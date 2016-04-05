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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 618861896190619161926193>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:03

  vitaliiangel написав:
  Mimohod написав:Китай сейчас может начать и за три дня кончить. За Тайвань ядерную войну америка не начнет. А в обычной у Тайваня тоже шансов нет как и у нас. Я думаю что байден уже давно сдал Тайвань как и Украину, просто очередь не пришла.

у них бабок нет воевать и кормить новые территории. поэтому Херсон вернули, хватит им пенсов с Мариуполя, Мелитополя, Скадовска. Вероятность что русня полезет на крупные города небольшая. Сейчас идут торги как подать перемирие. Пуйло хочет увидеть капитуляцию "к выборам", наши хотят границу 91. А чтобы быстрее договорились, США будет снижать помощь. Напомню после выборов пуйлу война будет не нужна. Пишут он её затеял, чтобы показать есть ещё у деда ботокс в ягодицах. Конечно не народу, они проголосуют как нужно, а тем кого боится.


Истину вам говорю !
Земля налетит на небесную ось .....
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:04

  prodigy написав:...........
ті кошти, які витрачають на єдиний марафон-це сотні тисяч дронів (або реб)

Вы не преувеличиваете?
Новости надо отдать на откуп кому?
Стерненко и прочим блогерам?

... їх не цікавить, не те, що Хатинь не була розстріляна бандерівцями (як я дізнався у 2004р з книги Сергея Дробязко- Восточные формирования в составе германского Вермахта (1941-1945 гг.)"
.........

Вы знаете, я, конечно, человек тёмный, но о расстреле Хатыни бандеровцами слышу первый раз от Вас.
Сколько помню, в Союзе всегда говорили о расстреле немцами. И даже в Вашем видео говорится о том, что речь о бандеровцах зашла уже в конце Союза и вопрос поднял Алесь Адамович, а совсем не компартия или КГБ.
А сегодня, судя по укр. Вики, вопрос окончательно неясен.

Вопрос к Вам.
Вы регулярно поднимаете вопрос о Союзе, преступлениях НКВД и т.д. Это имеет отношение к сегодняшней войне? Или это флуд, на который почему-то не обращают внимание? В отличие от ответов на Ваши исторические изыскания.
Заведите ветку и там, пожалуйста, рассказывайте о преступлениях Советского Союза. Хоть действительных, хоть мнимых.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:07

  Mimohod написав:Если бы не яркая помощь Бориса Джонсона, то закончил бы за месяц, пока Шольц яйца мял, а Макрон звонил на секс номер Путина.

Если бы да кабы...
Си так же может закончить "за 3 дня" с Тайванем.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:08

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Якщо Вам від цього буде легше, то за ПАПа він напав би скоріше.

Не бреши! Ти постійно брешеш! Що це за манера така постійно брехати на форумі? Га?

Очень убедительно.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:37

Сьогодні співробітник відвідав військомат одного з районів м.Києва. Допитала його трохи)) Каже, що прийшов туди місяць тому, щоб "галочку поставити", відстояв у черзі півдня і ... виявилося, що це для того, щоб записатися на прийом на це число наступного місяця :shock: Прийшов сьогодні згідно запису о шостій ранку. У черзі переважно такі, як він (щоб "галочку поставити"), але частина, виходячи з дверей гучно матюкалися, а деяким тиснули руку та бажали "гарної служби".
Додам, щодо тих хлопців, про яких писала раніше, що "зловили" після нічної зміни в Мико та відвезли в автобусі до військомату. В той же день хлопці пройшли медкомісію, їм дозволили позвонити додому, щоб родичі принесли речі. На наступний день вони вже були в іншій області у навчальному центрі.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Професійні дипломати, це дипломати за фахом. Де зараз Пристайко, знаєте? Клімкін? Ну можна вас ще призначити, бо ви дядя нівроку, все спотворити зможете не гірше працівниці массажного салону.
А що до томосу... Пам'ятаєте, як долярчики гигикали, "шо, а то путін нападьот"? А зараз кроввю харкає. Тож, як з'ясувалося, важливі і мова, і релігія, і армія.
Може мене забанять, але ви або тупа русня чи просто тугенька людинка), або провокатор.
Не відповідайте мені будь ласка

Правда вона така, підтримую
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:50

  fler написав:Сьогодні співробітник відвідав військомат одного з районів м.Києва. Допитала його трохи)) Каже, що прийшов туди місяць тому, щоб "галочку поставити", відстояв у черзі півдня і ... виявилося, що це для того, щоб записатися на прийом на це число наступного місяця :shock: Прийшов сьогодні згідно запису о шостій ранку. У черзі переважно такі, як він (щоб "галочку поставити"), але частина, виходячи з дверей гучно матюкалися, а деяким тиснули руку та бажали "гарної служби".
Додам, щодо тих хлопців, про яких писала раніше, що "зловили" після нічної зміни в Мико та відвезли в автобусі до військомату. В той же день хлопці пройшли медкомісію, їм дозволили позвонити додому, щоб родичі принесли речі. На наступний день вони вже були в іншій області у навчальному центрі.


Головнокомандувач ЗСУ говорив, що на кожного призваного буде по 80 днів навчання, з'ясували журналісти.

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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:54

  холява написав:Бажають допомогають ,бажають ні .


спірне твердження зважаючи на те як затято вони нас роззброювали.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:54

  xio13 написав:
  Успіх написав:
  xio13 написав:Ось навіть успіх звинувачує не казнокрадів і яйця по 17 , а ухилянтів
Якщо я пишу, що на "горизонті голосування" є на моменті, лише пес Патрон, кіт Снаряд, і метелик Хаймарс - то що це означає?!

Я ж чітко написав, що за 32р. Незалежності - жоден не вартий уваги!
Кого звинувачувати, якщо винні ВСІ?

Але є ще маленький нюанс - ЛЮДЯНІСТЬ!
Якщо її немає ні в наших законотворців, ні у суддів, прокурорів, поліціянтів і т.д. - то де людяність у простих пересічних підмінити своїх же співітчизників, односільчан, сусідів, колег по роботі і т.п.?


Де проста/звичайна людяність?


В сільпо коли купуєш ананас і сир пармезан , коли в тебе немає грошей, навряд касир , власник магазину, чи покупець зліва з огляду на людяність оплате товар. Він скаже: твої проблеми.

Так чого ви вважаєте, шо раптом хтось через людяність захоче в окоп замість вас? (Це покруче чим оплатити сир на касі разів в 500)



Ні. Не так...

У даному випадку -- ми оплатили свій сир (перші 4міс у війську, з який >3міс на фронті).
Потім ще чийсь (ще 4міс).
Потім ще...

Коли ви всі вже нажретесь...? :?
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:04

13.01 обещают -20
надевайте тёпленькие носочки чтобы простату не простудить.
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vitaliiangel
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