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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6193619461956196
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:16

  Andrey2512 написав:
  Успіх написав:Якщо умовне військо має налічувати 1 лям воїнів, а "нестача" 150-200К, а хочуть мобілізувати(і наберуть) 500К, то +/-300К воїнів демобілізують/замінять!


Ты реально думаешь, что тебя отпустят?))) Все 500к пойдут на восполнение потерь и усиление. Какая ротация, о чём ты? Та даже если отпустят, то это не на долго...

Та бляха поясніть вже хтось йому, що "я ваш вирок" це було не до Порошенка...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:21

  xio13 написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:Клятий ухилянт. Всього 36 місяців не може повоювати
О, який ти самокритичний?!
Справді, що ти не міг, навіть, 22міс. при повномасштабній війні прослужити?
Україна у вогні, а ти поїхав в Африку бабло рубати?
Вишиванку прихопив з собою, щоб по Вайберу рідним показуватись, як тобі "болить за Україну"?

Занзібарські воїни вони такі продажні...


Успіх, ось дивіться уявіть шо це просто форум де ми фантазуємо не особисто про вас, а абстрактно, так ось:

Воїн успіх загримів в ЗСУ, в перші тижні, місяці, так би мовою на патріотизмі, як резервіст і тд.

Через 22 місяці, Успіх не хоче захищати країну, вірніш не так, він мріє про демобілізацію, хоча війна іде і вона не планує припинятись.
Виходить що строк патріотизму у успіха 22 місяці.

Виходить : успіх = ухилянт, якому просто не пощастило. Тому що він зараз би не пішов в зсу своєю волею.

Як вам така фантазія?

То виходить ухилянт абсолютно кожен який не хоче воювати, або хто воює але хоче демобілізації?
Бо патріотизм і святий обов'язок захисту країни не має строку давності.

Успіх це чмо яке залюбки здасть ввх все що завгодно.про що він неодноразово писав ще до 2022.
Патріотизму там ніколи й рядом не валялось...

Наче пишу очевидні речі, але, можливо, за стільки років хтось не пам'ятає
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:27

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Политика любимого Вами Порошенко (действительно опытного политика и дипломата с большим стажем) в 2014 тоже не заслуживает большой похвалы. В Испании хватило ума после референдума о независимости Каталонии не развязывать войну, а решить мирно.

Стесянюсь спросить, а в Каталонии тоже был свой аналог Гиркина ? Или была накачка оружие из соседней страны ? Или почти всё руководство ЛДНР было из соседней страны ?

Аналогия вообще неуместна и тянет на манипуляцию

В Каталонии действительно хотели независимость, в ЛДНР хотели "независимость", чтобы сразу же присоединится к РФ. Как в Крыму

И обошлось не совсем мирно, было куча протестов
Референдум признали незаконным, а организаторы получили сроки

Лад просто русня. Звичайна русня... Vulgaris. Яка намагається вдавати українця на форумі.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:41

  sergey_sryvkin написав:............
Успіх це чмо яке залюбки здасть ввх все що завгодно.про що він неодноразово писав ще до 2022.
Патріотизму там ніколи й рядом не валялось...

Наче пишу очевидні речі, але, можливо, за стільки років хтось не пам'ятає

Да-да. Конечно.
Вы последний и единственный настоящий патриот, больше всех пострадавший "на колчаковских фронтах".
Вот только "чмо" Успіх уже почти 2 года на фронте, а Вы?
Активно воюете на форумном фронте, оскорбляя налево и направо всех подряд?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:43

  Starikan написав:

Молодший має звільнення від мобілізаціі як усиновитель малої дитини. Нещодавно їздив з сім'єю потягом до Польщі на тиждень, без проблем на кордоні (так, це було до недавніх незрозумілих затримок).

.
не зрозумів. там вродь відстрочка лиш для тих в кого 3? В мене своїх 2. Коли загребли , старшій було 2,5 меншій рік.
Щодо погляду на зсу як на неудавшихся ухилянтів то певна частина іменно такі. З продовженням війни таких все більше, бо поповнення все менш мотивоване.
Banderlog
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