Starikan написав: adeges написав: Starikan написав: Зраду здесь разгоняют прежде всего те, кто, ссылаясь на яйца по 17 грн, считает, что Украину, ее народ, свою семью, нужно сдать пуйлу. Чтобы таким образом насолить "депутатам, чинушам, судьям".

Причем демонстративно и нагло излагают эту точку зрения перед присутствующими здесь фронтовиками. Ваші діти на фронті?

Я весь час чекав цього питання, дуже полюбляє наш нарід заглядати в чужі кармани та родинні стосунки. Ні, не на фронті (хоча спочатку хотів відповісти "не знаю, вони дорослі люди і відповідають самі за себе").



Молодший має звільнення від мобілізаціі як усиновитель малої дитини. Нещодавно їздив з сім'єю потягом до Польщі на тиждень, без проблем на кордоні (так, це було до недавніх незрозумілих затримок).



Старший в цьому році має одержати громадянство США, де працює та проживає з сім'єю вже біля 10 років. Його жінка хвора на важку невиліковну хронічну хворобу, їй ще в Україні пропонували перейти на інвалідність.

"Нарід" дуже полюбляє заглядати в карман ура-патріотів, які інших закликають відновлювати кордони 1991 року і шеймлять інших, а самі і близькі знаходяться у США. І річ звичайно не в тому, чи є формально причини не бути на фронті згідно українського законодавства. А в тому, що якщо ти цими причинами користуєшься, то нам моє глибоке переконання, розповідати як воювати і вмирати іншим ти морального права не маєш. You should put your money where your mouth is! І коли ти та твої близькі цього не роблять, на відміну від сотен і сотен людей, які повернулись із-за кордону захищати країну, незважаючи на дітей, і хворих дружин і т.д., то краще shut your face.