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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6196619761986199>
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️ Надходять повідомлення про загибель генерала Герасимова вчора внаслідок українських ракетних ударів по Криму, — Visegrád 24

Чекаємо на офіційну інформацію.


Нет повода не выпить
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Законодательная база ЕС уже имплементируется в Украину. Я сам не в восторге от ограничений ЕС, но ограничения компенсируются неумолимым жестокими бесповоротным правосудием.

Холява имеет право упрекать. Без вопросов. Я обычный ухылянт, а он герой, как и все военные. Это правда. Мне стыдно.
Но здесь, на форуме, неизвестные друг другу никнеймы занимаются не конкретными делами, а обсуждением.

Но я искренне не понимаю, что вы строите? Зеркальное отражение московии? Как вы хотите, чтобы где нужно вам, законы нарушались, а где не нужно соблюдались права?
Такое возможно? У нас именно из-за этого майдан был

Когда вы постоянно отсылаете в моём лице миллионы узылянтов, не таких граждан, неправильных я вспоминаю, как оккупанты на камеру зачитывали приговор: вы такой-то такой то выдворяетесь из республики такой-то. Давали паспорт и заставляли бежать
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:57

  beee написав:Законодательная база ЕС уже имплементируется в Украину. Я сам не в восторге от ограничений ЕС, но ограничения компенсируются неумолимым жестокими бесповоротным правосудием.

Холява имеет право упрекать. Без вопросов. Я обычный ухылянт, а он герой, как и все военные. Это правда. Мне стыдно.
Но здесь, на форуме, неизвестные друг другу никнеймы занимаются не конкретными делами, а обсуждением.

Но я искренне не понимаю, что вы строите? Зеркальное отражение московии? Как вы хотите, чтобы где нужно вам, законы нарушались, а где не нужно соблюдались права?
Такое возможно?

Когда вы постоянно отсылаете в моём лице миллионы узылянтов, не таких граждан, неправильных я вспоминаю, как оккупанты на камеру зачитывали приговор: вы такой-то такой то выдворяетесь из республики такой-то. Давали паспорт и заставляли бежать


ЗРОЗУМІЙ , я не герой .
Я звичайна людина , пенсіонер , мав фах який не мали інші .( не дуже поважна професія )
Згодом, за 18 місяців і один день мене звільнили за віком .Змінили мене .
Прийшли інші . ВСЕ
А про то що написано , ,,,,
..... не пишіть те , що може образити , ну хочаб мене .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:13

Народну депутатку від партії Слуга народу Мар’яну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету Верховної Ради з національної безпеки, повідомило джерело NV.

Як повідомив співрозмовник NV, рішення було ухвалено одноголосно.

Депутат Верховної Ради України від ВО Батьківщина Вадим Івченко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що проголосував «за» звільнення Безуглої.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Но я искренне не понимаю, что вы строите? Зеркальное отражение московии?


причому збільшене відображення

«Те, що зараз внесено від Кабміну до парламенту, вся країна знає, що це законопроект, розроблений Мар’яною Безуглою під диктовку Офісу Президента. І чесно кажучи, він скоріше не про мобілізацію, а про побудову тоталітарного режиму. Між іншим, значна частина цього законопроєкту списана, копіпаст з російського закону. І давайте не забувати, що росія – це тоталітарний режим, а Україна – демократична держава», – зауважив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:25

  adeges написав:
  Starikan написав:Я весь час чекав цього питання, дуже полюбляє наш нарід заглядати в чужі кармани та родинні стосунки. Ні, не на фронті (хоча спочатку хотів відповісти "не знаю, вони дорослі люди і відповідають самі за себе").

Молодший має звільнення від мобілізаціі як усиновитель малої дитини. Нещодавно їздив з сім'єю потягом до Польщі на тиждень, без проблем на кордоні (так, це було до недавніх незрозумілих затримок).

Старший в цьому році має одержати громадянство США, де працює та проживає з сім'єю вже біля 10 років. Його жінка хвора на важку невиліковну хронічну хворобу, їй ще в Україні пропонували перейти на інвалідність.


"Нарід" дуже полюбляє заглядати в карман ура-патріотів, які інших закликають відновлювати кордони 1991 року і шеймлять інших, а самі і близькі знаходяться у США. І річ звичайно не в тому, чи є формально причини не бути на фронті згідно українського законодавства. А в тому, що якщо ти цими причинами користуєшься, то нам моє глибоке переконання, розповідати як воювати і вмирати іншим ти морального права не маєш. You should put your money where your mouth is! І коли ти та твої близькі цього не роблять, на відміну від сотен і сотен людей, які повернулись із-за кордону захищати країну, незважаючи на дітей, і хворих дружин і т.д., то краще shut your face.

Це нічого не змінює, зараз є українське громадянство.
Назад, на батьківщину кабанчиком - після вже буде громадянство іншої країни та інше...
Тут так мотивують, ні? Чи все що стосується особистих інтересів – це інше?
Тоді справді правильно сказали - треба мовчати в ганчірочку.
З іншого боку, звичайно таких людей реально є за що поважати, обезапасили себе, рідних, влаштувалися у такий важкий момент. Можна брати приклад. Навіть не глузую.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:25

  beee написав:Бобуа, смеются над смертью фашисты-орки - мрази



О...
А ви всі смієтесь над нами, котрі вже 22міс на фронті. І у яких щодня додається часточка ймовірності смерті.
А ви радуєтесь, що нема закону про демобілізацію після 24міс. Радуєтесь що може бути 36міс або нескінченність...

І будуєте з нуля багатоповерхівки в тилах, замість укріплень на фронті...

То хто ви кажете є? Фашисти?
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Боба тебе к психиатру надо и срочно
Кто и где с тех, кто тебя тут прочитает, строит многоэтажки вместо линий маннергейма?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:36

  Bobua написав:
  beee написав:Бобуа, смеются над смертью фашисты-орки - мрази



О...
А ви всі смієтесь над нами, котрі вже 22міс на фронті. І у яких щодня додається часточка ймовірності смерті.
А ви радуєтесь, що нема закону про демобілізацію після 24міс. Радуєтесь що може бути 36міс або нескінченність...

І будуєте з нуля багатоповерхівки в тилах, замість укріплень на фронті...

То хто ви кажете є? Фашисти?

Не розумію, як можна писати такі дурниці. До вас що не доходить, що демобілізація після 24міс - це миттєва поразка. Вам вже не буде куди повертатись, хіба одразу в Польщу.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 05 січ, 2024 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:40

  Bobua написав:
  beee написав:Бобуа, смеются над смертью фашисты-орки - мрази

О...
А ви всі смієтесь над нами, котрі вже 22міс на фронті. І у яких щодня додається часточка ймовірності смерті.
А ви радуєтесь, що нема закону про демобілізацію після 24міс. Радуєтесь що може бути 36міс або нескінченність...
І будуєте з нуля багатоповерхівки в тилах, замість укріплень на фронті...
То хто ви кажете є? Фашисти?


що тил що фронт однаково сильно ненавидять владу, а ті продовжують не в чому собі не відмовляти і далі зухвало розкрадати та дерибанити
нагадало відому картинку про штурм замку

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