❗️ Надходять повідомлення про загибель генерала Герасимова вчора внаслідок українських ракетних ударів по Криму, — Visegrád 24
Чекаємо на офіційну інформацію.
Нет повода не выпить
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
❗️ Надходять повідомлення про загибель генерала Герасимова вчора внаслідок українських ракетних ударів по Криму, — Visegrád 24
Чекаємо на офіційну інформацію.
Нет повода не выпить
Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Законодательная база ЕС уже имплементируется в Украину. Я сам не в восторге от ограничений ЕС, но ограничения компенсируются неумолимым жестокими бесповоротным правосудием.
Холява имеет право упрекать. Без вопросов. Я обычный ухылянт, а он герой, как и все военные. Это правда. Мне стыдно.
Но здесь, на форуме, неизвестные друг другу никнеймы занимаются не конкретными делами, а обсуждением.
Но я искренне не понимаю, что вы строите? Зеркальное отражение московии? Как вы хотите, чтобы где нужно вам, законы нарушались, а где не нужно соблюдались права?
Такое возможно? У нас именно из-за этого майдан был
Когда вы постоянно отсылаете в моём лице миллионы узылянтов, не таких граждан, неправильных я вспоминаю, как оккупанты на камеру зачитывали приговор: вы такой-то такой то выдворяетесь из республики такой-то. Давали паспорт и заставляли бежать
Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:57
ЗРОЗУМІЙ , я не герой .
Я звичайна людина , пенсіонер , мав фах який не мали інші .( не дуже поважна професія )
Згодом, за 18 місяців і один день мене звільнили за віком .Змінили мене .
Прийшли інші . ВСЕ
А про то що написано , ,,,,
..... не пишіть те , що може образити , ну хочаб мене .
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