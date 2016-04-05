холява написав:ПолітІнформація від ФСБ зранку . Початок не з привітання . Це ж треба було з ранку , "підірватися з ліжка " , щоб лайна підкинути про Украіну . Ви ще забули сусідам під двері по большому сходить і смітття залишити . Не здохла ще радяньска спадщина . Іуда би позаздрив такий свідомості .
Bobua написав: І ще таке... -- не бачив і не чув про якийсь суттєвий зв`язок між ефективністю солдата і бонусами для нього.
Наприклад, за вбивство одного москвина давати один рік відпустки (хай і неоплачуваної). Хтось би пішов у посадку, в надії, що мине розтяжки і не буде помічений. Хтось сам купував би ударні дрони, поки не вдасться.
А так... Таке враження ніби ефективність, ККД -- взагалі не потрібні...
Є таке собі спірне пояснення цього феномену.
За великим рахунком самою малою одиницею у війську є не боєць, а відділення взводу. Тобто підрозділ -- відділення (10-11 осіб). Відповідно саме воно має завдання, функцію. А колективно заохочувати ... тільки а-ля *боєвим прапором*)) Або підраховувати ККД, це як соцзмагання між підрозділами))
В підрозділів же різні задачі, різні умови. Може тому? Хз.
Бути ефективним - це обов'язок всл. Типу само собою.
У взводах крім відділень є і зграї за інтересами. Набереться 5-10 і вже могли би думати як вирізати позицію москвинів (там якраз буде десяток скальпів). Купити собі зручну і легку кевлар.броню, дронів, металошукачів -- і поповзли в шумну ніч чи день?
Україна отримає деокупацію 2*750*750метрів. Комбрижка -- медальку за той квадратний кілометрик. Укр.солдати -- 1-2 роки відпустки. І продати спорядження наступникам.
Але все це втрачає сенс якщо відпустки не буде. Якщо начайники почнуть писати 5тирічні плани і щоденні -- беріть позицію щодоби. Кому треба ті “почесні” звання “ударніка соцтруда” і відповідне зростання ймовірності каліцтва і смерті... Тоді вже простіше сидіти в бліндажі й голови не висовувати.
Солдати в закарпатському котлі і справді не матимуть такого вибору і можливостей. Але наразі, як ми розуміємо, проблемою є неможливіть виколупати тих солдатів на фронт. Ситуації, що вони всі стали в чергу в полювання на скальпи -- нема від слова “взагалі”.
beee написав:Згідно конституції України ніхто не повинен виконувати злочинні накази. Мы всрупим в ЕС. Я знаю что такое закон в ЕС. Несколько раз сотрудничал и с прокуратурой Польши и с правоохранительными органами, разных городов. Этого не понимают пограничники. Закон в ЕС безжалостно ко всем без исключения. А все те, кто по своей дремучести нарушает свободы граждан, ОООООЛ я вам так не завидую. Это ж нужно быть настолько инфантильными. Зарубите себе на носу! В ЕС никогда средства не оправдывают цели. Вас будут судить и до конца своих дней вы будете нести ответственность. Время ликования закончится
Мда .... все від почуттів . А ви станьте на виізді с Польші біля цельніків і уважно подивиться скільки грошей вони з нашіх водіів зтаскують .Скільки поліцаі зривають по крихтичкам ...... Скільки зараз на Ягодині стоять страйкарів , які не бажають бачити конкуренцію з Украіною ? Ім в Польші і в ГОУРОПІ ( і вам) поХ , що у нас війна , хочаб свое відгризти , тому я і ставлюсь до всего написанного м,яко кажучи з нетерпінням . Це все що треба усвідомлювати про іх закони . В,ізжайте скоріше , пока у вас є можливість . Бо ЗАГРЕБУТЬ 100 відсотків ....
Bobua написав: І ще таке... -- не бачив і не чув про якийсь суттєвий зв`язок між ефективністю солдата і бонусами для нього.
Наприклад, за вбивство одного москвина давати один рік відпустки (хай і неоплачуваної). Хтось би пішов у посадку, в надії, що мине розтяжки і не буде помічений. Хтось сам купував би ударні дрони, поки не вдасться.
А так... Таке враження ніби ефективність, ККД -- взагалі не потрібні...
Є таке собі спірне пояснення цього феномену.
За великим рахунком самою малою одиницею у війську є не боєць, а відділення взводу. Тобто підрозділ -- відділення (10-11 осіб). Відповідно саме воно має завдання, функцію. А колективно заохочувати ... тільки а-ля *боєвим прапором*)) Або підраховувати ККД, це як соцзмагання між підрозділами))
В підрозділів же різні задачі, різні умови. Може тому? Хз.
Бути ефективним - це обов'язок всл. Типу само собою.
У взводах крім відділень є і зграї за інтересами. Набереться 5-10 і вже могли би думати як вирізати позицію москвинів (там якраз буде десяток скальпів). Купити собі зручну і легку кевлар.броню, дронів, металошукачів -- і поповзли в шумну ніч чи день?
Україна отримає деокупацію 2*750*750метрів. Комбрижка -- медальку за той квадратний кілометрик. Укр.солдати -- 1-2 роки відпустки. І продати спорядження наступникам.
