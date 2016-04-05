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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6193619461956196
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:56

  unicdima написав:
  Schmit написав:Вітаю, здобули. КБ "Луч" банкрут.



Юнікдіма, Долярчик, Детройт..., а хто це зробив?

"Дякую, дуже дякую." "Перемога" блиЗенько.

В порохатих вже й Пітарасік авторитет. :D


слідкуйте краще за найвеличним лідером та його покращеннями... бо зараз йдемо "глубше в ліс"...
Slon_Nosov
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