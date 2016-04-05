beee написав:Бобуа, смеются над смертью фашисты-орки - мрази
О... А ви всі смієтесь над нами, котрі вже 22міс на фронті. І у яких щодня додається часточка ймовірності смерті. А ви радуєтесь, що нема закону про демобілізацію після 24міс. Радуєтесь що може бути 36міс або нескінченність...
І будуєте з нуля багатоповерхівки в тилах, замість укріплень на фронті...
То хто ви кажете є? Фашисти?
Не розумію, як можна писати такі дурниці. До вас що не доходить, що демобілізація після 24міс - це миттєва поразка. Вам вже не буде куди повертатись, хіба одразу в Польщу.
Згоден. Не розумію як можна писати такі дурниці. До вас не доходить, що якщо панькатись з мільйонами ухилянтів, і позбавляти фронт права на заміну, то цей “жах без кінця для фронту” -- зрештою вильється у “жахливий кінець” для вас всіх?
барабашов написав:Боба тебе к психиатру надо и срочно Кто и где с тех, кто тебя тут прочитает, строит многоэтажки вместо линий маннергейма?
“дякую, дуже дякую”.
От той чувак, що волав про фашистів -- якраз, здається, будівельник. Фотки викладав як санвузли робить. Поки ми вже 22міс як не в ямах, то в хлівах живемо, зі “зручностями на вулиці”.
І ще таке... -- не бачив і не чув про якийсь суттєвий зв`язок між ефективністю солдата і бонусами для нього.
Наприклад, за вбивство одного москвина давати один рік відпустки (хай і неоплачуваної). Хтось би пішов у посадку, в надії, що мине розтяжки і не буде помічений. Хтось сам купував би ударні дрони, поки не вдасться.
А так... Таке враження ніби ефективність, ККД -- взагалі не потрібні...[/quote
Є таке собі спірне пояснення цього феномену.
За великим рахунком самою малою одиницею у війську є не боєць, а відділення взводу. Тобто підрозділ -- відділення (10-11 осіб). Відповідно саме воно має завдання, функцію. А колективно заохочувати ... тільки а-ля *боєвим прапором*)) Або підраховувати ККД, це як соцзмагання між підрозділами))
В підрозділів же різні задачі, різні умови. Може тому? Хз.
Бути ефективним - це обов'язок всл. Типу само собою.
У взводах крім відділень є і зграї за інтересами. Набереться 5-10 і вже могли би думати як вирізати позицію москвинів (там якраз буде десяток скальпів). Купити собі зручну і легку кевлар.броню, дронів, металошукачів -- і поповзли в шумну ніч чи день?
Україна отримає деокупацію 2*750*750метрів. Комбрижка -- медальку за той квадратний кілометрик. Укр.солдати -- 1-2 роки відпустки. І продати спорядження наступникам.
Але все це втрачає сенс якщо відпустки не буде. Якщо начайники почнуть писати 5тирічні плани і щоденні -- беріть позицію щодоби. Кому треба ті “почесні” звання “ударніка соцтруда” і відповідне зростання ймовірності каліцтва і смерті... Тоді вже простіше сидіти в бліндажі й голови не висовувати.
Солдати в закарпатському котлі і справді не матимуть такого вибору і можливостей. Але наразі, як ми розуміємо, проблемою є неможливіть виколупати тих солдатів на фронт. Ситуації, що вони всі стали в чергу в полювання на скальпи -- нема від слова “взагалі”.
Тільки в мене враження, що ви на сучасну війну дивитеся, як на ігру стратегію 90х-2000х?
Дюрі-бачі написав:Хтось хоч як герой загинув, а от один наш студент дуже хотів воювати, нарешті потрапив на фронт і в перше ж чергування зловив снаряд, після якого його залишки тільки по ДНК впізнали.
Це війна а не відбірковий матч . Дуже ЗЛЕ що гинуть наші люди .
На жаль, я с тим , не дуже рідко стикався .
