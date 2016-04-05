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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:15
beee написав: Faceless написав: Bobua написав:
От.
Можуть коли схочуть.
Коли не схочуть -- теж можуть...
Подскажите, как называется существо, радующееся чужому горю и смерти? Не могу в словаре найти
Не треба драматизувати заздалегідь, поки ж ніби ніхто не постраждав
Співробітник мобілізований. Родом із Сумської області.
Привезли в гробу
Іще один шосткинець приєднався до небесного війська. Сьогодні прощалися із земляком, захисником України
19 вересня цього року шосткинець Олександр Андрущенко був призваний до лав ЗСУ, після місячного навчання у Чернігівській області приступив до виконання військових завдань у складі механізованого відділення механізованого батальйону.
22 листопада родина спілкувалася з Олександром востаннє. Він повідомив, що вчергове вирушає у зону інтенсивних бойових дій і обіцяв зв’язатися з рідними впродовж наступних 10 днів. Через деякий час замість дзвінка від дорогого сина мати отримала страшну звістку.
26 листопада солдат Адрущенко Олександр Михайлович героїчно загинув під час виконання бойових дій на території Луганської області.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:16
Schmit написав: Bobua написав: beee написав:
Бобуа, смеются над смертью фашисты-орки - мрази
О...
А ви всі смієтесь над нами, котрі вже 22міс на фронті. І у яких щодня додається часточка ймовірності смерті.
А ви радуєтесь, що нема закону про демобілізацію після 24міс.
Радуєтесь що може бути 36міс або нескінченність...
І будуєте з нуля багатоповерхівки в тилах, замість укріплень на фронті...
То хто ви кажете є? Фашисти?
Не розумію, як можна писати такі дурниці. До вас що не доходить, що демобілізація після 24міс - це миттєва поразка. Вам вже не буде куди повертатись, хіба одразу в Польщу.
Згоден.
Не розумію як можна писати такі дурниці.
До вас не доходить, що якщо панькатись з мільйонами ухилянтів, і позбавляти фронт права на заміну, то цей “жах без кінця для фронту” -- зрештою вильється у “жахливий кінець” для вас всіх?
барабашов написав:
Боба тебе к психиатру надо и срочно
Кто и где с тех, кто тебя тут прочитает, строит многоэтажки вместо линий маннергейма?
“дякую, дуже дякую”.
От той чувак, що волав про фашистів -- якраз, здається, будівельник. Фотки викладав як санвузли робить.
Поки ми вже 22міс як не в ямах, то в хлівах живемо, зі “зручностями на вулиці”.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:17
холява написав: Дюрі-бачі написав:
Хтось хоч як герой загинув, а от один наш студент дуже хотів воювати, нарешті потрапив на фронт і в перше ж чергування зловив снаряд, після якого його залишки тільки по ДНК впізнали.
Це війна а не відбірковий матч .
Дуже ЗЛЕ що гинуть наші люди .
На жаль, я с тим , не дуже рідко стикався .
щодо обіцяних державою 15М: "я нікому нічого не должна"
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:20
Faceless написав: Bobua написав: detroytred написав:
quote="5669365:Bobua"]
І ще таке... -- не бачив і не чув про якийсь суттєвий зв`язок між ефективністю солдата і бонусами для нього.
Наприклад, за вбивство одного москвина давати один рік відпустки (хай і неоплачуваної).
Хтось би пішов у посадку, в надії, що мине розтяжки і не буде помічений.
Хтось сам купував би ударні дрони, поки не вдасться.А так... Таке враження ніби ефективність, ККД -- взагалі не потрібні
...[/quote
Є таке собі спірне пояснення цього феномену.
За великим рахунком самою малою одиницею у війську є не боєць, а відділення взводу. Тобто підрозділ -- відділення (10-11 осіб).
Відповідно саме воно має завдання, функцію.
А колективно заохочувати ... тільки а-ля *боєвим прапором*))
Або підраховувати ККД, це як соцзмагання між підрозділами))
В підрозділів же різні задачі, різні умови.
Може тому? Хз.
Бути ефективним - це обов'язок всл. Типу само собою.
У взводах крім відділень є і зграї за інтересами.
Набереться 5-10 і вже могли би думати як вирізати позицію москвинів (там якраз буде десяток скальпів). Купити собі зручну і легку кевлар.броню, дронів, металошукачів -- і поповзли в шумну ніч чи день?
Україна отримає деокупацію 2*750*750метрів.
Комбрижка -- медальку за той квадратний кілометрик.
Укр.солдати -- 1-2 роки відпустки. І продати спорядження наступникам.
Але все це втрачає сенс якщо відпустки не буде. Якщо начайники почнуть писати 5тирічні плани і щоденні -- беріть позицію щодоби. Кому треба ті “почесні” звання “ударніка соцтруда” і відповідне зростання ймовірності каліцтва і смерті...
Тоді вже простіше сидіти в бліндажі й голови не висовувати.
Солдати в закарпатському котлі і справді не матимуть такого вибору і можливостей.
Але наразі, як ми розуміємо, проблемою є неможливіть виколупати тих солдатів на фронт. Ситуації, що вони всі стали в чергу в полювання на скальпи -- нема від слова “взагалі”.
Тільки в мене враження, що ви на сучасну війну дивитеся, як на ігру стратегію 90х-2000х?
А що то таке?
Якась комп.гра?
Не цікавився таким.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:30
flyman написав: холява написав: Дюрі-бачі написав:
Хтось хоч як герой загинув, а от один наш студент дуже хотів воювати, нарешті потрапив на фронт і в перше ж чергування зловив снаряд, після якого його залишки тільки по ДНК впізнали.
Це війна а не відбірковий матч .
Дуже ЗЛЕ що гинуть наші люди .
На жаль, я с тим , не дуже рідко стикався .
щодо обіцяних державою 15М: "я нікому нічого не должена"
Держава виконує своі зобов,язання .
Я вам пропоную поспілкуватись з сімьями похованих .
Як залишитесь живим і здоровим , то і нам розповісте .
Як ні , залиште Приватну пошту на форумі для родичів .Нехай звертаются до мене .
Я вас з будь чого складу , з чого запропонують ваши ріднесеньки .
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