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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6190619161926193>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:50

Значить всі готуються на початок літа

За словами співрозмовника NV у комітеті, Головнокомандувач Валерій Залужний з деякими запропонованими нормами жорстко не погоджувався.

«Він виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і судимих. Він каже: армія це що, для поганих людей? Це не так. Але він також сказав: мені треба люди, росіяни вже призвали 400 тис. і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тис. Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите», - повідомляє співрозмовник видання.
https://varta1.com.ua/news/zasidannya-k ... 75211.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин упрощает получение гражданства для иностранных наёмников.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:54

vitaliiangel ,

самый эффективный всл это вы. И не спорьте.



А ти пля думаєш, що інтернет-залежність є в переліку захворювань про недопуск в ЗСУ))
Не хочеш до долярчика, сцикопіхота з нетерпінням тебе очікує, мамкін бізнесмен))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 січ, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:54

  vitaliiangel написав:
  Goodman написав:vitaliiangel в такі года та простата вже як непотріб.
На ВЛК все рівно - ГОДЕНЬ.

титановые у вас яй..а
потенціале наше все ,
чи брати корінь жень-шеню потовще та в"язати покрепше.
года беруть своє , навіть пуйло здох по глупості своєй. що поліз
у за-лупу з лікарями.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:56

  Yuri_61 написав:Зараз в марафоні сказали, що путиняці постачають балістичні ракети північна корея, китай та іран (


Дивитеся марафон???
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ким мені воювати?

Б О М Б О Ю ,
прав був азіров, досіть скіглити, беріте лапоту да капайте
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Дивитеся марафон???

дивиться марафон, да не дивиться навкруги.
до ракет ще треба постачати пускові установки.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:58

  Hotab написав:Не хочеш до долярчика, сцикопіхота з нетерпінням тебе очікує, мамкін бізнесмен))
это самое культурное, что ты смог из себя выдавить в новом году? Папкины сапоги.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 22:02

  vitaliiangel написав:самый эффективный всл это вы. И не спорьте.

Я канєшно польщен))
Але, повірте, я далеко не дотягую до тих унікумів, кого знаю.
Мою ефективність згубили спочатку занадто широка спеціалізація, а потім занадто вузька. Колія...
Тому отак оказія вийшла: одночасно і так, і так. З якого боку подивитися)))
Тому я підкреслюю -- ні на героя, ні на хероя я не претендував і не претендую.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 22:03

  холява написав:
  mephala написав:
  холява написав:Бажають допомогають ,бажають ні .


спірне твердження зважаючи на те як затято вони нас роззброювали.


Я перепрошую , а що, э хочь одна краина яка видповила за Будапештьский бедлам ?
Може хочь голову посипали попілом ?


так а я вам о чем.
да кстати америкосы не только в меморандуме приняли участие.
например у меня в городе лично присылали надзирателя следить за тем как пилят стратеги. они из всех сил старались что бы у нас условно остались одни калаши.
и именно из всего этого "хочет не хочет" спорное утверждение. хотя согласен что про юридическое обязательство речь не идет. тут бы хоть надавить на моральное обязательство если оно еще есть в нашем мире вообще.
а так да, ловко развели - как у дикарей выманили золото за бусы.
mephala
 
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