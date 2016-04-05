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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:41
adeges
В штатах они
Он же к ним прошлым летом и уехал.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:56
Starikan написав: mephala написав: холява написав:
Я перепрошую , а що, э хочь одна краина яка видповила за Будапештьский бедлам ?
Може хочь голову посипали попілом ?
так а я вам о чем.
да кстати америкосы не только в меморандуме приняли участие.
например у меня в городе лично присылали надзирателя следить за тем как пилят стратеги. они из всех сил старались что бы у нас условно остались одни калаши.
и именно из всего этого "хочет не хочет" спорное утверждение. хотя согласен что про юридическое обязательство речь не идет. тут бы хоть надавить на моральное обязательство если оно еще есть в нашем мире вообще.
а так да, ловко развели - как у дикарей выманили золото за бусы.
Начнем с того, что Запад умолял не разваливать Союз.
После развала они поставили рашку "смотрящим" за СНГ.
Все права Союза и места в международных организациях, всё ЯО, все финансы передали ей.
Почти все свои инвестиции - в рашку.
Наверняка теплилась надежда, что "самостийники" одумаются и образуют новое "союзное государство". Ибо насколько удобнее и привычнее иметь дело с царем всея руси (или генералиссимусом/генсеком), чем с непонятными новичками (прибалты не в счет), которые еще чего-нибудь заварят и потребуют справедливого дележа богатств Союза.
А после того, как эксперимент с ельцинской "демократией" (купленной в 1996м) не удался и начались экономические и политические обострения - облегченно вздохнули, когда директор ФСБ по-быстрому стал премьером, а потом президентом. Уж этот не допустит "эскалации и дестабилизации" (с), и нефть-газ будет бесперебойно поступать с бензоколонки.
Когда-то читал, что во время подавления венгерского восстания 1956 года какой-то австрийский можновладец призвал "закончить это побыстрее, а то торговля стоит".
В межгосударственных отношениях нет места морали, чести и справедливости.
Все остальное - "штукатурка" (С)-Детройтред
Нічого не змінилося.
Західники вклалися в ресурси, тільки кожне 3 місцеве підприємство мало сумісний бізнес з РФ, який під шумок до всього цього хтось не від великого розуму вирішив віджати.
Коли поділять сфери впливу і розійдуться полюбовно з бізнес-інтересами все й закінчиться.
Гроші. Люди - пішаки.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 03:14
Faceless написав: mephala написав: Faceless написав:
Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.
вы ошибаетесь. почти во всех развитых странах применяется прогрессивка.
это только в нашей где волчья экономика и государства не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.
Так тому й застосовується, що вони пройшли до соціалістичної, хто більшою, хто меншою мірою, моделі. Десь "довирівнювалися" аж до 70% оподаткування. Тільки й того.
Для цього мають бути передумови, саме по собі прогресивне оподаткування економічне зростання не стимулює, мотивації людям не додає, скоріше навпаки.
Не все, що є в розвинутих країнах, варто сліпо наслідувати, особливо ігноруючи об'єктивні обставини.
От мені цікаво, ви пишете українською, а мєфала вам відповідає роосійською. Свідомо. Чому?.. і вважає ж себе кращим вкраїнчіком еіж будівельник, хотаб, та ще купа форумчан...
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 03:22
antey1969 написав:
Если два года не строить дома для беженцев с оккупированных территорий, приходится всех уверять, что мы их скоро отобъем обратно.
Кроме вербальных интервенций больше ничего не остается. Поэтому ежевечерние эфиры.
А ви як вважаєте, в Соледарі чи Мар'їнці багато хто чекає на "відбиття взад" ?
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 03:33
beee написав:
Выступление зеленского тоже по сути - голограмма. Это ж нужно, говорить о ценности свободы и в ту же секунду по другому телеку заворачивают троих детей на границе. Кстати новый закон о мобилизации прикручен к 101 летию образования СССР
До форумчан. А що хтось реально дивиться чи слухає Зеленського? Ну я розумію що він типу президент, але ж мова про реальні справи?..
