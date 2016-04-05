Goodman написав:головний поліцай таки сдався .... Якщо ситуація погіршиться, поліцейські готові взяти в руки зброю, — Клименко
Головний педагог також:
на комітеті також були присутні міністр освіти та науки Оксен Лісовий, голова Нацполіції Іван Вигівський, міністр Кабміну Олег Немчинов. «Вони просили не приймати в такому вигляді законопроєкт, просили щодо мобілізації вчителів, поліцейських. А коли їх спитали, чи підтримували вони документ, чи голосували на Кабміні, вони сказали, що так, мовляв, іншого виходу не було, але документ вони не бачили», — зазначає джерело. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/mobi ... 81520.html
hume написав:И есть два знакомых мобилизованных, которые после прохождения влк поехали на полигон и в зону бд.
Мы вот уже беспрерывно 385 дней в зоне БД, в зоне 100-ки. За исключением нескольких дней отпуска, что скажу мы против ротаций в виде мифического восстановления в каком-то безлюдном селе, в 200 км от Одессы, без газа, света, дров, интернета, воды, магазина, на земляном полу. Отдыхайте хлопцы за 20-30 тысяч грн в месяц, не простудитесь. Я понимаю, ротация, восстановление, домой к семьям и детям отпустили. А так идите нах со своим ротациями в виде бомжей.
freeze , а я ще в перший рік казав долярчику, що «ротація» (відпочинок) виглядає саме отак. Ти не дома, і без грошей. Не памʼятаю його відповідь, вона є в історії. Жахливий, і неприємний жарт.. але «вєлкам в ЗСУ» . Я отак пробув 26 років. Не обовʼязково з боями.. йде мова саме про відрядження.. ти типу втомився у відрядженні десь за 200 км від дому? ?? Да канеш??? Марш на службу!!
Чоловіків з третьою групою інвалідності та обмежено придатних законно можуть відправити на передову, — юрист
Згідно з новим законопроєктом, є обмежено придатність, яка визначає певний перелік хвороб, який не дозволяє бути в штурмових бригадах. Адвокат Олексій Шалару зазначив, що існують відповідні нормативні документи, які забороняють брати участь у штурмових ротах, у морській піхоті таким людям.
Проте не означає, що обмежено придатний чоловік не може бути на передовій. Його можуть направити у штаб довільної роти, яка розташована «на нулі». Тобто він не буде брати участь у штурмових діях, але перебувати там буде зобов'язаний.
Ембарго на експорт української агропродукції буде безстроковим - аграрний міністр Польщі --------------------------------------------------------------------- які в нас сусіди добрі. я щось не розумію де наша відповідь, в магазинах повно польської продукції.
Yuri_61 написав:Я б на місті Уряду заморозив би всі рахунки громадян, особливо валютні, і направив би на купівлю дронів - камікадзе і придбання РЕБ і протиРЕБ засоби для ЗСУ. Так робили США, Великобританія та інші країни у 2 Світову: всі кошти на рахунках своїх громадян і фірм направили на військові потреби. Ба, навіть далі: конфіскувати всі кошти банків, а то банкіри наживаються під час війни. А також примусити западні країни ввести свої війська в Україну під егідою ООН.
Я б на "місті" уряду автоматично нарахував тобі боргу на пів мільйона хоча б. Це доречі дуже справедливо, так роблять деякілька країн
цей "чудак" протягом попереднього року активно "пасся" на гілці карусельщиків, а, ше й долари ходив ледь не лінійкою чи яким шаблоном міряти, чи добрі йому купюри видали . думає як в готівці по самі..., то його вже не поскубають. і можна всіляку дурість генерувати. ги, наївняк. якщо не сказати більш відверто.
Hotab написав:freeze , а я ще в перший рік казав долярчику, що «ротація» (відпочинок) виглядає саме отак. Ти не дома, і без грошей. Не памʼятаю його відповідь, вона є в історії. Жахливий, і неприємний жарт.. але «вєлкам в ЗСУ» . Я отак пробув 26 років. Не обовʼязково з боями.. йде мова саме про відрядження.. ти типу втомився у відрядженні десь за 200 км від дому? ?? Да канеш??? Марш на службу!!
Бедняжка. А думаешь каруселить это рай с картинки Баунти? Приехал в банк бац воздушная тревога. Ждёшь 2-3 часа, пока накупишь валюты обменки снизят курс. А есть такие банки где только 96й выдают. Жизнь боль. Ты не дома и "без грошей" (если не успел слиться).