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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6197619861996200>
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:16

  Schmit написав:
  Bobua написав:
  beee написав:Бобуа, смеются над смертью фашисты-орки - мрази



О...
А ви всі смієтесь над нами, котрі вже 22міс на фронті. І у яких щодня додається часточка ймовірності смерті.
А ви радуєтесь, що нема закону про демобілізацію після 24міс. Радуєтесь що може бути 36міс або нескінченність...

І будуєте з нуля багатоповерхівки в тилах, замість укріплень на фронті...

То хто ви кажете є? Фашисти?

Не розумію, як можна писати такі дурниці. До вас що не доходить, що демобілізація після 24міс - це миттєва поразка. Вам вже не буде куди повертатись, хіба одразу в Польщу.


Згоден.
Не розумію як можна писати такі дурниці.
До вас не доходить, що якщо панькатись з мільйонами ухилянтів, і позбавляти фронт права на заміну, то цей “жах без кінця для фронту” -- зрештою вильється у “жахливий кінець” для вас всіх?

  барабашов написав:Боба тебе к психиатру надо и срочно
Кто и где с тех, кто тебя тут прочитает, строит многоэтажки вместо линий маннергейма?


“дякую, дуже дякую”.

От той чувак, що волав про фашистів -- якраз, здається, будівельник. Фотки викладав як санвузли робить.
Поки ми вже 22міс як не в ямах, то в хлівах живемо, зі “зручностями на вулиці”.
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:17

  холява написав:
  Дюрі-бачі написав:Хтось хоч як герой загинув, а от один наш студент дуже хотів воювати, нарешті потрапив на фронт і в перше ж чергування зловив снаряд, після якого його залишки тільки по ДНК впізнали.



Це війна а не відбірковий матч .
Дуже ЗЛЕ що гинуть наші люди .

На жаль, я с тим , не дуже рідко стикався .

щодо обіцяних державою 15М: "я нікому нічого не должна"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:20

  Faceless написав:
Bobua написав:
  detroytred написав:

quote="5669365:Bobua"]

І ще таке... -- не бачив і не чув про якийсь суттєвий зв`язок між ефективністю солдата і бонусами для нього.

Наприклад, за вбивство одного москвина давати один рік відпустки (хай і неоплачуваної).
Хтось би пішов у посадку, в надії, що мине розтяжки і не буде помічений.
Хтось сам купував би ударні дрони, поки не вдасться.

А так... Таке враження ніби ефективність, ККД -- взагалі не потрібні...[/quote





Є таке собі спірне пояснення цього феномену.

За великим рахунком самою малою одиницею у війську є не боєць, а відділення взводу. Тобто підрозділ -- відділення (10-11 осіб).
Відповідно саме воно має завдання, функцію.
А колективно заохочувати ... тільки а-ля *боєвим прапором*))
Або підраховувати ККД, це як соцзмагання між підрозділами))

В підрозділів же різні задачі, різні умови.
Може тому? Хз.

Бути ефективним - це обов'язок всл. Типу само собою.


У взводах крім відділень є і зграї за інтересами.
Набереться 5-10 і вже могли би думати як вирізати позицію москвинів (там якраз буде десяток скальпів). Купити собі зручну і легку кевлар.броню, дронів, металошукачів -- і поповзли в шумну ніч чи день?

Україна отримає деокупацію 2*750*750метрів.
Комбрижка -- медальку за той квадратний кілометрик.
Укр.солдати -- 1-2 роки відпустки. І продати спорядження наступникам.

Але все це втрачає сенс якщо відпустки не буде. Якщо начайники почнуть писати 5тирічні плани і щоденні -- беріть позицію щодоби. Кому треба ті “почесні” звання “ударніка соцтруда” і відповідне зростання ймовірності каліцтва і смерті...
Тоді вже простіше сидіти в бліндажі й голови не висовувати.

Солдати в закарпатському котлі і справді не матимуть такого вибору і можливостей.
Але наразі, як ми розуміємо, проблемою є неможливіть виколупати тих солдатів на фронт. Ситуації, що вони всі стали в чергу в полювання на скальпи -- нема від слова “взагалі”.
Тільки в мене враження, що ви на сучасну війну дивитеся, як на ігру стратегію 90х-2000х?


А що то таке?
Якась комп.гра?
Не цікавився таким.
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:30

  flyman написав:
  холява написав:
  Дюрі-бачі написав:Хтось хоч як герой загинув, а от один наш студент дуже хотів воювати, нарешті потрапив на фронт і в перше ж чергування зловив снаряд, після якого його залишки тільки по ДНК впізнали.



Це війна а не відбірковий матч .
Дуже ЗЛЕ що гинуть наші люди .

