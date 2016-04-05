Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:47



Докотилися до ручки: новий спосіб мобілізації водіїв адвокат розповів подробиці

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15:00 03.01



Триває посилення мобілізації в Україні. Відтепер співробітники ТЦК вручають повістки не тільки на блокпостах, магазинах, ресторанах, спортклубах, а тепер вони розширили свою діяльність і на територію сервісних центрів МВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.



Адвокат розповів про новий спосіб вручення повісток ТЦК. З його слів, напередодні в додатку "Дія" були недоступні функції для водії і єдиним способом вирішити справу було відвідування сервісного центру МВС . Один з його підписників розповів історію від якої незрозуміло, чи то "плакати, чи сміятися", каже він.



Ви підходите до вікна оператора сервісного центру, віддаєте документи щодо купівлі-продажу авто і вам кажуть: "Зачекайте, вас покличуть". А через годину підходять четверо поліціянтів, та кажуть, що ви перебуваєте у розшуку як ухилянт .

Але як таке могло статися, коли ви жодного разу не отримували повістки? І звідки поліція дізналася, що зараз ви перебуваєте у сервісному центрі?



Смутін каже, що підписник йому розповів, що е зміг перереєструвати авто через "Дію", бо не пройшов ідентифікацію особи за базою розшуку ІПНП, він же інформаційний портал поліції "Гарпун". Цей портал з'єднаний з базою даних реєстраційних центрів. А коли оператор перевіряє інформацію про особу по реєстрах, він виступає в роди такого собі Павліка морозова, каже адвокат, та одразу повідомляє поліції про виявлення "ухилянта", каже експерт.



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... правоохоронці можуть запропонувати написати зобов'язання з'явитися до ТЦК. До речі, на цей варіант погодився підписник адвоката.



" На тому і розійшлися. А тепер обирайте, плакати чи сміятися", - сказав Сімутін.



Айайайай...Як же ж таке могло статися, якщо спокійно ходив містом і плював на людей у формі...Як же ж так..., що той оператор і досі не пройнявся духомухилянтської солідарності?Це і справді дилема...Ухилянт був вже у них у руках -- а вони відпустили. Чому. Чому!?