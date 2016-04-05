Молодший має звільнення від мобілізаціі як усиновитель малої дитини. Нещодавно їздив з сім'єю потягом до Польщі на тиждень, без проблем на кордоні (так, це було до недавніх незрозумілих затримок).
.
не зрозумів. там вродь відстрочка лиш для тих в кого 3? В мене своїх 2. Коли загребли , старшій було 2,5 меншій рік. Щодо погляду на зсу як на неудавшихся ухилянтів то певна частина іменно такі. З продовженням війни таких все більше, бо поповнення все менш мотивоване.
vitaliiangel написав:пусть жирные коты на своей шкуре прочувствуют то, что чувствуем мы.
Цей реально жирний кіт не дуже переймається страхом мобілізації, таких ТЦК в бусик не пакують, ну, напевне, як і всіх синків суддів, для своїх ВСЕ - для інших закон і хтось сподівається при швидке прийняття в ЄС - свята наївність: https://unn.ua/news/syn-vinnytskoi-ekss ... dreahuvala
ПолітІнформація від ФСБ зранку . Початок не з привітання . Це ж треба було з ранку , "підірватися з ліжка " , щоб лайна підкинути про Украіну . Ви ще забули сусідам під двері по большому сходить і смітття залишити . Не здохла ще радяньска спадщина . Іуда би позаздрив такий свідомості .