На жаль, я с тим , не дуже рідко стикався .

щодо обіцяних державою 15М: "я нікому нічого не должена"


Держава виконує своі зобов,язання .
Я вам пропоную поспілкуватись з сімьями похованих .
Як залишитесь живим і здоровим , то і нам розповісте .
Як ні , залиште Приватну пошту на форумі для родичів .Нехай звертаются до мене .
Я вас з будь чого складу , з чого запропонують ваши ріднесеньки .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:50

. З 2023 року підхід змінився, і тепер грошову допомогу надаватимуть поетапно. Під час виплати 15 млн розбиватимуть на 41 частину: спершу 3 млн, а наступні 12 млн — помісячно, упродовж 40 місяців. Про це йдеться в наказі Міноборони N45 від 25 січня 2023 року.

Причини цієї зміни цілком зрозумілі. За рік війни, на жаль, загинуло занадто багато бійців, і загальна сума, яку держава має виплатити родинам загиблих, ймовірно, вже складає сотні мільярдів гривень, якщо не більше — ми можемо тільки здогадуватись, бо кількість загиблих є державною таємницею і, ймовірно, залишиться такою до кінця війни. Відповідно, ці цифри непідйомні для бюджету воюючої країни — де, нагадаю, видатки на всю оборону в цьому році закладено в розмірі 1 141 млрд грн.

Отже, не платити родинам загиблих не можна — це й аморально, і незаконно — а грошей на це немає. Також — мабуть, через недостатнє фінансування української науки — ще не винайдено машину часу, щоби повернутися в минуле й обрати для сімей загиблих іншу суму компенсації, меншу, але не менш круглу.
https://wz.lviv.ua/blogs/486471-problem ... -zahyblykh
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Держава виконує своі зобов,язання .

*якщо родичі якимось чудом знайдуть бойове розпорядження.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:28

Все буде добре!©

  Bobua написав:

Докотилися до ручки: новий спосіб мобілізації водіїв адвокат розповів подробиці
Всі подробиці
15:00 03.01

Триває посилення мобілізації в Україні. Відтепер співробітники ТЦК вручають повістки не тільки на блокпостах, магазинах, ресторанах, спортклубах, а тепер вони розширили свою діяльність і на територію сервісних центрів МВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.

Адвокат розповів про новий спосіб вручення повісток ТЦК. З його слів, напередодні в додатку "Дія" були недоступні функції для водії і єдиним способом вирішити справу було відвідування сервісного центру МВС. Один з його підписників розповів історію від якої незрозуміло, чи то "плакати, чи сміятися", каже він.

Ви підходите до вікна оператора сервісного центру, віддаєте документи щодо купівлі-продажу авто і вам кажуть: "Зачекайте, вас покличуть". А через годину підходять четверо поліціянтів, та кажуть, що ви перебуваєте у розшуку як ухилянт.

Доброго вечора!

Я бачу, що вже і наші "жарти" пробують втілювати у життя!))

Ще трохи, і буде на касі АТБ - "Ахтунг, ахтунг, ухилянт! Ахрана, атмєна! ТЦК - фас!!!" :mrgreen:

Теж саме і в банках - тепер "тривожну кнопку" буде касирка тиснути не при грабіжниках, а при ухилянтах! :mrgreen:
Буде так:
Касирка ідифікувала клієнта, в неї на табло засвічується червоним "УХИЛЯНТ!" і вона з чарівною посмішкою натискає "тривожну кнопку")) - і вже за мить, ухилянта пакують в бусік :mrgreen:

А що - самі ж винні, що про себе не подбали))
Що за 22міс. не вимагали масове виробництво дронів/роботів, щоб самим не йти на фронт!
Як і не вимагали масово залучати найманців з бідних країн!

А раз ухилянтам було все це пох, думали пропетляти... - ну то що тепер дивуються, коли:
- немає достатньо роботів/дронів
- немає найманців з бідних країн
- фронтовики - вже виснажені і втомлені

- а є хто? Правильно! Залишились лише ухилянти! :lol:

Тож, попереду найцікавіше!
Не перемикайтесь!😁😁😁
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:31

  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:Держава виконує своі зобов,язання .

*якщо родичі якимось чудом знайдуть бойове розпорядження.



Командири, якіх я зустрічав і знав ,ніколи не бросали і не кривдили своіх воінів .

Як ви знали чі знаете про злочинні діі , то треба звернутись до відповідних органів .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:40

  Успіх написав:
  Bobua написав:

Докотилися до ручки: новий спосіб мобілізації водіїв адвокат розповів подробиці
Всі подробиці
15:00 03.01

Триває посилення мобілізації в Україні. Відтепер співробітники ТЦК вручають повістки не тільки на блокпостах, магазинах, ресторанах, спортклубах, а тепер вони розширили свою діяльність і на територію сервісних центрів МВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.

