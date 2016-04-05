Молодший має звільнення від мобілізаціі як усиновитель малої дитини. Нещодавно їздив з сім'єю потягом до Польщі на тиждень, без проблем на кордоні (так, це було до недавніх незрозумілих затримок).
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не зрозумів. там вродь відстрочка лиш для тих в кого 3? В мене своїх 2. Коли загребли , старшій було 2,5 меншій рік. Щодо погляду на зсу як на неудавшихся ухилянтів то певна частина іменно такі. З продовженням війни таких все більше, бо поповнення все менш мотивоване.
vitaliiangel написав:пусть жирные коты на своей шкуре прочувствуют то, что чувствуем мы.
Цей реально жирний кіт не дуже переймається страхом мобілізації, таких ТЦК в бусик не пакують, ну, напевне, як і всіх синків суддів, для своїх ВСЕ - для інших закон і хтось сподівається при швидке прийняття в ЄС - свята наївність: https://unn.ua/news/syn-vinnytskoi-ekss ... dreahuvala
ПолітІнформація від ФСБ зранку . Початок не з привітання . Це ж треба було з ранку , "підірватися з ліжка " , щоб лайна підкинути про Украіну . Ви ще забули сусідам під двері по большому сходить і смітття залишити . Не здохла ще радяньска спадщина . Іуда би позаздрив такий свідомості .
Згідно конституції України ніхто не повинен виконувати злочинні накази. Мы всрупим в ЕС. Я знаю что такое закон в ЕС. Несколько раз сотрудничал и с прокуратурой Польши и с правоохранительными органами, разных городов. Этого не понимают пограничники. Закон в ЕС безжалостно ко всем без исключения. А все те, кто по своей дремучести нарушает свободы граждан, ОООООЛ я вам так не завидую. Это ж нужно быть настолько инфантильными. Зарубите себе на носу! В ЕС никогда средства не оправдывают цели. Вас будут судить и до конца своих дней вы будете нести ответственность. Время ликования закончится
Докотилися до ручки: новий спосіб мобілізації водіїв адвокат розповів подробиці Всі подробиці 15:00 03.01
Триває посилення мобілізації в Україні. Відтепер співробітники ТЦК вручають повістки не тільки на блокпостах, магазинах, ресторанах, спортклубах, а тепер вони розширили свою діяльність і на територію сервісних центрів МВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.
Адвокат розповів про новий спосіб вручення повісток ТЦК. З його слів, напередодні в додатку "Дія" були недоступні функції для водії і єдиним способом вирішити справу було відвідування сервісного центру МВС. Один з його підписників розповів історію від якої незрозуміло, чи то "плакати, чи сміятися", каже він.
Ви підходите до вікна оператора сервісного центру, віддаєте документи щодо купівлі-продажу авто і вам кажуть: "Зачекайте, вас покличуть". А через годину підходять четверо поліціянтів, та кажуть, що ви перебуваєте у розшуку як ухилянт.
Доброго ранку! Вмієте Ви зранку настрій підняти!
Я бачу, що вже і наші "жарти" пробують втілювати у життя!))
Ще трохи, і буде на касі АТБ - "Ахтунг, ахтунг, ухилянт! Ахрана, атмєна! ТЦК - фас!!!"
Теж саме і в банках - тепер "тривожну кнопку" буде касирка тиснути не при грабіжниках, а при ухилянтах! Буде так: Касирка ідифікувала клієнта, в неї на табло засвічується червоним "УХИЛЯНТ!" і вона з чарівною посмішкою натискає "тривожну кнопку")) - і вже за мить, ухилянта пакують в бусік
А що - самі ж винні, що про себе не подбали)) Що за 22міс. не вимагали масове виробництво дронів/роботів, щоб самим не йти на фронт! Як і не вимагали масово залучати найманців з бідних країн!
А раз ухилянтам було все це пох, думали пропетляти... - ну то що тепер дивуються, коли: - немає достатньо роботів/дронів - немає найманців з бідних країн - фронтовики - вже виснажені і втомлені
ПолітІнформація від ФСБ зранку . Початок не з привітання . Це ж треба було з ранку , "підірватися з ліжка " , щоб лайна підкинути про Украіну . Ви ще забули сусідам під двері по большому сходить і смітття залишити . Не здохла ще радяньска спадщина . Іуда би позаздрив такий свідомості .
Україна і влада не одне і те ж. У москалів так, ви плутаєте, як завжди. Пропонуєте закривати очі на саботаж внутрішніх ворогів? Дивно, що ви не бачите проблеми у тому, що хтось нищить ВПК під час війни, зливає координати підрядників москалям для ударів, а бачите проблему, що хтось про це говорить. Це точно шлях до перемоги?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 05 січ, 2024 11:28, всього редагувалось 2 разів.