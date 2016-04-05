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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6192619361946195
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:43

  Starikan написав:

Молодший має звільнення від мобілізаціі як усиновитель малої дитини. Нещодавно їздив з сім'єю потягом до Польщі на тиждень, без проблем на кордоні (так, це було до недавніх незрозумілих затримок).

.
не зрозумів. там вродь відстрочка лиш для тих в кого 3? В мене своїх 2. Коли загребли , старшій було 2,5 меншій рік.
Щодо погляду на зсу як на неудавшихся ухилянтів то певна частина іменно такі. З продовженням війни таких все більше, бо поповнення все менш мотивоване.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 08:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:пусть жирные коты на своей шкуре прочувствуют то, что чувствуем мы.

Цей реально жирний кіт не дуже переймається страхом мобілізації, таких ТЦК в бусик не пакують, ну, напевне, як і всіх синків суддів, для своїх ВСЕ - для інших закон і хтось сподівається при швидке прийняття в ЄС - свята наївність: https://unn.ua/news/syn-vinnytskoi-ekss ... dreahuvala
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 08:44

  Starikan написав:Начнем с того, что Запад умолял не разваливать Союз.

Це де таке написано, в "масковскам камсамольце"?
Наверняка теплилась надежда, что "самостийники" одумаются и образуют новое "союзное государство".

Це мрії кегебіста.
А после того, как эксперимент с ельцинской "демократией" (купленной в 1996м) не удался

Це все вони-ж? Знову цікаво почитать як, хто і за шо купляв, за ножкі Буша?
Як ви там у тому аду виживаєте?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:00

Вітаю, здобули. КБ "Луч" банкрут.



Юнікдіма, Долярчик, Детройт..., а хто це зробив?

"Дякую, дуже дякую."
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