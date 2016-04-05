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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6198619962006201
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:54

Ласкаво просимо! ;)

  Andrey2512 написав:Успіх
Втомився 22 місяці на форумі сидіти?

Так тут більше йде мова про моральну втому і відірваність від сім'ї, малих діток... висмикнення з цивільного життя!

Але я постійно кажу - замініть нас, то будете:
✓ і ситі!
✓ і одягнуті!
✓ і зарплати/премії солідні!
✓ ще й на форумі будете сидіти постійно, якщо буде поруч старлінк!
(а так, як я зв'язківець+бусоліст, то що вам ще пояснювати?) :wink: :D

Тож, ласкаво просимо до лав ЗСУ!👍
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:56

"Є цікава пропозиція для нашого гостя. У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. ... Якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з дочок і в ні в чому не винних людей, коней. ... Крім мене. Ще додадуть трохи санкції проти мене, то ми цих людей віддамо", - сказав Кадиров.

Зазначається, що свою пропозицію глава Чечні озвучив у ході шикування силових підрозділів республіки у Грозному. Там же показали відеозвернення полонених, які просять зняти "абсурдні санкції, які ні на що не впливають" проти родичів Кадирова, його коней та літака.

"Якщо ви виконаєте ці умови, то 20 українських солдатів повернуться у свої рідні будинки", - каже один із наших військових.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:58

  unicdima написав:Поверніть нам Петра!
Справа в тому, що поляки такі само імперці як і русскіє і завжди зневажали українців, як і всі імперці вони розуміють лише силу.
З Росією поляки успішно торгують і плювати їм на війну.

Я все чекав на це

unicdima, ти хочешь, щоб ми ще більше розсварились з нашими союзниками
А потім що буде ? Ти ж у нас такий розумний, можешь зрозуміти, що Україна залишиться без допомоги

А без допомоги нам - кабзда.
Ти цього хочешь, так чи ні ? Відповідай

Тому так, треба щоб хтось дорослий поїхав і розрулив ситуацію, бо тут діти з сірниками граються
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 05 січ, 2024 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:07

  unicdima написав:
  beee написав:Згідно конституції України ніхто не повинен виконувати злочинні накази.
Мы всрупим в ЕС. Я знаю что такое закон в ЕС. Несколько раз сотрудничал и с прокуратурой Польши и с правоохранительными органами, разных городов.
Этого не понимают пограничники. Закон в ЕС безжалостно ко всем без исключения.
А все те, кто по своей дремучести нарушает свободы граждан, ОООООЛ я вам так не завидую.
Это ж нужно быть настолько инфантильными.
Зарубите себе на носу! В ЕС никогда средства не оправдывают цели. Вас будут судить и до конца своих дней вы будете нести ответственность.
Время ликования закончится

І по якому закону поляки блокують нам кордон?

А по якому закону не випускають з України ?
Як ти там казав "можете подати в суд"
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:39

  pesikot написав:Я все чекав на це

unicdima, ти хочешь, щоб ми ще більше розсварились з нашими союзниками
А потім що буде ? Ти ж у нас такий розумний, можешь зрозуміти, що Україна залишиться без допомоги
А без допомоги нам - кабзда.
Ти цього хочешь, так чи ні ? Відповідай

Тому так, треба щоб хтось дорослий поїхав і розрулив ситуацію, бо тут діти з сірниками граються

Знову брешеш, якраз ми ні з ким не сварилися.
Те, що роблять поляки це таке саме скотство як було раніше зі сторони Росії з торговими війнами. Є СОТ, є структури ЄС які займаються такими проблемами. Наші магазини забиті польською продукцією, хай думають.
unicdima
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