щодо обіцяних державою 15М: "я нікому нічого не должена"
Держава виконує своі зобов,язання . Я вам пропоную поспілкуватись з сімьями похованих . Як залишитесь живим і здоровим , то і нам розповісте . Як ні , залиште Приватну пошту на форумі для родичів .Нехай звертаются до мене . Я вас з будь чого складу , з чого запропонують ваши ріднесеньки .
. З 2023 року підхід змінився, і тепер грошову допомогу надаватимуть поетапно. Під час виплати 15 млн розбиватимуть на 41 частину: спершу 3 млн, а наступні 12 млн — помісячно, упродовж 40 місяців. Про це йдеться в наказі Міноборони N45 від 25 січня 2023 року.
Причини цієї зміни цілком зрозумілі. За рік війни, на жаль, загинуло занадто багато бійців, і загальна сума, яку держава має виплатити родинам загиблих, ймовірно, вже складає сотні мільярдів гривень, якщо не більше — ми можемо тільки здогадуватись, бо кількість загиблих є державною таємницею і, ймовірно, залишиться такою до кінця війни. Відповідно, ці цифри непідйомні для бюджету воюючої країни — де, нагадаю, видатки на всю оборону в цьому році закладено в розмірі 1 141 млрд грн.
Отже, не платити родинам загиблих не можна — це й аморально, і незаконно — а грошей на це немає. Також — мабуть, через недостатнє фінансування української науки — ще не винайдено машину часу, щоби повернутися в минуле й обрати для сімей загиблих іншу суму компенсації, меншу, але не менш круглу. https://wz.lviv.ua/blogs/486471-problem ... -zahyblykh
Докотилися до ручки: новий спосіб мобілізації водіїв адвокат розповів подробиці Всі подробиці 15:00 03.01
Триває посилення мобілізації в Україні. Відтепер співробітники ТЦК вручають повістки не тільки на блокпостах, магазинах, ресторанах, спортклубах, а тепер вони розширили свою діяльність і на територію сервісних центрів МВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.
Адвокат розповів про новий спосіб вручення повісток ТЦК. З його слів, напередодні в додатку "Дія" були недоступні функції для водії і єдиним способом вирішити справу було відвідування сервісного центру МВС. Один з його підписників розповів історію від якої незрозуміло, чи то "плакати, чи сміятися", каже він.
Ви підходите до вікна оператора сервісного центру, віддаєте документи щодо купівлі-продажу авто і вам кажуть: "Зачекайте, вас покличуть". А через годину підходять четверо поліціянтів, та кажуть, що ви перебуваєте у розшуку як ухилянт.
Доброго вечора!
Я бачу, що вже і наші "жарти" пробують втілювати у життя!))
Ще трохи, і буде на касі АТБ - "Ахтунг, ахтунг, ухилянт! Ахрана, атмєна! ТЦК - фас!!!"
Теж саме і в банках - тепер "тривожну кнопку" буде касирка тиснути не при грабіжниках, а при ухилянтах! Буде так: Касирка ідифікувала клієнта, в неї на табло засвічується червоним "УХИЛЯНТ!" і вона з чарівною посмішкою натискає "тривожну кнопку")) - і вже за мить, ухилянта пакують в бусік
А що - самі ж винні, що про себе не подбали)) Що за 22міс. не вимагали масове виробництво дронів/роботів, щоб самим не йти на фронт! Як і не вимагали масово залучати найманців з бідних країн!
А раз ухилянтам було все це пох, думали пропетляти... - ну то що тепер дивуються, коли: - немає достатньо роботів/дронів - немає найманців з бідних країн - фронтовики - вже виснажені і втомлені
Докотилися до ручки: новий спосіб мобілізації водіїв адвокат розповів подробиці Всі подробиці 15:00 03.01
Триває посилення мобілізації в Україні. Відтепер співробітники ТЦК вручають повістки не тільки на блокпостах, магазинах, ресторанах, спортклубах, а тепер вони розширили свою діяльність і на територію сервісних центрів МВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.
Адвокат розповів про новий спосіб вручення повісток ТЦК. З його слів, напередодні в додатку "Дія" були недоступні функції для водії і єдиним способом вирішити справу було відвідування сервісного центру МВС. Один з його підписників розповів історію від якої незрозуміло, чи то "плакати, чи сміятися", каже він.
