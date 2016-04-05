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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61936194619561966197>
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:43

  Starikan написав:

Молодший має звільнення від мобілізаціі як усиновитель малої дитини. Нещодавно їздив з сім'єю потягом до Польщі на тиждень, без проблем на кордоні (так, це було до недавніх незрозумілих затримок).

.
не зрозумів. там вродь відстрочка лиш для тих в кого 3? В мене своїх 2. Коли загребли , старшій було 2,5 меншій рік.
Щодо погляду на зсу як на неудавшихся ухилянтів то певна частина іменно такі. З продовженням війни таких все більше, бо поповнення все менш мотивоване.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 08:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:пусть жирные коты на своей шкуре прочувствуют то, что чувствуем мы.

Цей реально жирний кіт не дуже переймається страхом мобілізації, таких ТЦК в бусик не пакують, ну, напевне, як і всіх синків суддів, для своїх ВСЕ - для інших закон і хтось сподівається при швидке прийняття в ЄС - свята наївність: https://unn.ua/news/syn-vinnytskoi-ekss ... dreahuvala
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 08:44

  Starikan написав:Начнем с того, что Запад умолял не разваливать Союз.

Це де таке написано, в "масковскам камсамольце"?
Наверняка теплилась надежда, что "самостийники" одумаются и образуют новое "союзное государство".

Це мрії кегебіста.
А после того, как эксперимент с ельцинской "демократией" (купленной в 1996м) не удался

Це все вони-ж? Знову цікаво почитать як, хто і за шо купляв, за ножкі Буша?
Як ви там у тому аду виживаєте?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:00

Вітаю, здобули. КБ "Луч" банкрут.



Юнікдіма, Долярчик, Детройт..., а хто це зробив?

"Дякую, дуже дякую." "Перемога" блиЗенько.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:49

  Schmit написав:Вітаю, здобули. КБ "Луч" банкрут.



Юнікдіма, Долярчик, Детройт..., а хто це зробив?

"Дякую, дуже дякую." "Перемога" блиЗенько.


ПолітІнформація від ФСБ зранку .
Початок не з привітання .
Це ж треба було з ранку , "підірватися з ліжка " , щоб лайна підкинути про Украіну .
Ви ще забули сусідам під двері по большому сходить і смітття залишити .
Не здохла ще радяньска спадщина .
Іуда би позаздрив такий свідомості .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Згідно конституції України ніхто не повинен виконувати злочинні накази.
Мы всрупим в ЕС. Я знаю что такое закон в ЕС. Несколько раз сотрудничал и с прокуратурой Польши и с правоохранительными органами, разных городов.
Этого не понимают пограничники. Закон в ЕС безжалостно ко всем без исключения.
А все те, кто по своей дремучести нарушает свободы граждан, ОООООЛ я вам так не завидую.
Это ж нужно быть настолько инфантильными.
Зарубите себе на носу! В ЕС никогда средства не оправдывают цели. Вас будут судить и до конца своих дней вы будете нести ответственность.
Время ликования закончится
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:15

  холява написав:
  Schmit написав:Вітаю, здобули. КБ "Луч" банкрут.



Юнікдіма, Долярчик, Детройт..., а хто це зробив?

"Дякую, дуже дякую." "Перемога" блиЗенько.


ПолітІнформація від ФСБ зранку .
Початок не з привітання .
Це ж треба було з ранку , "підірватися з ліжка " , щоб лайна підкинути про Украіну .
Ви ще забули сусідам під двері по большому сходить і смітття залишити .
Не здохла ще радяньска спадщина .
Іуда би позаздрив такий свідомості .

Україна і влада не одне і те ж. У москалів так, ви плутаєте, як завжди.
Пропонуєте закривати очі на саботаж внутрішніх ворогів? Дивно, що ви не бачите проблеми у тому, що хтось нищить ВПК під час війни, зливає координати підрядників москалям для ударів, а бачите проблему, що хтось про це говорить.
Це точно шлях до перемоги?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 05 січ, 2024 11:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:56

  unicdima написав:
  Schmit написав:Вітаю, здобули. КБ "Луч" банкрут.



Юнікдіма, Долярчик, Детройт..., а хто це зробив?

"Дякую, дуже дякую." "Перемога" блиЗенько.

В порохатих вже й Пітарасік авторитет. :D


слідкуйте краще за найвеличним лідером та його покращеннями... бо зараз йдемо "глубше в ліс"...
сподіваюсь люди добре запам'ятають хто відкрив кордони, та хто зачинив....
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 05 січ, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:22

  beee написав:Згідно конституції України ніхто не повинен виконувати злочинні накази.
Мы всрупим в ЕС. Я знаю что такое закон в ЕС. Несколько раз сотрудничал и с прокуратурой Польши и с правоохранительными органами, разных городов.
Этого не понимают пограничники. Закон в ЕС безжалостно ко всем без исключения.
А все те, кто по своей дремучести нарушает свободы граждан, ОООООЛ я вам так не завидую.
Это ж нужно быть настолько инфантильными.
Зарубите себе на носу! В ЕС никогда средства не оправдывают цели. Вас будут судить и до конца своих дней вы будете нести ответственность.
Время ликования закончится

+100%
Тому що недоумки вважають, вони навіть не думають, що їм усе дозволено. І можуть ухвалювати будь-які закони, папір все стерпить. І що люди – це бидло.
Востаннє редагувалось копейка в П'ят 05 січ, 2024 12:29, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Какой-то пздц творится в нашей стране

За даними Офісу генерального прокурора, під час обшуків у нього вдома, на роботі й у родичів і наближених осіб знайшли гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 150 мільйонів гривень. Також виявили ювелірні вироби, золоті злитки, зброю, три елітні автомобілі та інше майно.

Не хватает тигров в клетках и золотых пистолетов. Всё остальное как в фильмах про наркокантели. Денен так много, что хранят их просто в пакетах. Думаю человек достоин награды. Возможно предъявит долговую расписку от 80 летней бабушки.

https://informator.ua/uk/4-milyoni-dola ... rokuraturi
Востаннє редагувалось hume в П'ят 05 січ, 2024 12:30, всього редагувалось 2 разів.
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