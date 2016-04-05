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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:56
unicdima написав: Schmit написав:
Вітаю, здобули. КБ "Луч" банкрут.
Юнікдіма, Долярчик, Детройт..., а хто це зробив?
"Дякую, дуже дякую." "Перемога" блиЗенько.
В порохатих вже й Пітарасік авторитет.
слідкуйте краще за найвеличним лідером та його покращеннями... бо зараз йдемо "глубше в ліс"...
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Slon_Nosov
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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