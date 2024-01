adeges написав:

Starikan написав: Я весь час чекав цього питання, дуже полюбляє наш нарід заглядати в чужі кармани та родинні стосунки. Ні, не на фронті (хоча спочатку хотів відповісти "не знаю, вони дорослі люди і відповідають самі за себе").



Молодший має звільнення від мобілізаціі як усиновитель малої дитини. Нещодавно їздив з сім'єю потягом до Польщі на тиждень, без проблем на кордоні (так, це було до недавніх незрозумілих затримок).



Старший в цьому році має одержати громадянство США, де працює та проживає з сім'єю вже біля 10 років. Його жінка хвора на важку невиліковну хронічну хворобу, їй ще в Україні пропонували перейти на інвалідність.

"Нарід" дуже полюбляє заглядати в карман ура-патріотів, які інших закликають відновлювати кордони 1991 року і шеймлять інших,. І річ звичайно не в тому, чи є формально причини не бути на фронті згідно українського законодавства. А в тому, що якщо ти цими причинами користуєшься, то нам моє глибоке переконання, розповідати як воювати і вмирати іншим ти морального права не маєш. You should put your money where your mouth is! І коли ти та твої близькі цього не роблять, на відміну від сотен і сотен людей, які повернулись із-за кордону захищати країну, незважаючи на дітей, і хворих дружин і т.д., то краще shut your face.