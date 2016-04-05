fler написав:Сьогодні співробітник відвідав військомат одного з районів м.Києва. Допитала його трохи)) Каже, що прийшов туди місяць тому, щоб "галочку поставити", відстояв у черзі півдня і ... виявилося, що це для того, щоб записатися на прийом на це число наступного місяця Прийшов сьогодні згідно запису о шостій ранку. У черзі переважно такі, як він (щоб "галочку поставити"), але частина, виходячи з дверей гучно матюкалися, а деяким тиснули руку та бажали "гарної служби". Додам, щодо тих хлопців, про яких писала раніше, що "зловили" після нічної зміни в Мико та відвезли в автобусі до військомату. В той же день хлопці пройшли медкомісію, їм дозволили позвонити додому, щоб родичі принесли речі. На наступний день вони вже були в іншій області у навчальному центрі.
От. Можуть коли схочуть. Коли не схочуть -- теж можуть...
Слишком много было негатива по брусчатке, поэтому было найдено новое, нетрадиционное решение:
8 мільйонів гривень за "сучасні павільйони": у Києві оголосили тендер на зупинки зі скла 04 січня 2024
До кінця 2024 року у Києві планують встановити скляні павільйони у якості зупинок громадського транспорту. Планують витратити на виготовлення та встановлення близько 8 млн грн. Деталі тендеру, оголошеного Комунальним підприємством "Київпастранс" КМДА, розміщені на порталі державних електронних закупівель Prozorro.
20 грудня 2023 року на порталі оголосили торги для закупівлі "Сучасних павільйонів очікування". Вказано, що загальна сума можливої угоди — 8 396 428,88 грн. Їх планують витратити на 30 зупинок громадського транспорту — тобто, у середньому по 279 880,9 грн за павільйон.
hume написав:Какой-то пздц творится в нашей стране
За даними Офісу генерального прокурора, під час обшуків у нього вдома, на роботі й у родичів і наближених осіб знайшли гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 150 мільйонів гривень. Також виявили ювелірні вироби, золоті злитки, зброю, три елітні автомобілі та інше майно.
Не хватает тигров в клетках и золотых пистолетов. Всё остальное как в фильмах про наркокантели. Денен так много, что хранят их просто в пакетах. Думаю человек достоин награды. Возможно предъявит долговую расписку от 80 летней бабушки.
fler написав:Сьогодні співробітник відвідав військомат одного з районів м.Києва. Допитала його трохи)) Каже, що прийшов туди місяць тому, щоб "галочку поставити", відстояв у черзі півдня і ... виявилося, що це для того, щоб записатися на прийом на це число наступного місяця Прийшов сьогодні згідно запису о шостій ранку. У черзі переважно такі, як він (щоб "галочку поставити"), але частина, виходячи з дверей гучно матюкалися, а деяким тиснули руку та бажали "гарної служби". Додам, щодо тих хлопців, про яких писала раніше, що "зловили" після нічної зміни в Мико та відвезли в автобусі до військомату. В той же день хлопці пройшли медкомісію, їм дозволили позвонити додому, щоб родичі принесли речі. На наступний день вони вже були в іншій області у навчальному центрі.
От. Можуть коли схочуть. Коли не схочуть -- теж можуть...
Подскажите, как называется существо, радующееся чужому горю и смерти? Не могу в словаре найти И желательно часть страны обитания
fler написав:Сьогодні співробітник відвідав військомат одного з районів м.Києва. Допитала його трохи)) Каже, що прийшов туди місяць тому, щоб "галочку поставити", відстояв у черзі півдня і ... виявилося, що це для того, щоб записатися на прийом на це число наступного місяця Прийшов сьогодні згідно запису о шостій ранку. У черзі переважно такі, як він (щоб "галочку поставити"), але частина, виходячи з дверей гучно матюкалися, а деяким тиснули руку та бажали "гарної служби". Додам, щодо тих хлопців, про яких писала раніше, що "зловили" після нічної зміни в Мико та відвезли в автобусі до військомату. В той же день хлопці пройшли медкомісію, їм дозволили позвонити додому, щоб родичі принесли речі. На наступний день вони вже були в іншій області у навчальному центрі.
