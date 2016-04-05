За словами співрозмовника NV у комітеті, Головнокомандувач Валерій Залужний з деякими запропонованими нормами жорстко не погоджувався.
«Він виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і судимих. Він каже: армія це що, для поганих людей? Це не так. Але він також сказав: мені треба люди, росіяни вже призвали 400 тис. і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тис. Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите», - повідомляє співрозмовник видання. https://varta1.com.ua/news/zasidannya-k ... 75211.html
vitaliiangel написав:самый эффективный всл это вы. И не спорьте.
Я канєшно польщен)) Але, повірте, я далеко не дотягую до тих унікумів, кого знаю. Мою ефективність згубили спочатку занадто широка спеціалізація, а потім занадто вузька. Колія... Тому отак оказія вийшла: одночасно і так, і так. З якого боку подивитися))) Тому я підкреслюю -- ні на героя, ні на хероя я не претендував і не претендую.
спірне твердження зважаючи на те як затято вони нас роззброювали.
Я перепрошую , а що, э хочь одна краина яка видповила за Будапештьский бедлам ? Може хочь голову посипали попілом ?
так а я вам о чем. да кстати америкосы не только в меморандуме приняли участие. например у меня в городе лично присылали надзирателя следить за тем как пилят стратеги. они из всех сил старались что бы у нас условно остались одни калаши. и именно из всего этого "хочет не хочет" спорное утверждение. хотя согласен что про юридическое обязательство речь не идет. тут бы хоть надавить на моральное обязательство если оно еще есть в нашем мире вообще. а так да, ловко развели - как у дикарей выманили золото за бусы.