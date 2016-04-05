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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6191619261936194>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:головний поліцай таки сдався ....
Якщо ситуація погіршиться, поліцейські готові взяти в руки зброю, — Клименко

Головний педагог також:
на комітеті також були присутні міністр освіти та науки Оксен Лісовий, голова Нацполіції Іван Вигівський, міністр Кабміну Олег Немчинов.
«Вони просили не приймати в такому вигляді законопроєкт, просили щодо мобілізації вчителів, поліцейських. А коли їх спитали, чи підтримували вони документ, чи голосували на Кабміні, вони сказали, що так, мовляв, іншого виходу не було, але документ вони не бачили», — зазначає джерело. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/mobi ... 81520.html
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 22:29

  Goodman написав:Він зазначив, що до повномасштабної війни на 10 тисяч осіб було 23-26 поліцейських. Зараз — понад 100 правоохоронців.

Можливо мабуть тому багато відомств укомплектовується...

Двох зайців одним пострілом.
Спочатку приймають до себе нових (можливо ще й не за так)), а потім по рознарядці цих нових і відправлять. А стара компанія)) залишиться на місці.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hume написав:И есть два знакомых мобилизованных, которые после прохождения влк поехали на полигон и в зону бд.

Мы вот уже беспрерывно 385 дней в зоне БД, в зоне 100-ки. За исключением нескольких дней отпуска, что скажу мы против ротаций в виде мифического восстановления в каком-то безлюдном селе, в 200 км от Одессы, без газа, света, дров, интернета, воды, магазина, на земляном полу. Отдыхайте хлопцы за 20-30 тысяч грн в месяц, не простудитесь.
Я понимаю, ротация, восстановление, домой к семьям и детям отпустили. А так идите нах со своим ротациями в виде бомжей.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 22:48

freeze , а я ще в перший рік казав долярчику, що «ротація» (відпочинок) виглядає саме отак.
Ти не дома, і без грошей. Не памʼятаю його відповідь, вона є в історії.
Жахливий, і неприємний жарт.. але «вєлкам в ЗСУ» . Я отак пробув 26 років. Не обовʼязково з боями.. йде мова саме про відрядження.. ти типу втомився у відрядженні десь за 200 км від дому? ?? Да канеш??? Марш на службу!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:27

Чергове словоблудіє на полях Телеграму

Чоловіків з третьою групою інвалідності та обмежено придатних законно можуть відправити на передову, — юрист

Згідно з новим законопроєктом, є обмежено придатність, яка визначає певний перелік хвороб, який не дозволяє бути в штурмових бригадах. Адвокат Олексій Шалару зазначив, що існують відповідні нормативні документи, які забороняють брати участь у штурмових ротах, у морській піхоті таким людям.

Проте не означає, що обмежено придатний чоловік не може бути на передовій. Його можуть направити у штаб довільної роти, яка розташована «на нулі». Тобто він не буде брати участь у штурмових діях, але перебувати там буде зобов'язаний.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ембарго на експорт української агропродукції буде безстроковим - аграрний міністр Польщі
---------------------------------------------------------------------
які в нас сусіди добрі.
я щось не розумію де наша відповідь, в магазинах повно польської продукції.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:38

  beee написав:
  Yuri_61 написав:Я б на місті Уряду заморозив би всі рахунки громадян, особливо валютні, і направив би на купівлю дронів - камікадзе і придбання РЕБ і протиРЕБ засоби для ЗСУ.
Так робили США, Великобританія та інші країни у 2 Світову: всі кошти на рахунках своїх громадян і фірм направили на військові потреби.
Ба, навіть далі: конфіскувати всі кошти банків, а то банкіри наживаються під час війни.
А також примусити западні країни ввести свої війська в Україну під егідою ООН.

Я б на "місті" уряду автоматично нарахував тобі боргу на пів мільйона хоча б. Це доречі дуже справедливо, так роблять деякілька країн


цей "чудак" протягом попереднього року активно "пасся" на гілці карусельщиків, а, ше й долари ходив ледь не лінійкою чи яким шаблоном міряти, чи добрі йому купюри видали :D . думає як в готівці по самі..., то його вже не поскубають. і можна всіляку дурість генерувати. ги, наївняк. якщо не сказати більш відверто.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:55

vitaliiangel ,

Ты сегодня излишне сентиментальнен


Є таке . Пробач. Вона, оця гейропа, знаєш як розхолоджує??
Я за останні 5 годин вже другий бізнес-лаунж тестую!! Думаєш це просто??
А до літака ще 1 година.. і треба щось пити і їсти..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:57

  Hotab написав:vitaliiangel ,

Ты сегодня излишне сентиментальнен


Є таке . Пробач. Вона, оця гейропа, знаєш як розхолоджує??
Я за останні 5 годин вже другий бізнес-лаунж тестую!! Думаєш це просто??
А до літака ще 1 година.. і треба щось пити і їсти..

Надень маску военкома и займись мобилизацией, пусть жирные коты на своей шкуре прочувствуют то, что чувствуем мы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:00

  ЛАД написав:
  prodigy написав:...........
ті кошти, які витрачають на єдиний марафон-це сотні тисяч дронів (або реб)

Вы не преувеличиваете?
Новости надо отдать на откуп кому?
Стерненко и прочим блогерам?

... їх не цікавить, не те, що Хатинь не була розстріляна бандерівцями (як я дізнався у 2004р з книги Сергея Дробязко- Восточные формирования в составе германского Вермахта (1941-1945 гг.)"
.........

Вы знаете, я, конечно, человек тёмный, но о расстреле Хатыни бандеровцами слышу первый раз от Вас.
Сколько помню, в Союзе всегда говорили о расстреле немцами. И даже в Вашем видео говорится о том, что речь о бандеровцах зашла уже в конце Союза и вопрос поднял Алесь Адамович, а совсем не компартия или КГБ.
А сегодня, судя по укр. Вики, вопрос окончательно неясен.

Вопрос к Вам.
Вы регулярно поднимаете вопрос о Союзе, преступлениях НКВД и т.д. Это имеет отношение к сегодняшней войне? Или это флуд, на который почему-то не обращают внимание? В отличие от ответов на Ваши исторические изыскания.
Заведите ветку и там, пожалуйста, рассказывайте о преступлениях Советского Союза. Хоть действительных, хоть мнимых.

так, має саме безпосередне відношення. що Раша вважає Україну бунтівною провінцією, а не незалежною державою. й всі ця туга за срср теж ллє воду на цю мельницю.

бо наразі Раша собі в ідейну спадщину ставить найгірше, що було як у срср, так й у царській Росії. єдине шкодують, що не можуть посаду царя відновити - бо претендент вже є :D

й бандерівці так, не мали ніякого відношення до Хатині. а окремі представники радянського народу схоже дуже мали. враховуючи кількість власівців - не здивуюся, якщо переважною мовою спілкування тих карателів у Хатині, які були з срср, була російська ;)
Shaman
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