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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:16
Andrey2512 написав: Успіх написав:
Якщо умовне військо має налічувати 1 лям воїнів, а "нестача" 150-200К, а хочуть мобілізувати(і наберуть) 500К, то +/-300К воїнів демобілізують/замінять!
Ты реально думаешь, что тебя отпустят?))) Все 500к пойдут на восполнение потерь и усиление. Какая ротация, о чём ты? Та даже если отпустят, то это не на долго...
Та бляха поясніть вже хтось йому, що "я ваш вирок" це було не до Порошенка...
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:21
xio13 написав: Успіх написав: Hotab написав:
Клятий ухилянт. Всього 36 місяців не може повоювати
О, який ти самокритичний?!
Справді, що ти не міг, навіть, 22міс. при повномасштабній війні прослужити?
Україна у вогні, а ти поїхав в Африку бабло рубати?
Вишиванку прихопив з собою, щоб по Вайберу рідним показуватись, як тобі "болить за Україну"?
Занзібарські воїни вони такі продажні...
Успіх, ось дивіться уявіть шо це просто форум де ми фантазуємо не особисто про вас, а абстрактно, так ось:
Воїн успіх загримів в ЗСУ, в перші тижні, місяці, так би мовою на патріотизмі, як резервіст і тд.
Через 22 місяці, Успіх не хоче захищати країну, вірніш не так, він мріє про демобілізацію, хоча війна іде і вона не планує припинятись.
Виходить що строк патріотизму у успіха 22 місяці.
Виходить : успіх = ухилянт, якому просто не пощастило. Тому що він зараз би не пішов в зсу своєю волею.
Як вам така фантазія?
То виходить ухилянт абсолютно кожен який не хоче воювати, або хто воює але хоче демобілізації?
Бо патріотизм і святий обов'язок захисту країни не має строку давності.
Успіх це чмо яке залюбки здасть ввх все що завгодно.про що він неодноразово писав ще до 2022.
Патріотизму там ніколи й рядом не валялось...
Наче пишу очевидні речі, але, можливо, за стільки років хтось не пам'ятає
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:27
pesikot написав: ЛАД написав:
Политика любимого Вами Порошенко (действительно опытного политика и дипломата с большим стажем) в 2014 тоже не заслуживает большой похвалы. В Испании хватило ума после референдума о независимости Каталонии не развязывать войну, а решить мирно.
Стесянюсь спросить, а в Каталонии тоже был свой аналог Гиркина ? Или была накачка оружие из соседней страны ? Или почти всё руководство ЛДНР было из соседней страны ?
Аналогия вообще неуместна и тянет на манипуляцию
В Каталонии действительно хотели независимость, в ЛДНР хотели "независимость", чтобы сразу же присоединится к РФ. Как в Крыму
И обошлось не совсем мирно, было куча протестов
Референдум признали незаконным, а организаторы получили сроки
Лад просто русня. Звичайна русня... Vulgaris. Яка намагається вдавати українця на форумі.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:41
sergey_sryvkin написав:
............
Успіх це чмо яке залюбки здасть ввх все що завгодно.про що він неодноразово писав ще до 2022.
Патріотизму там ніколи й рядом не валялось...
Наче пишу очевидні речі, але, можливо, за стільки років хтось не пам'ятає
Да-да. Конечно.
Вы последний и единственный настоящий патриот, больше всех пострадавший "на колчаковских фронтах".
Вот только "чмо" Успіх
уже почти 2 года на фронте, а Вы?
Активно воюете на форумном фронте, оскорбляя налево и направо всех подряд?
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:43
Starikan написав:
Молодший має звільнення від мобілізаціі як усиновитель малої дитини. Нещодавно їздив з сім'єю потягом до Польщі на тиждень, без проблем на кордоні (так, це було до недавніх незрозумілих затримок).
.
не зрозумів. там вродь відстрочка лиш для тих в кого 3? В мене своїх 2. Коли загребли , старшій було 2,5 меншій рік.
Щодо погляду на зсу як на неудавшихся ухилянтів то певна частина іменно такі. З продовженням війни таких все більше, бо поповнення все менш мотивоване.
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