холява написав:ПолітІнформація від ФСБ зранку . Початок не з привітання . Це ж треба було з ранку , "підірватися з ліжка " , щоб лайна підкинути про Украіну . Ви ще забули сусідам під двері по большому сходить і смітття залишити . Не здохла ще радяньска спадщина . Іуда би позаздрив такий свідомості .
Bobua написав: І ще таке... -- не бачив і не чув про якийсь суттєвий зв`язок між ефективністю солдата і бонусами для нього.
Наприклад, за вбивство одного москвина давати один рік відпустки (хай і неоплачуваної). Хтось би пішов у посадку, в надії, що мине розтяжки і не буде помічений. Хтось сам купував би ударні дрони, поки не вдасться.
А так... Таке враження ніби ефективність, ККД -- взагалі не потрібні...
Є таке собі спірне пояснення цього феномену.
За великим рахунком самою малою одиницею у війську є не боєць, а відділення взводу. Тобто підрозділ -- відділення (10-11 осіб). Відповідно саме воно має завдання, функцію. А колективно заохочувати ... тільки а-ля *боєвим прапором*)) Або підраховувати ККД, це як соцзмагання між підрозділами))
В підрозділів же різні задачі, різні умови. Може тому? Хз.
Бути ефективним - це обов'язок всл. Типу само собою.
У взводах крім відділень є і зграї за інтересами. Набереться 5-10 і вже могли би думати як вирізати позицію москвинів (там якраз буде десяток скальпів). Купити собі зручну і легку кевлар.броню, дронів, металошукачів -- і поповзли в шумну ніч чи день?
Україна отримає деокупацію 2*750*750метрів. Комбрижка -- медальку за той квадратний кілометрик. Укр.солдати -- 1-2 роки відпустки. І продати спорядження наступникам.
Але все це втрачає сенс якщо відпустки не буде. Якщо начайники почнуть писати 5тирічні плани і щоденні -- беріть позицію щодоби. Кому треба ті “почесні” звання “ударніка соцтруда” і відповідне зростання ймовірності каліцтва і смерті... Тоді вже простіше сидіти в бліндажі й голови не висовувати.
Солдати в закарпатському котлі і справді не матимуть такого вибору і можливостей. Але наразі, як ми розуміємо, проблемою є неможливіть виколупати тих солдатів на фронт. Ситуації, що вони всі стали в чергу в полювання на скальпи -- нема від слова “взагалі”.
beee написав:Згідно конституції України ніхто не повинен виконувати злочинні накази. Мы всрупим в ЕС. Я знаю что такое закон в ЕС. Несколько раз сотрудничал и с прокуратурой Польши и с правоохранительными органами, разных городов. Этого не понимают пограничники. Закон в ЕС безжалостно ко всем без исключения. А все те, кто по своей дремучести нарушает свободы граждан, ОООООЛ я вам так не завидую. Это ж нужно быть настолько инфантильными. Зарубите себе на носу! В ЕС никогда средства не оправдывают цели. Вас будут судить и до конца своих дней вы будете нести ответственность. Время ликования закончится
Мда .... все від почуттів . А ви станьте на виізді с Польші біля цельніків і уважно подивиться скільки грошей вони з нашіх водіів зтаскують .Скільки поліцаі зривають по крихтичкам ...... Скільки зараз на Ягодині стоять страйкарів , які не бажають бачити конкуренцію з Украіною ? Ім в Польші і в ГОУРОПІ ( і вам) поХ , що у нас війна , хочаб свое відгризти , тому я і ставлюсь до всего написанного м,яко кажучи з нетерпінням . Це все що треба усвідомлювати про іх закони . В,ізжайте скоріше , пока у вас є можливість . Бо ЗАГРЕБУТЬ 100 відсотків ....
Bobua написав: І ще таке... -- не бачив і не чув про якийсь суттєвий зв`язок між ефективністю солдата і бонусами для нього.
Наприклад, за вбивство одного москвина давати один рік відпустки (хай і неоплачуваної). Хтось би пішов у посадку, в надії, що мине розтяжки і не буде помічений. Хтось сам купував би ударні дрони, поки не вдасться.
А так... Таке враження ніби ефективність, ККД -- взагалі не потрібні...
Є таке собі спірне пояснення цього феномену.
За великим рахунком самою малою одиницею у війську є не боєць, а відділення взводу. Тобто підрозділ -- відділення (10-11 осіб). Відповідно саме воно має завдання, функцію. А колективно заохочувати ... тільки а-ля *боєвим прапором*)) Або підраховувати ККД, це як соцзмагання між підрозділами))
В підрозділів же різні задачі, різні умови. Може тому? Хз.
Бути ефективним - це обов'язок всл. Типу само собою.
У взводах крім відділень є і зграї за інтересами. Набереться 5-10 і вже могли би думати як вирізати позицію москвинів (там якраз буде десяток скальпів). Купити собі зручну і легку кевлар.броню, дронів, металошукачів -- і поповзли в шумну ніч чи день?
Україна отримає деокупацію 2*750*750метрів. Комбрижка -- медальку за той квадратний кілометрик. Укр.солдати -- 1-2 роки відпустки. І продати спорядження наступникам.
Але все це втрачає сенс якщо відпустки не буде. Якщо начайники почнуть писати 5тирічні плани і щоденні -- беріть позицію щодоби. Кому треба ті “почесні” звання “ударніка соцтруда” і відповідне зростання ймовірності каліцтва і смерті... Тоді вже простіше сидіти в бліндажі й голови не висовувати.
Солдати в закарпатському котлі і справді не матимуть такого вибору і можливостей. Але наразі, як ми розуміємо, проблемою є неможливіть виколупати тих солдатів на фронт. Ситуації, що вони всі стали в чергу в полювання на скальпи -- нема від слова “взагалі”.
Тільки в мене враження, що ви на сучасну війну дивитеся, як на ігру стратегію 90х-2000х?