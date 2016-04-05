Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:28

Bobua написав:

Докотилися до ручки: новий спосіб мобілізації водіїв адвокат розповів подробиці

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15:00 03.01



Триває посилення мобілізації в Україні. Відтепер співробітники ТЦК вручають повістки не тільки на блокпостах, магазинах, ресторанах, спортклубах, а тепер вони розширили свою діяльність і на територію сервісних центрів МВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.



Адвокат розповів про новий спосіб вручення повісток ТЦК. З його слів, напередодні в додатку "Дія" були недоступні функції для водії і єдиним способом вирішити справу було відвідування сервісного центру МВС . Один з його підписників розповів історію від якої незрозуміло, чи то "плакати, чи сміятися", каже він.



Ви підходите до вікна оператора сервісного центру, віддаєте документи щодо купівлі-продажу авто і вам кажуть: "Зачекайте, вас покличуть". А через годину підходять четверо поліціянтів, та кажуть, що ви перебуваєте у розшуку як ухилянт .

Доброго вечора!Я бачу, що вже і наші "жарти" пробують втілювати у життя!))Ще трохи, і буде на касі АТБ - "Ахтунг, ахтунг, ухилянт! Ахрана, атмєна! ТЦК - фас!!!"Теж саме і в банках - тепер "тривожну кнопку" буде касирка тиснути не при грабіжниках, а при ухилянтах!Буде так:Касирка ідифікувала клієнта, в неї на табло засвічується червоним "УХИЛЯНТ!" і вона з чарівною посмішкою натискає "тривожну кнопку")) - і вже за мить, ухилянта пакують в бусікА що - самі ж винні, що про себе не подбали))Що за 22міс. не вимагали масове виробництво дронів/роботів, щоб самим не йти на фронт!Як і не вимагали масово залучати найманців з бідних країн!А раз ухилянтам було все це пох, думали пропетляти... - ну то що тепер дивуються, коли:- немає достатньо роботів/дронів- немає найманців з бідних країн- фронтовики - вже виснажені і втомлені- а є хто? Правильно! Залишились лише ухилянти!Тож, попереду найцікавіше!Не перемикайтесь!😁😁😁