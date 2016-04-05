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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6197619861996200
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:49

Є ж багато інших форумчан - пишіть їм!

  холява написав:Ви прямо як великий
А можете на мене не звертати уваги?
Дякую! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:56

  Успіх написав:
  холява написав:Ви прямо як великий
А можете на мене не звертати уваги?
Дякую! :D


Love is... це коли на форумі не забуваєш написати Успіху ))))
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:02

  beee написав:Співробітник мобілізований. Родом із Сумської області.
Привезли в гробу

Іще один шосткинець приєднався до небесного війська. Сьогодні прощалися із земляком, захисником України

19 вересня цього року шосткинець Олександр Андрущенко був призваний до лав ЗСУ, після місячного навчання у Чернігівській області приступив до виконання військових завдань у складі механізованого відділення механізованого батальйону.

22 листопада родина спілкувалася з Олександром востаннє. Він повідомив, що вчергове вирушає у зону інтенсивних бойових дій і обіцяв зв’язатися з рідними впродовж наступних 10 днів. Через деякий час замість дзвінка від дорогого сина мати отримала страшну звістку.

26 листопада солдат Адрущенко Олександр Михайлович героїчно загинув під час виконання бойових дій на території Луганської області.
50 лет

Знаєш, на війні буває вбивають.
З твоїх постів постійно бачу бажання відпетляти, в якомусь Бердянську люди під окупацією теж живуть, а деякі навіть непогано, то і ти думаєш, що хіба ти гірший, чи ти хіба не зможеш як вони домовитись, підкупити і жити собі на Росії.
Востаннє редагувалось unicdima в П'ят 05 січ, 2024 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:04

А що трапилось? Що з лицем?©

  beee написав:Законодательная база ЕС уже имплементируется в Украину. Я сам не в восторге от ограничений ЕС, но ограничения компенсируются неумолимым жестокими бесповоротным правосудием.

Холява имеет право упрекать. Без вопросов. Я обычный ухылянт, а он герой, как и все военные. Это правда. Мне стыдно.
Но здесь, на форуме, неизвестные друг другу никнеймы занимаются не конкретными делами, а обсуждением.

Но я искренне не понимаю, что вы строите? Зеркальное отражение московии? Как вы хотите, чтобы где нужно вам, законы нарушались, а где не нужно соблюдались права?
Такое возможно? У нас именно из-за этого майдан был

Когда вы постоянно отсылаете в моём лице миллионы узылянтов, не таких граждан, неправильных я вспоминаю, как оккупанты на камеру зачитывали приговор: вы такой-то такой то выдворяетесь из республики такой-то. Давали паспорт и заставляли бежать
А чому ти тільки тепер завив/заскиглив?
Чому раніше не волав - "як так можна тримати воїнів на фронті більше року?!!!
Ну як так?!
Вони ж НЕ термінатори?!
Вони ж НЕ ув'язнені зеки/покидьки суспільства, яким впаяли "пожиттєво/безстроково"?!"

Чому лише тепер, коли тебе ПЕРСОНАЛЬНО почало це все стосуватись - почав волати, що "ущемляють законні права"?

Отож!
Хі-хікали(і ще продовжує більшість хі-хікати) що мовляв - служіть там до 25р, як Т.Г.Шевченко, чи до кінця війни/до перемоги, а ми з диванів будемо за вами спостерігати...

І, що тепер?
Чомусь вам всім вже не так весело, розуміючи, що через місяць-другий ви всі можете опинитись на нашому місці!
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 05 січ, 2024 18:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:05

  beee написав:Згідно конституції України ніхто не повинен виконувати злочинні накази.
Мы всрупим в ЕС. Я знаю что такое закон в ЕС. Несколько раз сотрудничал и с прокуратурой Польши и с правоохранительными органами, разных городов.
Этого не понимают пограничники. Закон в ЕС безжалостно ко всем без исключения.
А все те, кто по своей дремучести нарушает свободы граждан, ОООООЛ я вам так не завидую.
Это ж нужно быть настолько инфантильными.
Зарубите себе на носу! В ЕС никогда средства не оправдывают цели. Вас будут судить и до конца своих дней вы будете нести ответственность.
Время ликования закончится

І по якому закону поляки блокують нам кордон?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Старенькое интервью, рекомендую к просмотру.

Действительно, не покидает ощущение обмана

Востаннє редагувалось Andrey2512 в П'ят 05 січ, 2024 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:13

  hume написав:
  unicdima написав:Ембарго на експорт української агропродукції буде безстроковим - аграрний міністр Польщі
---------------------------------------------------------------------
які в нас сусіди добрі.
я щось не розумію де наша відповідь, в магазинах повно польської продукції.

К сожалению когда дипломатические посты сплошь и рядом занимают мамкины дипломаты без профильного образования, а а дипломатическое ведомство назначаются люди без опыта работы с нами будут общаться как со слабыми.

В дипломатических кругах люди в шоке, говорят прошли те времена, когда посольства возглавляли генералы контрразведки. Сейчас достаточно просто знать нужных людей. К сожалению "кумовство" распространяется и на более низкие чины, такие как первый/второй секретари. Последствия видим

Поверніть нам Петра!
Справа в тому, що поляки такі само імперці як і русскіє і завжди зневажали українців, як і всі імперці вони розуміють лише силу.
З Росією поляки успішно торгують і плювати їм на війну.
unicdima
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