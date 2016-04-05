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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6193619461956196>
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:43

  Starikan написав:

Молодший має звільнення від мобілізаціі як усиновитель малої дитини. Нещодавно їздив з сім'єю потягом до Польщі на тиждень, без проблем на кордоні (так, це було до недавніх незрозумілих затримок).

.
не зрозумів. там вродь відстрочка лиш для тих в кого 3? В мене своїх 2. Коли загребли , старшій було 2,5 меншій рік.
Щодо погляду на зсу як на неудавшихся ухилянтів то певна частина іменно такі. З продовженням війни таких все більше, бо поповнення все менш мотивоване.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 08:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:пусть жирные коты на своей шкуре прочувствуют то, что чувствуем мы.

Цей реально жирний кіт не дуже переймається страхом мобілізації, таких ТЦК в бусик не пакують, ну, напевне, як і всіх синків суддів, для своїх ВСЕ - для інших закон і хтось сподівається при швидке прийняття в ЄС - свята наївність: https://unn.ua/news/syn-vinnytskoi-ekss ... dreahuvala
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 08:44

  Starikan написав:Начнем с того, что Запад умолял не разваливать Союз.

Це де таке написано, в "масковскам камсамольце"?
Наверняка теплилась надежда, что "самостийники" одумаются и образуют новое "союзное государство".

Це мрії кегебіста.
А после того, как эксперимент с ельцинской "демократией" (купленной в 1996м) не удался

Це все вони-ж? Знову цікаво почитать як, хто і за шо купляв, за ножкі Буша?
Як ви там у тому аду виживаєте?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:00

Вітаю, здобули. КБ "Луч" банкрут.



Юнікдіма, Долярчик, Детройт..., а хто це зробив?

"Дякую, дуже дякую." "Перемога" блиЗенько.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:49

  Schmit написав:Вітаю, здобули. КБ "Луч" банкрут.



Юнікдіма, Долярчик, Детройт..., а хто це зробив?

"Дякую, дуже дякую." "Перемога" блиЗенько.


ПолітІнформація від ФСБ зранку .
Початок не з привітання .
Це ж треба було з ранку , "підірватися з ліжка " , щоб лайна підкинути про Украіну .
Ви ще забули сусідам під двері по большому сходить і смітття залишити .
Не здохла ще радяньска спадщина .
Іуда би позаздрив такий свідомості .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:47


Докотилися до ручки: новий спосіб мобілізації водіїв адвокат розповів подробиці
Всі подробиці
15:00 03.01

Триває посилення мобілізації в Україні. Відтепер співробітники ТЦК вручають повістки не тільки на блокпостах, магазинах, ресторанах, спортклубах, а тепер вони розширили свою діяльність і на територію сервісних центрів МВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.

Адвокат розповів про новий спосіб вручення повісток ТЦК. З його слів, напередодні в додатку "Дія" були недоступні функції для водії і єдиним способом вирішити справу було відвідування сервісного центру МВС. Один з його підписників розповів історію від якої незрозуміло, чи то "плакати, чи сміятися", каже він.

Ви підходите до вікна оператора сервісного центру, віддаєте документи щодо купівлі-продажу авто і вам кажуть: "Зачекайте, вас покличуть". А через годину підходять четверо поліціянтів, та кажуть, що ви перебуваєте у розшуку як ухилянт.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Але як таке могло статися, коли ви жодного разу не отримували повістки? І звідки поліція дізналася, що зараз ви перебуваєте у сервісному центрі?


Айайайай...
Як же ж таке могло статися, якщо спокійно ходив містом і плював на людей у формі...

Смутін каже, що підписник йому розповів, що е зміг перереєструвати авто через "Дію", бо не пройшов ідентифікацію особи за базою розшуку ІПНП, він же інформаційний портал поліції "Гарпун". Цей портал з'єднаний з базою даних реєстраційних центрів. А коли оператор перевіряє інформацію про особу по реєстрах, він виступає в роди такого собі Павліка морозова, каже адвокат, та одразу повідомляє поліції про виявлення "ухилянта", каже експерт.


Як же ж так..., що той оператор і досі не пройнявся духом Різдва ухилянтської солідарності?

... правоохоронці можуть запропонувати написати зобов'язання з'явитися до ТЦК. До речі, на цей варіант погодився підписник адвоката.

" На тому і розійшлися. А тепер обирайте, плакати чи сміятися", - сказав Сімутін.

