Дробязко- Восточные формирования в составе германского Вермахта (1941-1945 гг.)"

prodigy
 
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