Я на новий рік випадково натрапив.. він мабуть із півгодини там гнусив.. а відчуття що він своїм гнусавим голосом просто знущається з цінностей, про які каже...
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 03:41
Schmit написав:
Успіхи та інші - зрозумійте, що мобілізація потрібна для поповнення втрат ЗСУ, а не для вашої заміни, бо на фронті ситуація дуже складна. Думаю, якщо ми протягнемо ще рік то і тоді вас не відпустять.
Але головне зрозуміти, що ви накоїли у 2019 році, за що ця карма вам і усім нам, бо без розуміння ситуації карму не відпрацювати, війну не виграти, країну не врятувати.
Вони не зрозуміють бо там Данінг/Крюгер...
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 03:50
Starikan написав:
По іншій програмі для всіх жителів нашого каунті я міг одержати безоплатний лаптоп, навіть був зазначений час і місце (місцевий кАледж), куди прийти. Та коли дізнався, що це 11" Хромбук - послав подалі.
А що ж таке? Той хто претендує на дрпомогу насправді нею нехтує? Ой як комуняцьким совком засмерділо..
Starikan написав:
Щодо "антисемітизму" - зараз спалахнув скандал навколо відставки ректора Гарварду. Вона жінка, та ще й чорна, тобто її відставка порушує diversity та inclusivity, "яких так довго чекав Гарвард" (с).
А може це лівацька блєдіна що підтримує хамас?.
Ой, вибачте, демократичний ректор поважного універу...
А ще можна за волосся і об коліно (с)
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 03:58
hume написав:
Юмор уровня под 200 грамм. Без них это даже не юмор
Можливо ви якось не бачили що таке 95 квартал останні років 20... але якщо так я вам нагадаю що це був завжди сортирний гумор. На чолі із бубочкою...
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:07
adeges написав: Starikan написав: Slon_Nosov написав:ЛАД
досить розгоняти зраду...
Зраду здесь разгоняют прежде всего те, кто, ссылаясь на яйца по 17 грн, считает, что Украину, ее народ, свою семью, нужно сдать пуйлу. Чтобы таким образом насолить "депутатам, чинушам, судьям".
Причем демонстративно и нагло излагают эту точку зрения перед присутствующими здесь фронтовиками.
Ваші діти на фронті?
Я весь час чекав цього питання, дуже полюбляє наш нарід заглядати в чужі кармани та родинні стосунки. Ні, не на фронті (хоча спочатку хотів відповісти "не знаю, вони дорослі люди і відповідають самі за себе").
Молодший має звільнення від мобілізаціі як усиновитель малої дитини. Нещодавно їздив з сім'єю потягом до Польщі на тиждень, без проблем на кордоні (так, це було до недавніх незрозумілих затримок).
Старший в цьому році має одержати громадянство США, де працює та проживає з сім'єю вже біля 10 років. Його жінка хвора на важку невиліковну хронічну хворобу, їй ще в Україні пропонували перейти на інвалідність.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:10
sergey_sryvkin написав: Starikan написав:
По іншій програмі для всіх жителів нашого каунті я міг одержати безоплатний лаптоп, навіть був зазначений час і місце (місцевий кАледж), куди прийти. Та коли дізнався, що це 11" Хромбук - послав подалі.
А що ж таке? Той хто претендує на дрпомогу насправді нею нехтує? Ой як комуняцьким совком засмерділо..
Starikan написав:
Щодо "антисемітизму" - зараз спалахнув скандал навколо відставки ректора Гарварду. Вона жінка, та ще й чорна, тобто її відставка порушує diversity та inclusivity, "яких так довго чекав Гарвард" (с).
А може це лівацька блєдіна що підтримує хамас?.
Ой, вибачте, демократичний ректор поважного універу...
ще можна за волосся і об коліно (с)
И тебя вылечат...
Вижу, народ спятил окончательно. Совершенно не понимает написанного.
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