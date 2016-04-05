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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6194619561966197
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:53

  холява написав:ПолітІнформація від ФСБ зранку .
Початок не з привітання .
Це ж треба було з ранку , "підірватися з ліжка " , щоб лайна підкинути про Украіну .
Ви ще забули сусідам під двері по большому сходить і смітття залишити .
Не здохла ще радяньска спадщина .
Іуда би позаздрив такий свідомості .

Роман Москаль:
Пишуть, що державний аудит оборонних підприємств (після якого прилітають Кинджали) очолює "людина Портнова"..
Яких вам ще реформ Зеленського не вистачає??
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:12

  detroytred написав:
  Bobua написав:
І ще таке... -- не бачив і не чув про якийсь суттєвий зв`язок між ефективністю солдата і бонусами для нього.

Наприклад, за вбивство одного москвина давати один рік відпустки (хай і неоплачуваної).
Хтось би пішов у посадку, в надії, що мине розтяжки і не буде помічений.
Хтось сам купував би ударні дрони, поки не вдасться.

А так... Таке враження ніби ефективність, ККД -- взагалі не потрібні...

Є таке собі спірне пояснення цього феномену.

За великим рахунком самою малою одиницею у війську є не боєць, а відділення взводу. Тобто підрозділ -- відділення (10-11 осіб).
Відповідно саме воно має завдання, функцію.
А колективно заохочувати ... тільки а-ля *боєвим прапором*))
Або підраховувати ККД, це як соцзмагання між підрозділами))

В підрозділів же різні задачі, різні умови.
Може тому? Хз.

Бути ефективним - це обов'язок всл. Типу само собою.


У взводах крім відділень є і зграї за інтересами.
Набереться 5-10 і вже могли би думати як вирізати позицію москвинів (там якраз буде десяток скальпів). Купити собі зручну і легку кевлар.броню, дронів, металошукачів -- і поповзли в шумну ніч чи день?

Україна отримає деокупацію 2*750*750метрів.
Комбрижка -- медальку за той квадратний кілометрик.
Укр.солдати -- 1-2 роки відпустки. І продати спорядження наступникам.

Але все це втрачає сенс якщо відпустки не буде. Якщо начайники почнуть писати 5тирічні плани і щоденні -- беріть позицію щодоби. Кому треба ті “почесні” звання “ударніка соцтруда” і відповідне зростання ймовірності каліцтва і смерті...
Тоді вже простіше сидіти в бліндажі й голови не висовувати.

Солдати в закарпатському котлі і справді не матимуть такого вибору і можливостей.
Але наразі, як ми розуміємо, проблемою є неможливіть виколупати тих солдатів на фронт. Ситуації, що вони всі стали в чергу в полювання на скальпи -- нема від слова “взагалі”.
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, адже прагнуть допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу, — речник Державного департаменту США.

Если в стране вооруженного конфликта до этого не могут додуматься, тогда вам будут говорить в лоб. Даже не намекать, намёки это всё таки уровень дипломатии. Говорить в лоб, как 10ти летнему ребёнку.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:23

  beee написав:Згідно конституції України ніхто не повинен виконувати злочинні накази.
Мы всрупим в ЕС. Я знаю что такое закон в ЕС. Несколько раз сотрудничал и с прокуратурой Польши и с правоохранительными органами, разных городов.
Этого не понимают пограничники. Закон в ЕС безжалостно ко всем без исключения.
А все те, кто по своей дремучести нарушает свободы граждан, ОООООЛ я вам так не завидую.
Это ж нужно быть настолько инфантильными.
Зарубите себе на носу! В ЕС никогда средства не оправдывают цели. Вас будут судить и до конца своих дней вы будете нести ответственность.
Время ликования закончится


Мда .... все від почуттів .
А ви станьте на виізді с Польші біля цельніків і уважно подивиться скільки грошей вони з нашіх водіів зтаскують .Скільки поліцаі зривають по крихтичкам ......
Скільки зараз на Ягодині стоять страйкарів , які не бажають бачити конкуренцію з Украіною ?
Ім в Польші і в ГОУРОПІ ( і вам) поХ , що у нас війна , хочаб свое відгризти , тому я і ставлюсь до всего написанного м,яко кажучи з нетерпінням .
Це все що треба усвідомлювати про іх закони .
В,ізжайте скоріше , пока у вас є можливість .
Бо ЗАГРЕБУТЬ 100 відсотків ....
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:27

Напад росії і білорусі на Україну

Bobua написав:
  detroytred написав:
  Bobua написав:
І ще таке... -- не бачив і не чув про якийсь суттєвий зв`язок між ефективністю солдата і бонусами для нього.

Наприклад, за вбивство одного москвина давати один рік відпустки (хай і неоплачуваної).
Хтось би пішов у посадку, в надії, що мине розтяжки і не буде помічений.
Хтось сам купував би ударні дрони, поки не вдасться.

А так... Таке враження ніби ефективність, ККД -- взагалі не потрібні...

Є таке собі спірне пояснення цього феномену.

За великим рахунком самою малою одиницею у війську є не боєць, а відділення взводу. Тобто підрозділ -- відділення (10-11 осіб).
Відповідно саме воно має завдання, функцію.
А колективно заохочувати ... тільки а-ля *боєвим прапором*))
Або підраховувати ККД, це як соцзмагання між підрозділами))

В підрозділів же різні задачі, різні умови.
Може тому? Хз.

Бути ефективним - це обов'язок всл. Типу само собою.


У взводах крім відділень є і зграї за інтересами.
Набереться 5-10 і вже могли би думати як вирізати позицію москвинів (там якраз буде десяток скальпів). Купити собі зручну і легку кевлар.броню, дронів, металошукачів -- і поповзли в шумну ніч чи день?

Україна отримає деокупацію 2*750*750метрів.
Комбрижка -- медальку за той квадратний кілометрик.
Укр.солдати -- 1-2 роки відпустки. І продати спорядження наступникам.

Але все це втрачає сенс якщо відпустки не буде. Якщо начайники почнуть писати 5тирічні плани і щоденні -- беріть позицію щодоби. Кому треба ті “почесні” звання “ударніка соцтруда” і відповідне зростання ймовірності каліцтва і смерті...
Тоді вже простіше сидіти в бліндажі й голови не висовувати.

Солдати в закарпатському котлі і справді не матимуть такого вибору і можливостей.
Але наразі, як ми розуміємо, проблемою є неможливіть виколупати тих солдатів на фронт. Ситуації, що вони всі стали в чергу в полювання на скальпи -- нема від слова “взагалі”.
Тільки в мене враження, що ви на сучасну війну дивитеся, як на ігру стратегію 90х-2000х?
Faceless
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  #<1 ... 6194619561966197
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