Але все це втрачає сенс якщо відпустки не буде. Якщо начайники почнуть писати 5тирічні плани і щоденні -- беріть позицію щодоби. Кому треба ті “почесні” звання “ударніка соцтруда” і відповідне зростання ймовірності каліцтва і смерті... Тоді вже простіше сидіти в бліндажі й голови не висовувати.
Солдати в закарпатському котлі і справді не матимуть такого вибору і можливостей. Але наразі, як ми розуміємо, проблемою є неможливіть виколупати тих солдатів на фронт. Ситуації, що вони всі стали в чергу в полювання на скальпи -- нема від слова “взагалі”.
Тільки в мене враження, що ви на сучасну війну дивитеся, як на ігру стратегію 90х-2000х?
beee написав:Іще один шосткинець приєднався до небесного війська. Сьогодні прощалися із земляком, захисником України
19 вересня цього року шосткинець Олександр Андрущенко був призваний до лав ЗСУ, після місячного навчання у Чернігівській області приступив до виконання військових завдань у складі механізованого відділення механізованого батальйону.
22 листопада родина спілкувалася з Олександром востаннє. Він повідомив, що вчергове вирушає у зону інтенсивних бойових дій і обіцяв зв’язатися з рідними впродовж наступних 10 днів. Через деякий час замість дзвінка від дорогого сина мати отримала страшну звістку.
26 листопада солдат Адрущенко Олександр Михайлович героїчно загинув під час виконання бойових дій на території Луганської області. 50 лет
Так , на війні є 200 , 300 . А чого ви не пишите про інших , хіба іх мало ? Інший способ сповіщення ніхто не вигадав , як зв,язок з рідними і батьками . 50 років , ЧЕСТЬ і СЛАВА герою ! Побачили би ви 19-20 років загинувших героів , завили би .
Хоча ви і так волаєте увесь час . Коли інші на війні і боронять свою Держави , інші шукають ГОЙРОПЕВСЬКИХ законів . ЙДИ БАТЬКИВЩИНУ борони . А ще краще УЕЗЖАЙ
Востаннє редагувалось холява в П'ят 05 січ, 2024 13:54, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Іще один шосткинець приєднався до небесного війська. Сьогодні прощалися із земляком, захисником України
19 вересня цього року шосткинець Олександр Андрущенко був призваний до лав ЗСУ, після місячного навчання у Чернігівській області приступив до виконання військових завдань у складі механізованого відділення механізованого батальйону.
22 листопада родина спілкувалася з Олександром востаннє. Він повідомив, що вчергове вирушає у зону інтенсивних бойових дій і обіцяв зв’язатися з рідними впродовж наступних 10 днів. Через деякий час замість дзвінка від дорогого сина мати отримала страшну звістку.
26 листопада солдат Адрущенко Олександр Михайлович героїчно загинув під час виконання бойових дій на території Луганської області. 50 лет
Так , на війні є 200 , 300 . А чого ви не пишите про інших , хіба іх мало ? Інший способ сповіщення ніхто не вигадав , як зв,язок з рідними і батьками . 50 років , ЧЕСТЬ і СЛАВА герою ! Побачили би ви 19-20 років загинувших героів , завили би .
Хоча ви і так волаєте увесь час . Коли інші на війні і боронять свою Держави , інші шукають ГОЙРОПЕВСЬКИХ законів . ЙДИ БАТЬКИВЩИНУ борони . А ще краще УЕЗЖАЙ
Starikan написав:Зраду здесь разгоняют прежде всего те, кто, ссылаясь на яйца по 17 грн, считает, что Украину, ее народ, свою семью, нужно сдать пуйлу. Чтобы таким образом насолить "депутатам, чинушам, судьям". Причем демонстративно и нагло излагают эту точку зрения перед присутствующими здесь фронтовиками.
Ваші діти на фронті?
Я весь час чекав цього питання, дуже полюбляє наш нарід заглядати в чужі кармани та родинні стосунки. Ні, не на фронті (хоча спочатку хотів відповісти "не знаю, вони дорослі люди і відповідають самі за себе").
Молодший має звільнення від мобілізаціі як усиновитель малої дитини. Нещодавно їздив з сім'єю потягом до Польщі на тиждень, без проблем на кордоні (так, це було до недавніх незрозумілих затримок).
Старший в цьому році має одержати громадянство США, де працює та проживає з сім'єю вже біля 10 років. Його жінка хвора на важку невиліковну хронічну хворобу, їй ще в Україні пропонували перейти на інвалідність.
"Нарід" дуже полюбляє заглядати в карман ура-патріотів, які інших закликають відновлювати кордони 1991 року і шеймлять інших, а самі і близькі знаходяться у США. І річ звичайно не в тому, чи є формально причини не бути на фронті згідно українського законодавства. А в тому, що якщо ти цими причинами користуєшься, то нам моє глибоке переконання, розповідати як воювати і вмирати іншим ти морального права не маєш. You should put your money where your mouth is! І коли ти та твої близькі цього не роблять, на відміну від сотен і сотен людей, які повернулись із-за кордону захищати країну, незважаючи на дітей, і хворих дружин і т.д., то краще shut your face.