Адвокат розповів про новий спосіб вручення повісток ТЦК. З його слів, напередодні в додатку "Дія" були недоступні функції для водії і єдиним способом вирішити справу було відвідування сервісного центру МВС. Один з його підписників розповів історію від якої незрозуміло, чи то "плакати, чи сміятися", каже він.

Ви підходите до вікна оператора сервісного центру, віддаєте документи щодо купівлі-продажу авто і вам кажуть: "Зачекайте, вас покличуть". А через годину підходять четверо поліціянтів, та кажуть, що ви перебуваєте у розшуку як ухилянт.

Доброго вечора!

Я бачу, що вже і наші "жарти" пробують втілювати у життя!))

Ще трохи, і буде на касі АТБ - "Ахтунг, ахтунг, ухилянт! Ахрана, атмєна! ТЦК - фас!!!" :mrgreen:

Теж саме і в банках - тепер "тривожну кнопку" буде касирка тиснути не при грабіжниках, а при ухилянтах! :mrgreen:
Буде так:
Касирка ідифікувала клієнта, в неї на табло засвічується червоним "УХИЛЯНТ!" і вона з чарівною посмішкою натискає "тривожну кнопку")) - і вже за мить, ухилянта пакують в бусік :mrgreen:

А що - самі ж винні, що про себе не подбали))
Що за 22міс. не вимагали масове виробництво дронів/роботів, щоб самим не йти на фронт!
Як і не вимагали масово залучати найманців з бідних країн!

А раз ухилянтам було все це пох, думали пропетляти... - ну то що тепер дивуються, коли:
- немає достатньо роботів/дронів
- немає найманців з бідних країн
- фронтовики - вже виснажені і втомлені

- а є хто? Правильно! Залишились лише ухилянти! :lol:

Тож, попереду найцікавіше!
Не перемикайтесь!😁😁😁


Ааа , постійні роздумья .
Ви прямо як великий мастурбатор , поки справу не закінчите , не зупинитесь .
Дивиться "фалосу" шкоду не наробіть .
Гарних вечерніх пошуків .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:45

ВСЕ задля перемоги!!!

  detroytred написав:. З 2023 року підхід змінився, і тепер грошову допомогу надаватимуть поетапно. Під час виплати 15 млн розбиватимуть на 41 частину: спершу 3 млн, а наступні 12 млн — помісячно, упродовж 40 місяців. Про це йдеться в наказі Міноборони N45 від 25 січня 2023 року.

Причини цієї зміни цілком зрозумілі. За рік війни, на жаль, загинуло занадто багато бійців, і загальна сума, яку держава має виплатити родинам загиблих, ймовірно, вже складає сотні мільярдів гривень, якщо не більше — ми можемо тільки здогадуватись, бо кількість загиблих є державною таємницею і, ймовірно, залишиться такою до кінця війни. Відповідно, ці цифри непідйомні для бюджету воюючої країни — де, нагадаю, видатки на всю оборону в цьому році закладено в розмірі 1 141 млрд грн.

Отже, не платити родинам загиблих не можна — це й аморально, і незаконно — а грошей на це немає. Також — мабуть, через недостатнє фінансування української науки — ще не винайдено машину часу, щоби повернутися в минуле й обрати для сімей загиблих іншу суму компенсації, меншу, але не менш круглу.
https://wz.lviv.ua/blogs/486471-problem ... -zahyblykh

Питання дуже делікатне, але...
Але я вже писав по цьому питанню...
І, розумію, що цинічно, але...

Але треба було ще раніше зменшити з 15лямів до 1,5(і то пів ляма можна зразу дати, а лям розбити на рік, чи 3р. часу) - а "зекономлені" кошти пустити якраз на майбуню мобілізацію, на майбутню нашу заміну!
Майбутнім мобілізованим підняти зарплати і премії на х2!
Заохотити їх! Заохотити ЖИВИХ!!!

А нам?
А нам крім демобілізації не потрібно нічого!
Ми і зі старими зарплатами/преміями можемо дослужити до 24міс!

І ніяких ротацій!
Правильно писав Фріз - нам нах не треба тих ротації за 200км від фронту!
Треба лише демобілізовувати нас додому, до сім'ї!(демобілізувати по бажанні, бо 1/4 думаю захоче залишитись... - це холостяки, розведені або ті, яким куйово вдома було)

Тож, про загиблих не забуваймо, але і про живих - дбаймо!
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