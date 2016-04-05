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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6192619361946195>
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:01

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel ,

Ты сегодня излишне сентиментальнен


Є таке . Пробач. Вона, оця гейропа, знаєш як розхолоджує??
Я за останні 5 годин вже другий бізнес-лаунж тестую!! Думаєш це просто??
А до літака ще 1 година.. і треба щось пити і їсти..

Надень маску военкома и займись мобилизацией, пусть жирные коты на своей шкуре прочувствуют то, что чувствуем мы.

А вихлоп де? Нема в Мілані оцих вітосіків. Да і мухи за 120 не долітають.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:03

  unicdima написав:Ембарго на експорт української агропродукції буде безстроковим - аграрний міністр Польщі
---------------------------------------------------------------------
які в нас сусіди добрі.
я щось не розумію де наша відповідь, в магазинах повно польської продукції.

Ми не у тій ситуації, щоб нагнітати відносини з союзниками. Хтось дорослий повинен поїхати, перетерти з Туском, все розрулити. Слуги схоже на це не здатні.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:05

  Slon_Nosov написав:ЛАД
досить розгоняти зраду...

Зраду здесь разгоняют прежде всего те, кто, ссылаясь на яйца по 17 грн, считает, что Украину, ее народ, свою семью, нужно сдать пуйлу. Чтобы таким образом насолить "депутатам, чинушам, судьям".

Причем демонстративно и нагло излагают эту точку зрения перед присутствующими здесь фронтовиками.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:14

  Hotab написав:
  Water написав:
  Hotab написав:врешті їх вище керівництво прислало їм дозвіл.

Тобто за наявності всіх дозвільних документів не випускають, але по дзвінку з гори випускають.
Нічого не міняється. :)

Це не дзвінок «згори» в класичному сенсі. Нема кому за мене зверху телефонувати. Це той факт, що через корупцію на місцях на таможні , у лейтенанта забрали право самостійно приймати рішення. Йому не довіряють. Тепер типу «подвійний контроль».
Я думаю явище тимчасове, поки не приймуть той новий закон. Закону ще нема, а закрити кран намагання ВЖЕ є. Тому отак зараз все.


Разве Вы не понимаете что при таких ракладах Ваш следующий заезд в Украину может стать последним - ну там не на того погранца попадете не в том настроении его или "большого брата - невидимого контролера" - и дальше все, документы заканчиваются а для контракта нужны действующие, а навык и допуски внутри страны уже не восстановишь...
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:46

Зраду здесь разгоняют прежде всего те, кто, ссылаясь на яйца по 17 грн, считает, что Украину, ее народ, свою семью, нужно сдать пуйлу. Чтобы таким образом насолить "депутатам, чинушам, судьям".

Мабуть, настільки проникливо закликати ставитися з належною повагою до всього подібного, перебуваючи в колі сім'ї в безпеці - досить великодержавно.
Все починалося з гречки, яйця це вже апофеоз, але можна з патріотичною метою продовжувати цього не помічати, навіть будучи впевненим, що це не на благо.
Адже це нормально періодично змінювати свою думку, інтереси, коло спілкування, сферу діяльності, країну... Ви нікому нічого не винні, окрім себе. Чи не так думають, хто має захищати інтереси країни, інтереси людей?
Але не потрібно рівнятися нерівним - "депутатам, чинушам, суддям", це інший вимір. Їм думати можна – народу не можна, він має зобов'язання так не думати.
Вiн просто повинен сплачувати податки, не ставлячи безглуздих і незручних питань, знати своє місце.
Все починалося з гречки, все закінчувалося яйцями...
Кінець історії.
Востаннє редагувалось копейка в П'ят 05 січ, 2024 02:29, всього редагувалось 2 разів.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:57

  Schmit написав:
  unicdima написав:Ембарго на експорт української агропродукції буде безстроковим - аграрний міністр Польщі
---------------------------------------------------------------------
які в нас сусіди добрі.
я щось не розумію де наша відповідь, в магазинах повно польської продукції.

Ми не у тій ситуації, щоб нагнітати відносини з союзниками. Хтось дорослий повинен поїхати, перетерти з Туском, все розрулити. Слуги схоже на це не здатні.

Та шо ти кажеш.
Союзники такого не роблять. Допомога від Польщі впала до мінімуму, а всі ці блокади це скотство. Коли їх виробники втратять сотні мільйонів доларів від заборони експорту вони самі розгонять ці десятки виродків які блокують кордон.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:17

Німці завалюють допомогою.