Це і справді дилема...
Ухилянт був вже у них у руках -- а вони відпустили. Чому. Чому!? :(
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Згідно конституції України ніхто не повинен виконувати злочинні накази.
Мы всрупим в ЕС. Я знаю что такое закон в ЕС. Несколько раз сотрудничал и с прокуратурой Польши и с правоохранительными органами, разных городов.
Этого не понимают пограничники. Закон в ЕС безжалостно ко всем без исключения.
А все те, кто по своей дремучести нарушает свободы граждан, ОООООЛ я вам так не завидую.
Это ж нужно быть настолько инфантильными.
Зарубите себе на носу! В ЕС никогда средства не оправдывают цели. Вас будут судить и до конца своих дней вы будете нести ответственность.
Время ликования закончится
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:10

Все буде Україна!)))

  Bobua написав:

Докотилися до ручки: новий спосіб мобілізації водіїв адвокат розповів подробиці
Всі подробиці
15:00 03.01

Триває посилення мобілізації в Україні. Відтепер співробітники ТЦК вручають повістки не тільки на блокпостах, магазинах, ресторанах, спортклубах, а тепер вони розширили свою діяльність і на територію сервісних центрів МВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.

Адвокат розповів про новий спосіб вручення повісток ТЦК. З його слів, напередодні в додатку "Дія" були недоступні функції для водії і єдиним способом вирішити справу було відвідування сервісного центру МВС. Один з його підписників розповів історію від якої незрозуміло, чи то "плакати, чи сміятися", каже він.

Ви підходите до вікна оператора сервісного центру, віддаєте документи щодо купівлі-продажу авто і вам кажуть: "Зачекайте, вас покличуть". А через годину підходять четверо поліціянтів, та кажуть, що ви перебуваєте у розшуку як ухилянт.

Доброго ранку!
Вмієте Ви зранку настрій підняти! :mrgreen:

Я бачу, що вже і наші "жарти" пробують втілювати у життя!))

Ще трохи, і буде на касі АТБ - "Ахтунг, ахтунг, ухилянт! Ахрана, атмєна! ТЦК - фас!!!" :mrgreen:

Теж саме і в банках - тепер "тривожну кнопку" буде касирка тиснути не при грабіжниках, а при ухилянтах! :mrgreen:
Буде так:
Касирка ідифікувала клієнта, в неї на табло засвічується червоним "УХИЛЯНТ!" і вона з чарівною посмішкою натискає "тривожну кнопку")) - і вже за мить, ухилянта пакують в бусік :mrgreen:

А що - самі ж винні, що про себе не подбали))
Що за 22міс. не вимагали масове виробництво дронів/роботів, щоб самим не йти на фронт!
Як і не вимагали масово залучати найманців з бідних країн!

А раз ухилянтам було все це пох, думали пропетляти... - ну то що тепер дивуються, коли:
- немає достатньо роботів/дронів
- немає найманців з бідних країн
- фронтовики - вже виснажені і втомлені

- а є хто? Правильно! Залишились лише ухилянти! :lol:

Тож, попереду найцікавіше!
Не перемикайтесь!😁😁😁
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:15

  холява написав:
  Schmit написав:Вітаю, здобули. КБ "Луч" банкрут.



Юнікдіма, Долярчик, Детройт..., а хто це зробив?

"Дякую, дуже дякую." "Перемога" блиЗенько.


ПолітІнформація від ФСБ зранку .
Початок не з привітання .
Це ж треба було з ранку , "підірватися з ліжка " , щоб лайна підкинути про Украіну .
Ви ще забули сусідам під двері по большому сходить і смітття залишити .
Не здохла ще радяньска спадщина .
Іуда би позаздрив такий свідомості .

Україна і влада не одне і те ж. У москалів так, ви плутаєте, як завжди.
Пропонуєте закривати очі на саботаж внутрішніх ворогів? Дивно, що ви не бачите проблеми у тому, що хтось нищить ВПК під час війни, зливає координати підрядників москалям для ударів, а бачите проблему, що хтось про це говорить.
Це точно шлях до перемоги?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 05 січ, 2024 11:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:16

  Banderlog написав:
Щодо погляду на зсу як на неудавшихся ухилянтів то певна частина іменно такі.


как говорит одна моя меркатильная знакомая - воюют одни нищеброды которые не смогли так или иначе откупиться. по сути так и есть - у кого есть бабки для них даже 10К не проблема заплатить военкому.
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