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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6191619261936194
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:01

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel ,

Ты сегодня излишне сентиментальнен


Є таке . Пробач. Вона, оця гейропа, знаєш як розхолоджує??
Я за останні 5 годин вже другий бізнес-лаунж тестую!! Думаєш це просто??
А до літака ще 1 година.. і треба щось пити і їсти..

Надень маску военкома и займись мобилизацией, пусть жирные коты на своей шкуре прочувствуют то, что чувствуем мы.

А вихлоп де? Нема в Мілані оцих вітосіків. Да і мухи за 120 не долітають.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:03

  unicdima написав:Ембарго на експорт української агропродукції буде безстроковим - аграрний міністр Польщі
---------------------------------------------------------------------
які в нас сусіди добрі.
я щось не розумію де наша відповідь, в магазинах повно польської продукції.

Ми не у тій ситуації, щоб нагнітати відносини з союзниками. Хтось дорослий повинен поїхати, перетерти з Туском, все розрулити. Слуги схоже на це не здатні.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:05

  Slon_Nosov написав:ЛАД
досить розгоняти зраду...

Зраду здесь разгоняют прежде всего те, кто, ссылаясь на яйца по 17 грн, считает, что Украину, ее народ, свою семью, нужно сдать пуйлу. Чтобы таким образом насолить "депутатам, чинушам, судьям".

Причем демонстративно и нагло излагают эту точку зрения перед присутствующими здесь фронтовиками.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:14

  Hotab написав:
  Water написав:
  Hotab написав:врешті їх вище керівництво прислало їм дозвіл.

Тобто за наявності всіх дозвільних документів не випускають, але по дзвінку з гори випускають.
Нічого не міняється. :)

Це не дзвінок «згори» в класичному сенсі. Нема кому за мене зверху телефонувати. Це той факт, що через корупцію на місцях на таможні , у лейтенанта забрали право самостійно приймати рішення. Йому не довіряють. Тепер типу «подвійний контроль».
Я думаю явище тимчасове, поки не приймуть той новий закон. Закону ще нема, а закрити кран намагання ВЖЕ є. Тому отак зараз все.


Разве Вы не понимаете что при таких ракладах Ваш следующий заезд в Украину может стать последним - ну там не на того погранца попадете не в том настроении его или "большого брата - невидимого контролера" - и дальше все, документы заканчиваются а для контракта нужны действующие, а навык и допуски внутри страны уже не восстановишь...
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