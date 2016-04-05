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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 січ, 2024 19:10
Зараз в марафоні сказали, що путиняці постачають балістичні ракети північна корея, китай та іран (
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Yuri_61
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Додано: Чет 04 січ, 2024 19:14
detroytred написав:
вони запросто можуть знов почати їсти тільки рис.
думаю, що вони ніколи не повернуться в китайський совок ...
у китайців виросло таке почуття власної гідності, виглядає зовні наче вони арабськи шейхи...вони зовсім інші ніж були 40 років і навіть 20 років тому
маючи зарплату від 1500дол вони одягаються в бутиках, купують сучасні авто (50к+ дол), ментально вони дуже далекі від ідей мао і до кпк більшість ставиться як в рф до ЕдРосов
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prodigy
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Додано: Чет 04 січ, 2024 19:18
Schmit написав:
.........
А кулемет Браунінг М2 якої давності? а ДШК?
Так ото ж.
"Технічний" спеціаліст ЛАД у шоці, а люди роблять. На жаль лише в гаражі без допомоги держави.
......
Ну да.
Можно ещё вспомнить АК. Вот только стрелковое оружие давно меняется не особо сильно, небольшие конструкторские улучшения. Так же, как слабо меняется обычная дубина ещё с каменного века. В отличие от этого ракеты, танки и даже артиллерия изменились сильнее.
И Вы уже регулярно делаете вид, что не видите напоминания о сложностях американцев при копировании ФАУ-1.
Вы на своём видео не обратили внимание на то, с каких направляющих происходил запуск?
Предлагаете и сегодня делать такие?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 19:20
"Умєров, Залужний і Шаптала прийшли на засідання та доповіли під час розгляду законопроекту про рекрутинг, мобілізацію та проходження військової служби. Заслуховування їх в закритому форматі тривало близько 2,5 годин"
Народний депутат України Олексій Гончаренко написав у Telegram, що Залужний та Умеров наголосили на комітеті, що посилення мобілізації - це об’єктивна складова війни, бо якщо не буде посилення, то нікому буде боронити державу. Гончаренко зазначає, що вони заявили про готовність доопрацьовувати законопроект та вносити зміни, "в тому числі прибирати антиконституційні положення".
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Додано: Чет 04 січ, 2024 19:24
prodigy написав: detroytred написав:
вони запросто можуть знов почати їсти тільки рис.
думаю, що вони ніколи не повернуться в китайський совок ...
у китайців виросло таке почуття власної гідності, виглядає зовні наче вони арабськи шейхи...вони зовсім інші ніж були 40 років і навіть 20 років тому
маючи зарплату від 1500дол вони одягаються в бутиках, купують сучасні авто (50к+ дол), ментально вони дуже далекі від ідей мао і до кпк більшість ставиться як в рф до ЕдРосов
Сколько китайцев из 1,5 млрд имеют зарплату 1500 долл.?
От идей Мао они далеки, но вспомните их поведение при ковид. Легко вернуться. А кто не захочет, вспомнит опыт "перевоспитания".
"ставиться як в рф до ЕдРосов" - но это не мешает в РФ подчиняться этим самым ЕдРосам.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 19:35
Китай сейчас может начать и за три дня кончить. За Тайвань ядерную войну америка не начнет. А в обычной у Тайваня тоже шансов нет как и у нас. Я думаю что байден уже давно сдал Тайвань как и Украину, просто очередь не пришла.
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Mimohod
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Додано: Чет 04 січ, 2024 19:40
Mimohod написав:
Китай сейчас может начать и за три дня кончить. За Тайвань ядерную войну америка не начнет. А в обычной у Тайваня тоже шансов нет как и у нас. Я думаю что байден уже давно сдал Тайвань как и Украину, просто очередь не пришла.
у них бабок нет воевать и кормить новые территории. поэтому Херсон вернули, хватит им пенсов с Мариуполя, Мелитополя, Скадовска. Вероятность что русня полезет на крупные города небольшая. Сейчас идут торги как подать перемирие. Пуйло хочет увидеть капитуляцию "к выборам", наши хотят границу 91. А чтобы быстрее договорились, США будет снижать помощь. Напомню после выборов пуйлу война будет не нужна. Пишут он её затеял, чтобы показать есть ещё у деда ботокс в ягодицах. Конечно не народу, они проголосуют как нужно, а тем кого боится.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 04 січ, 2024 19:44, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 19:41
Mimohod написав:
Китай сейчас может начать и за три дня кончить. За Тайвань ядерную войну америка не начнет. А в обычной у Тайваня тоже шансов нет как и у нас. Я думаю что байден уже давно сдал Тайвань как и Украину, просто очередь не пришла.
С Украиной Путин тоже "закончил за 3 дня".
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Додано: Чет 04 січ, 2024 19:43
Если бы не яркая помощь Бориса Джонсона, то закончил бы за месяц, пока Шольц яйца мял, а Макрон звонил на секс номер Путина.
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Mimohod
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Додано: Чет 04 січ, 2024 19:43
vitaliiangel написав:
...........
у них бабок нет воевать и кормить новые территории. поэтому Херсон вернули, хватит им пенсов с Мариуполя, Мелитополя, Скадовска. ...
Был бы очень благодарен, если бы Вы объяснили, зачем надо "кормить новые территории". Сегодня они как-то благополучно кормятся сами.
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