Ви підходите до вікна оператора сервісного центру, віддаєте документи щодо купівлі-продажу авто і вам кажуть: "Зачекайте, вас покличуть". А через годину підходять четверо поліціянтів, та кажуть, що ви перебуваєте у розшуку як ухилянт.
Доброго вечора!
Я бачу, що вже і наші "жарти" пробують втілювати у життя!))
Ще трохи, і буде на касі АТБ - "Ахтунг, ахтунг, ухилянт! Ахрана, атмєна! ТЦК - фас!!!"
Теж саме і в банках - тепер "тривожну кнопку" буде касирка тиснути не при грабіжниках, а при ухилянтах! Буде так: Касирка ідифікувала клієнта, в неї на табло засвічується червоним "УХИЛЯНТ!" і вона з чарівною посмішкою натискає "тривожну кнопку")) - і вже за мить, ухилянта пакують в бусік
А що - самі ж винні, що про себе не подбали)) Що за 22міс. не вимагали масове виробництво дронів/роботів, щоб самим не йти на фронт! Як і не вимагали масово залучати найманців з бідних країн!
А раз ухилянтам було все це пох, думали пропетляти... - ну то що тепер дивуються, коли: - немає достатньо роботів/дронів - немає найманців з бідних країн - фронтовики - вже виснажені і втомлені
- а є хто? Правильно! Залишились лише ухилянти!
Тож, попереду найцікавіше! Не перемикайтесь!😁😁😁
Ааа , постійні роздумья . Ви прямо як великий мастурбатор , поки справу не закінчите , не зупинитесь . Дивиться "фалосу" шкоду не наробіть . Гарних вечерніх пошуків .
detroytred написав:. З 2023 року підхід змінився, і тепер грошову допомогу надаватимуть поетапно. Під час виплати 15 млн розбиватимуть на 41 частину: спершу 3 млн, а наступні 12 млн — помісячно, упродовж 40 місяців. Про це йдеться в наказі Міноборони N45 від 25 січня 2023 року.
Причини цієї зміни цілком зрозумілі. За рік війни, на жаль, загинуло занадто багато бійців, і загальна сума, яку держава має виплатити родинам загиблих, ймовірно, вже складає сотні мільярдів гривень, якщо не більше — ми можемо тільки здогадуватись, бо кількість загиблих є державною таємницею і, ймовірно, залишиться такою до кінця війни. Відповідно, ці цифри непідйомні для бюджету воюючої країни — де, нагадаю, видатки на всю оборону в цьому році закладено в розмірі 1 141 млрд грн.
Отже, не платити родинам загиблих не можна — це й аморально, і незаконно — а грошей на це немає. Також — мабуть, через недостатнє фінансування української науки — ще не винайдено машину часу, щоби повернутися в минуле й обрати для сімей загиблих іншу суму компенсації, меншу, але не менш круглу. https://wz.lviv.ua/blogs/486471-problem ... -zahyblykh
Питання дуже делікатне, але... Але я вже писав по цьому питанню... І, розумію, що цинічно, але...
Але треба було ще раніше зменшити з 15лямів до 1,5(і то пів ляма можна зразу дати, а лям розбити на рік, чи 3р. часу) - а "зекономлені" кошти пустити якраз на майбуню мобілізацію, на майбутню нашу заміну! Майбутнім мобілізованим підняти зарплати і премії на х2! Заохотити їх! Заохотити ЖИВИХ!!!
А нам? А нам крім демобілізації не потрібно нічого! Ми і зі старими зарплатами/преміями можемо дослужити до 24міс!
І ніяких ротацій! Правильно писав Фріз - нам нах не треба тих ротації за 200км від фронту! Треба лише демобілізовувати нас додому, до сім'ї!(демобілізувати по бажанні, бо 1/4 думаю захоче залишитись... - це холостяки, розведені або ті, яким куйово вдома було)
Тож, про загиблих не забуваймо, але і про живих - дбаймо!