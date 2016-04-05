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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6187618861896190
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо Вам від цього буде легше, то за ПАПа він напав би скоріше.

Не бреши! Ти постійно брешеш! Що це за манера така постійно брехати на форумі? Га?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:03

  vitaliiangel написав:
  Mimohod написав:Китай сейчас может начать и за три дня кончить. За Тайвань ядерную войну америка не начнет. А в обычной у Тайваня тоже шансов нет как и у нас. Я думаю что байден уже давно сдал Тайвань как и Украину, просто очередь не пришла.

у них бабок нет воевать и кормить новые территории. поэтому Херсон вернули, хватит им пенсов с Мариуполя, Мелитополя, Скадовска. Вероятность что русня полезет на крупные города небольшая. Сейчас идут торги как подать перемирие. Пуйло хочет увидеть капитуляцию "к выборам", наши хотят границу 91. А чтобы быстрее договорились, США будет снижать помощь. Напомню после выборов пуйлу война будет не нужна. Пишут он её затеял, чтобы показать есть ещё у деда ботокс в ягодицах. Конечно не народу, они проголосуют как нужно, а тем кого боится.


Истину вам говорю !
Земля налетит на небесную ось .....
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:04

  prodigy написав:...........
ті кошти, які витрачають на єдиний марафон-це сотні тисяч дронів (або реб)

Вы не преувеличиваете?
Новости надо отдать на откуп кому?
Стерненко и прочим блогерам?

... їх не цікавить, не те, що Хатинь не була розстріляна бандерівцями (як я дізнався у 2004р з книги Сергея Дробязко- Восточные формирования в составе германского Вермахта (1941-1945 гг.)"
.........

Вы знаете, я, конечно, человек тёмный, но о расстреле Хатыни бандеровцами слышу первый раз от Вас.
Сколько помню, в Союзе всегда говорили о расстреле немцами. И даже в Вашем видео говорится о том, что речь о бандеровцах зашла уже в конце Союза и вопрос поднял Алесь Адамович, а совсем не компартия или КГБ.
А сегодня, судя по укр. Вики, вопрос окончательно неясен.

Вопрос к Вам.
Вы регулярно поднимаете вопрос о Союзе, преступлениях НКВД и т.д. Это имеет отношение к сегодняшней войне? Или это флуд, на который почему-то не обращают внимание? В отличие от ответов на Ваши исторические изыскания.
Заведите ветку и там, пожалуйста, рассказывайте о преступлениях Советского Союза. Хоть действительных, хоть мнимых.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:07

  Mimohod написав:Если бы не яркая помощь Бориса Джонсона, то закончил бы за месяц, пока Шольц яйца мял, а Макрон звонил на секс номер Путина.

Если бы да кабы...
Си так же может закончить "за 3 дня" с Тайванем.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:08

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Якщо Вам від цього буде легше, то за ПАПа він напав би скоріше.

Не бреши! Ти постійно брешеш! Що це за манера така постійно брехати на форумі? Га?

Очень убедительно.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:37

Сьогодні співробітник відвідав військомат одного з районів м.Києва. Допитала його трохи)) Каже, що прийшов туди місяць тому, щоб "галочку поставити", відстояв у черзі півдня і ... виявилося, що це для того, щоб записатися на прийом на це число наступного місяця :shock: Прийшов сьогодні згідно запису о шостій ранку. У черзі переважно такі, як він (щоб "галочку поставити"), але частина, виходячи з дверей гучно матюкалися, а деяким тиснули руку та бажали "гарної служби".
Додам, щодо тих хлопців, про яких писала раніше, що "зловили" після нічної зміни в Мико та відвезли в автобусі до військомату. В той же день хлопці пройшли медкомісію, їм дозволили позвонити додому, щоб родичі принесли речі. На наступний день вони вже були в іншій області у навчальному центрі.
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