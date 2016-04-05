detroytred написав:Якщо Вам від цього буде легше, то за ПАПа він напав би скоріше.
Не бреши! Ти постійно брешеш! Що це за манера така постійно брехати на форумі? Га?
Факти. Давай факти, а не генерь чергове голослів'я.
Дивись, клоун, ти зранку збрехав, що від мене тільки флуд і офтоп, але факт показав -- удалили флуд-офтоп, який почав саме ти, перейшовши на особистості. А мої обговорення питань по темі залишилися. Так хто флудить-то, клоун? Це факт!
Ти злив'вся перевірити на 3 куо. твою ж брехню на особисту адресу. Ти злився, бо знаєш, що збрехав, як схотілося. Це факт.
Зав'язуй вже генерити нові претензії зі стелі. Хоча мабуть знов щось нове згенериш. Спробуй приймати участь в обговореннях. Хоч якісь думки виклади. Це буде може цікаво хоч комусь. Ніж твої гнівні)) вис(п)ери. Ага?))
beee написав:Вместе с проектом про мобилизацию, придатком примут 10379. Там уголовка уже при отказе ВЛК. Т.е.виновен изначально, ещё не ясно годен или нет. Штрафы под 120 к за утерю военника. И полный букет беспрецедентных нарушений всех мыслимых норм. Юристы ручки поднимают и говорят, это уже не в правовом поле, это банда
Мільярдні компенсації в ЄСПЧ чекають Україну, яка посаде людину за грати.
Schmit написав:3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
При оголошенні стану війни всі без винятку громадяни країни згідно з Конвенції ООН є біженцями, з усіма наслідками. Ніхто громадян не має права утримувати біля військових дій. Тому й прийняли та продовжують – той огризок законодавчої творчості для кріпаків.
кстати да. как то подзабылось почему еще порох ввел режим ато. тогда утверждали что под давлением партнеров что бы народ массово и законно не ломонулся на запад.
Bobua написав: І ще таке... -- не бачив і не чув про якийсь суттєвий зв`язок між ефективністю солдата і бонусами для нього.
Наприклад, за вбивство одного москвина давати один рік відпустки (хай і неоплачуваної). Хтось би пішов у посадку, в надії, що мине розтяжки і не буде помічений. Хтось сам купував би ударні дрони, поки не вдасться.
А так... Таке враження ніби ефективність, ККД -- взагалі не потрібні...
Небезпечні речі говорите. Якщо у військовослужбовців буде якась шкала ефективності, то потім солдати боронь боже можуть зажадати того ж від ВР чи антикорупційної прокуратури чи ще десь...
Yuri_61 написав:Я б на місті Уряду заморозив би всі рахунки громадян, особливо валютні, і направив би на купівлю дронів - камікадзе і придбання РЕБ і протиРЕБ засоби для ЗСУ. Так робили США, Великобританія та інші країни у 2 Світову: всі кошти на рахунках своїх громадян і фірм направили на військові потреби. Ба, навіть далі: конфіскувати всі кошти банків, а то банкіри наживаються під час війни. А також примусити западні країни ввести свої війська в Україну під егідою ООН.
Я б на "місті" уряду автоматично нарахував тобі боргу на пів мільйона хоча б. Це доречі дуже справедливо, так роблять деякілька країн
Bobua написав: І ще таке... -- не бачив і не чув про якийсь суттєвий зв`язок між ефективністю солдата і бонусами для нього.
Наприклад, за вбивство одного москвина давати один рік відпустки (хай і неоплачуваної). Хтось би пішов у посадку, в надії, що мине розтяжки і не буде помічений. Хтось сам купував би ударні дрони, поки не вдасться.
А так... Таке враження ніби ефективність, ККД -- взагалі не потрібні...
Є таке собі спірне пояснення цього феномену.
За великим рахунком самою малою одиницею у війську є не боєць, а відділення взводу. Тобто підрозділ -- відділення (10-11 осіб). Відповідно саме воно має завдання, функцію. А колективно заохочувати ... тільки а-ля *боєвим прапором*)) Або підраховувати ККД, це як соцзмагання між підрозділами))
В підрозділів же різні задачі, різні умови. Може тому? Хз.
Бути ефективним - це обов'язок всл. Типу само собою.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 січ, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
При оголошенні стану війни всі без винятку громадяни країни згідно з Конвенції ООН є біженцями, з усіма наслідками. Ніхто громадян не має права утримувати біля військових дій. Тому й прийняли та продовжують – той огризок законодавчої творчості для кріпаків.
кстати да. как то подзабылось почему еще порох ввел режим ато. тогда утверждали что под давлением партнеров что бы народ массово и законно не ломонулся на запад.
И шо, тогда не выпускали ? И много ломанулось ?
И такой нюанс - режим АТО ввёл Турчинов. Но у многих память, как у золотой рыбки