У четвер, 4 січня, німецький уряд повідомив про передачу Україні чергового пакету військової допомоги. Це перший пакет військової допомоги у 2024 році від ФРН.

Зокрема у новий пакет допомоги увійшли:

боєприпаси для Leopard 2A6
10 БМП Marder 1A3
ракети для систем ППО Iris-T SLM
1 ЗРК Skynex із боєприпасами
2 РЛС TRML-4D
9080 снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів
2 танки для розмінування Wisent 1
1 мостоукладач Biber із ЗІП
3350 бойових касок
30 систем виявлення дронів
10 наземних оглядових радарів GO12
10 вантажівок Zetros
3 тягачі HX81
1 напівпричіп для HX81
34 транспортні засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)
305 гвинтівок MK 556
0,75 мільйона патронів до вогнепальної зброї
1152 Маскувальні сітки зимові
2000 зимових камуфляжних пончо.

https://zaxid.net/news/
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:23

  mephala написав:
  холява написав:
Я перепрошую , а що, э хочь одна краина яка видповила за Будапештьский бедлам ?
Може хочь голову посипали попілом ?

так а я вам о чем.
да кстати америкосы не только в меморандуме приняли участие.
например у меня в городе лично присылали надзирателя следить за тем как пилят стратеги. они из всех сил старались что бы у нас условно остались одни калаши.
и именно из всего этого "хочет не хочет" спорное утверждение. хотя согласен что про юридическое обязательство речь не идет. тут бы хоть надавить на моральное обязательство если оно еще есть в нашем мире вообще.
а так да, ловко развели - как у дикарей выманили золото за бусы.

Начнем с того, что Запад умолял не разваливать Союз.

После развала они поставили рашку "смотрящим" за СНГ.
Все права Союза и места в международных организациях, всё ЯО, все финансы передали ей.
Почти все свои инвестиции - в рашку.
Наверняка теплилась надежда, что "самостийники" одумаются и образуют новое "союзное государство". Ибо насколько удобнее и привычнее иметь дело с царем всея руси (или генералиссимусом/генсеком), чем с непонятными новичками (прибалты не в счет), которые еще чего-нибудь заварят и потребуют справедливого дележа богатств Союза.

А после того, как эксперимент с ельцинской "демократией" (купленной в 1996м) не удался и начались экономические и политические обострения - облегченно вздохнули, когда директор ФСБ по-быстрому стал премьером, а потом президентом. Уж этот не допустит "эскалации и дестабилизации" (с), и нефть-газ будет бесперебойно поступать с бензоколонки.

Когда-то читал, что во время подавления венгерского восстания 1956 года какой-то австрийский можновладец призвал "закончить это побыстрее, а то торговля стоит".

В межгосударственных отношениях нет места морали, чести и справедливости.
Все остальное - "штукатурка" (С)-Детройтред
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 05 січ, 2024 02:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:32

  Ой+ написав:
  Goodman написав:головний поліцай таки сдався ....
Якщо ситуація погіршиться, поліцейські готові взяти в руки зброю, — Клименко

Головний педагог також:
на комітеті також були присутні міністр освіти та науки Оксен Лісовий, голова Нацполіції Іван Вигівський, міністр Кабміну Олег Немчинов.
«Вони просили не приймати в такому вигляді законопроєкт, просили щодо мобілізації вчителів, поліцейських. А коли їх спитали, чи підтримували вони документ, чи голосували на Кабміні, вони сказали, що так, мовляв, іншого виходу не було, але документ вони не бачили», — зазначає джерело. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/mobi ... 81520.html

@#$%^&* !!!
Вроде ни сталина, ни гулага, ни совка нет. Даже ПАПа нет :wink:
Кто же их так напугал?
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:34

  Starikan написав:
  Slon_Nosov написав:ЛАД
досить розгоняти зраду...

Зраду здесь разгоняют прежде всего те, кто, ссылаясь на яйца по 17 грн, считает, что Украину, ее народ, свою семью, нужно сдать пуйлу. Чтобы таким образом насолить "депутатам, чинушам, судьям".

Причем демонстративно и нагло излагают эту точку зрения перед присутствующими здесь фронтовиками.


Ваші діти на фронті?
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