От. Можуть коли схочуть. Коли не схочуть -- теж можуть...
Подскажите, как называется существо, радующееся чужому горю и смерти? Не могу в словаре найти
Не треба драматизувати заздалегідь, поки ж ніби ніхто не постраждав
fler написав:Сьогодні співробітник відвідав військомат одного з районів м.Києва. Допитала його трохи)) Каже, що прийшов туди місяць тому, щоб "галочку поставити", відстояв у черзі півдня і ... виявилося, що це для того, щоб записатися на прийом на це число наступного місяця Прийшов сьогодні згідно запису о шостій ранку. У черзі переважно такі, як він (щоб "галочку поставити"), але частина, виходячи з дверей гучно матюкалися, а деяким тиснули руку та бажали "гарної служби". Додам, щодо тих хлопців, про яких писала раніше, що "зловили" після нічної зміни в Мико та відвезли в автобусі до військомату. В той же день хлопці пройшли медкомісію, їм дозволили позвонити додому, щоб родичі принесли речі. На наступний день вони вже були в іншій області у навчальному центрі.
От. Можуть коли схочуть. Коли не схочуть -- теж можуть... Подскажите, как называется существо, радующееся чужому горю и смерти? Не могу в словаре найти
Не треба драматизувати заздалегідь, поки ж ніби ніхто не постраждав
Співробітник мобілізований. Родом із Сумської області. Привезли в гробу
Іще один шосткинець приєднався до небесного війська. Сьогодні прощалися із земляком, захисником України
19 вересня цього року шосткинець Олександр Андрущенко був призваний до лав ЗСУ, після місячного навчання у Чернігівській області приступив до виконання військових завдань у складі механізованого відділення механізованого батальйону.
22 листопада родина спілкувалася з Олександром востаннє. Він повідомив, що вчергове вирушає у зону інтенсивних бойових дій і обіцяв зв’язатися з рідними впродовж наступних 10 днів. Через деякий час замість дзвінка від дорогого сина мати отримала страшну звістку.
26 листопада солдат Адрущенко Олександр Михайлович героїчно загинув під час виконання бойових дій на території Луганської області. 50 лет
Востаннє редагувалось beee в П'ят 05 січ, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:От. Можуть коли схочуть. Коли не схочуть -- теж можуть... Подскажите, как называется существо, радующееся чужому горю и смерти? Не могу в словаре найти
Не треба драматизувати заздалегідь, поки ж ніби ніхто не постраждав
Співробітник місяць назад мобілізований. Родом із Сумської області. Привезли в гробу
Іще один шосткинець приєднався до небесного війська. Сьогодні прощалися із земляком, захисником України
19 вересня цього року шосткинець Олександр Андрущенко був призваний до лав ЗСУ, після місячного навчання у Чернігівській області приступив до виконання військових завдань у складі механізованого відділення механізованого батальйону.
22 листопада родина спілкувалася з Олександром востаннє. Він повідомив, що вчергове вирушає у зону інтенсивних бойових дій і обіцяв зв’язатися з рідними впродовж наступних 10 днів. Через деякий час замість дзвінка від дорогого сина мати отримала страшну звістку.
26 листопада солдат Адрущенко Олександр Михайлович героїчно загинув під час виконання бойових дій на території Луганської області. 50 лет
unicdima написав:Ембарго на експорт української агропродукції буде безстроковим - аграрний міністр Польщі --------------------------------------------------------------------- які в нас сусіди добрі. я щось не розумію де наша відповідь, в магазинах повно польської продукції.
К сожалению когда дипломатические посты сплошь и рядом занимают мамкины дипломаты без профильного образования, а а дипломатическое ведомство назначаются люди без опыта работы с нами будут общаться как со слабыми.
В дипломатических кругах люди в шоке, говорят прошли те времена, когда посольства возглавляли генералы контрразведки. Сейчас достаточно просто знать нужных людей. К сожалению "кумовство" распространяется и на более низкие чины, такие как первый/второй секретари. Последствия видим