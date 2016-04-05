RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6195619661976198
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️ Надходять повідомлення про загибель генерала Герасимова вчора внаслідок українських ракетних ударів по Криму, — Visegrád 24

Чекаємо на офіційну інформацію.


Нет повода не выпить
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1608
З нами з: 17.12.22
Подякував: 74 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Законодательная база ЕС уже имплементируется в Украину. Я сам не в восторге от ограничений ЕС, но ограничения компенсируются неумолимым жестокими бесповоротным правосудием.

Холява имеет право упрекать. Без вопросов. Я обычный ухылянт, а он герой, как и все военные. Это правда. Мне стыдно.
Но здесь, на форуме, неизвестные друг другу никнеймы занимаются не конкретными делами, а обсуждением.

Но я искренне не понимаю, что вы строите? Зеркальное отражение московии? Как вы хотите, чтобы где нужно вам, законы нарушались, а где не нужно соблюдались права?
Такое возможно? У нас именно из-за этого майдан был

Когда вы постоянно отсылаете в моём лице миллионы узылянтов, не таких граждан, неправильных я вспоминаю, как оккупанты на камеру зачитывали приговор: вы такой-то такой то выдворяетесь из республики такой-то. Давали паспорт и заставляли бежать
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1608
З нами з: 17.12.22
Подякував: 74 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:57

  beee написав:Законодательная база ЕС уже имплементируется в Украину. Я сам не в восторге от ограничений ЕС, но ограничения компенсируются неумолимым жестокими бесповоротным правосудием.

Холява имеет право упрекать. Без вопросов. Я обычный ухылянт, а он герой, как и все военные. Это правда. Мне стыдно.
Но здесь, на форуме, неизвестные друг другу никнеймы занимаются не конкретными делами, а обсуждением.

Но я искренне не понимаю, что вы строите? Зеркальное отражение московии? Как вы хотите, чтобы где нужно вам, законы нарушались, а где не нужно соблюдались права?
Такое возможно?

Когда вы постоянно отсылаете в моём лице миллионы узылянтов, не таких граждан, неправильных я вспоминаю, как оккупанты на камеру зачитывали приговор: вы такой-то такой то выдворяетесь из республики такой-то. Давали паспорт и заставляли бежать


ЗРОЗУМІЙ , я не герой .
Я звичайна людина , пенсіонер , мав фах який не мали інші .( не дуже поважна професія )
Згодом, за 18 місяців і один день мене звільнили за віком .Змінили мене .
Прийшли інші . ВСЕ
А про то що написано , ,,,,
..... не пишіть те , що може образити , ну хочаб мене .
холява
2
 
Повідомлень: 3995
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4092 раз.
Подякували: 4454 раз.
 
Профіль
4
19
1
  #<1 ... 6195619661976198
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock, копейка і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 151502
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 539428
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 16741
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.