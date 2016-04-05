Молодший має звільнення від мобілізаціі як усиновитель малої дитини. Нещодавно їздив з сім'єю потягом до Польщі на тиждень, без проблем на кордоні (так, це було до недавніх незрозумілих затримок).
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не зрозумів. там вродь відстрочка лиш для тих в кого 3? В мене своїх 2. Коли загребли , старшій було 2,5 меншій рік. Щодо погляду на зсу як на неудавшихся ухилянтів то певна частина іменно такі. З продовженням війни таких все більше, бо поповнення все менш мотивоване.
vitaliiangel написав:пусть жирные коты на своей шкуре прочувствуют то, что чувствуем мы.
Цей реально жирний кіт не дуже переймається страхом мобілізації, таких ТЦК в бусик не пакують, ну, напевне, як і всіх синків суддів, для своїх ВСЕ - для інших закон і хтось сподівається при швидке прийняття в ЄС - свята наївність: https://unn.ua/news/syn-vinnytskoi-ekss ... dreahuvala
ПолітІнформація від ФСБ зранку . Початок не з привітання . Це ж треба було з ранку , "підірватися з ліжка " , щоб лайна підкинути про Украіну . Ви ще забули сусідам під двері по большому сходить і смітття залишити . Не здохла ще радяньска спадщина . Іуда би позаздрив такий свідомості .
Згідно конституції України ніхто не повинен виконувати злочинні накази. Мы всрупим в ЕС. Я знаю что такое закон в ЕС. Несколько раз сотрудничал и с прокуратурой Польши и с правоохранительными органами, разных городов. Этого не понимают пограничники. Закон в ЕС безжалостно ко всем без исключения. А все те, кто по своей дремучести нарушает свободы граждан, ОООООЛ я вам так не завидую. Это ж нужно быть настолько инфантильными. Зарубите себе на носу! В ЕС никогда средства не оправдывают цели. Вас будут судить и до конца своих дней вы будете нести ответственность. Время ликования закончится
ПолітІнформація від ФСБ зранку . Початок не з привітання . Це ж треба було з ранку , "підірватися з ліжка " , щоб лайна підкинути про Украіну . Ви ще забули сусідам під двері по большому сходить і смітття залишити . Не здохла ще радяньска спадщина . Іуда би позаздрив такий свідомості .
Україна і влада не одне і те ж. У москалів так, ви плутаєте, як завжди. Пропонуєте закривати очі на саботаж внутрішніх ворогів? Дивно, що ви не бачите проблеми у тому, що хтось нищить ВПК під час війни, зливає координати підрядників москалям для ударів, а бачите проблему, що хтось про це говорить. Це точно шлях до перемоги?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 05 січ, 2024 11:28, всього редагувалось 2 разів.
beee написав:Згідно конституції України ніхто не повинен виконувати злочинні накази. Мы всрупим в ЕС. Я знаю что такое закон в ЕС. Несколько раз сотрудничал и с прокуратурой Польши и с правоохранительными органами, разных городов. Этого не понимают пограничники. Закон в ЕС безжалостно ко всем без исключения. А все те, кто по своей дремучести нарушает свободы граждан, ОООООЛ я вам так не завидую. Это ж нужно быть настолько инфантильными. Зарубите себе на носу! В ЕС никогда средства не оправдывают цели. Вас будут судить и до конца своих дней вы будете нести ответственность. Время ликования закончится
+100% Тому що недоумки вважають, вони навіть не думають, що їм усе дозволено. І можуть ухвалювати будь-які закони, папір все стерпить. І що люди – це бидло.
Востаннє редагувалось копейка в П'ят 05 січ, 2024 12:29, всього редагувалось 1 раз.
За даними Офісу генерального прокурора, під час обшуків у нього вдома, на роботі й у родичів і наближених осіб знайшли гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 150 мільйонів гривень. Також виявили ювелірні вироби, золоті злитки, зброю, три елітні автомобілі та інше майно.
Не хватает тигров в клетках и золотых пистолетов. Всё остальное как в фильмах про наркокантели. Денен так много, что хранят их просто в пакетах. Думаю человек достоин награды. Возможно предъявит долговую расписку от 80 летней бабушки.